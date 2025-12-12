Otomotivde 2026 gündemi farklı gelişecek
Geçen hafta bir ülkeden gelen haberler, bir markanın bağlantılı araçlarının tamamının aynı gün aynı saatte çalışmadığına ilişkindi. Bu araca sahip olan tüketiciler, aynı gün araçlarını çalıştıramadılar ve kullanamadılar. Araçların tamamı bağlantılı araçtı ve bu ülkede bağlantılı araçların dış bağlantısı ana firma tarafından desteklenmiyordu.
Hepimizin aklına gelen soru, bağlantılı araçlar nedir?
Bağlantılı bir araç, diğer sistemlerle çift yönlü iletişim kurabilen bir araç olup, bu bağlantı, yolculara hizmet sunmak (müzik, yerel işletmelerin tanımlanması ve yolculuk planlayıcısı aracılığıyla navigasyon gibi) veya otonom sürüş işlevselliğini desteklemek veya geliştirmek (diğer otomobillerle koordinasyon, yazılım güncellemeleri alma veya bir yolculuk paylaşım hizmetine entegrasyon gibi) için kullanılabilir. Son on yıllarda araçlarda elektronik kullanımının artmasıyla birlikte, araçların hem iç hem de dış dünyayı izleme ve kaydetme yetenekleri de arttı.
Bağlantılı araçlar, bu tür bilgileri internet üzerinden diğer cihazlarla, özellikle de diğer araçlarla paylaşabiliyor. Bunlar, daha geniş Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminin hızla büyüyen bir parçasını oluşturuyor. 2025 yılına kadar, 2021’deki yaklaşık 237 milyondan 400 milyonu aşkın bağlantılı aracın faaliyette olacağı tahmin ediliyor. Küresel bağlantılı otomobil pazarının büyüklüğünün 2025 yılında 51,56 milyar ABD doları, 2026 yılında ise 59,50 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor ve 2034 yılına kadar yaklaşık 181,90 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
Bağlantılı araç güvenlik pazarının ise 2025’te 3,37 milyar ABD dolarından 2032’ye kadar yıllık %11,0’lık bir bileşik büyüme oranıyla 6,99 milyar ABD dolarına ulaşması ve araçlar daha bağlantılı ve yazılıma daha bağımlı hale geldikçe, onları siber risklerden korumak en önemli öncelik haline gelmesi öngörülüyor. Ağ güvenliğinin de tahmin dönemi boyunca en büyük pazar payına sahip olması bekleniyor.
2026’da bağlantılı araçları daha çok konuşacağız
Küresel olarak büyüyen segmentlerde, özellikle de bataryalı elektrikli araç segmentinde ve Çin’de bağlantı çok önemli olacak.
Güçlü bağlantı, başarılı olmak ve küresel olarak bataryalı elektrikli araç müşterilerini çekmek için artık şart. Araç tüketicilerinin yaklaşık %50’si daha iyi bağlantı elde etmek için otomotiv markalarını değiştirmeye istekli olduklarını belirtiyor. Tüketicilerde , üreticilerde bağlantının önemini uzun zamandır anlamış ve sundukları özellikleri önemli ölçüde geliştiriyorlar .Batılı üreticiler bağlantıyı geliştiriyor, ancak sundukları özellikler genellikle Çinli üreticilerin şu an için gerisinde kalıyor. Çinli üreticilerin standart olarak sunduğu birçok özellik, Batılı hacimli ve premium üreticilerde hala ayrı seçenekler olarak fiyatlandırılıyor. Yazılım tabanlı çözümlerin, bağlantılı araç güvenliği pazarında lider olması ve Avrupa’nın, tahmin dönemi boyunca en hızlı büyüyen ikinci pazar olması bekleniyor.
Bu yılın temel otomotiv trendleri, otomotiv sektöründeki oyunular ve karar vericiler için uzun vadeli büyüme açısından potansiyel büyüme fırsatlarını vurguluyor.
Trendler 2026’de değişiyor
Bu trendleri rekabeti daha yoğun yaşayacağımız anlamına geliyor. Global de 2026’da daha fazla elektrikli araç lansmanı, yeni markalar ve agresif fiyat hareketleri dinamik pazarları görebileceğiz. Buna bağlı otomotiv üreticileri de daha kısa ama daha çok farklı ürün kampanyaları, daha fazla esneklik, daha büyük globalde finansman kampanyalarını yapmak durumunda olacaklar. Aracın kendisinin ötesinde genel teklifi güçlendiren özelliklere vurgu yapın: entegre hizmetler, net finansman ve baştan itibaren esnek abonelik modelleri.
Elektrikli araç stratejilerini öne çıkacak
Pazar olgunluğuna ve demografik gruba göre farklılaştırılmış elektrikli araç teklifleri oluşturacak olan üreticiler, hedef pazara özel olarak uyarlanmış finansman ve ürün politikası ile destekleyecekler. Her alıcı segmentiyle en çok yankı uyandıran konu ise 2026’da bağlantılı araçlar olacak. Üreticiler bu ürünleri tanıtırken, en son teknoloji güvenlik özellikleri, kusursuz dijital yolculuklar veya sınıfının en iyisi olduğunu destekleyen kampanyalar daha da önde olacak.
|Borsa
|11.233,66
|0,36 %
|Dolar
|42,6080
|0,03 %
|Euro
|50,1239
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1739
|-0,02 %
|Altın (GR)
|5.864,81
|0,14 %
|Altın (ONS)
|4.280,63
|0,10 %
|Brent
|61,4700
|0,18 %