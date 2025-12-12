Otomotivde 2026 gündemi farklı gelişecek

Geçen hafta bir ülkeden gelen haberler, bir markanın bağlantılı araçlarının tamamı­nın aynı gün aynı saatte çalışmadığına ilişkin­di. Bu araca sahip olan tüketiciler, aynı gün araçlarını çalıştıramadılar ve kullanamadılar. Araçların tamamı bağlantılı araçtı ve bu ülke­de bağlantılı araçların dış bağlantısı ana firma tarafından desteklenmiyordu.

Hepimizin aklına gelen soru, bağlantılı araçlar nedir?

Bağlantılı bir araç, diğer sistemlerle çift yönlü iletişim kurabilen bir araç olup, bu bağ­lantı, yolculara hizmet sunmak (müzik, ye­rel işletmelerin tanımlanması ve yolculuk planlayıcısı aracılığıyla navigasyon gibi) ve­ya otonom sürüş işlevselliğini desteklemek veya geliştirmek (diğer otomobillerle koordi­nasyon, yazılım güncellemeleri alma veya bir yolculuk paylaşım hizmetine entegrasyon gi­bi) için kullanılabilir. Son on yıllarda araçlar­da elektronik kullanımının artmasıyla birlik­te, araçların hem iç hem de dış dünyayı izleme ve kaydetme yetenekleri de arttı.

Bağlantı­lı araçlar, bu tür bilgileri internet üzerinden diğer cihazlarla, özellikle de diğer araçlarla paylaşabiliyor. Bunlar, daha geniş Nesnelerin İnterneti (IoT) ekosisteminin hızla büyüyen bir parçasını oluşturuyor. 2025 yılına kadar, 2021’deki yaklaşık 237 milyondan 400 mil­yonu aşkın bağlantılı aracın faaliyette olacağı tahmin ediliyor. Küresel bağlantılı otomobil pazarının büyüklüğünün 2025 yılında 51,56 milyar ABD doları, 2026 yılında ise 59,50 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor ve 2034 yılına kadar yaklaşık 181,90 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Bağlantılı araç güvenlik pazarının ise 2025’te 3,37 milyar ABD dolarından 2032’ye kadar yıl­lık %11,0’lık bir bileşik büyüme oranıyla 6,99 milyar ABD dolarına ulaşması ve araçlar daha bağlantılı ve yazılıma daha bağımlı hale geldik­çe, onları siber risklerden korumak en önemli öncelik haline gelmesi öngörülüyor. Ağ güven­liğinin de tahmin dönemi boyunca en büyük pazar payına sahip olması bekleniyor.

2026’da bağlantılı araçları daha çok konuşacağız

Küresel olarak büyüyen segmentlerde, özellikle de bataryalı elektrikli araç segmen­tinde ve Çin’de bağlantı çok önemli olacak.

Güçlü bağlantı, başarılı olmak ve küresel olarak bataryalı elektrikli araç müşterilerini çekmek için artık şart. Araç tüketicilerinin yaklaşık %50’si daha iyi bağlantı elde etmek için otomotiv markalarını değiştirmeye istek­li olduklarını belirtiyor. Tüketicilerde , üreti­cilerde bağlantının önemini uzun zamandır anlamış ve sundukları özellikleri önemli öl­çüde geliştiriyorlar .Batılı üreticiler bağlantı­yı geliştiriyor, ancak sundukları özellikler ge­nellikle Çinli üreticilerin şu an için gerisinde kalıyor. Çinli üreticilerin standart olarak sun­duğu birçok özellik, Batılı hacimli ve premium üreticilerde hala ayrı seçenekler olarak fiyat­landırılıyor. Yazılım tabanlı çözümlerin, bağ­lantılı araç güvenliği pazarında lider olması ve Avrupa’nın, tahmin dönemi boyunca en hızlı büyüyen ikinci pazar olması bekleniyor.

Bu yılın temel otomotiv trendleri, otomotiv sektöründeki oyunular ve karar vericiler için uzun vadeli büyüme açısından potansiyel bü­yüme fırsatlarını vurguluyor.

Trendler 2026’de değişiyor

Bu trendleri rekabeti daha yoğun yaşaya­cağımız anlamına geliyor. Global de 2026’da daha fazla elektrikli araç lansmanı, yeni mar­kalar ve agresif fiyat hareketleri dinamik pa­zarları görebileceğiz. Buna bağlı otomotiv üre­ticileri de daha kısa ama daha çok farklı ürün kampanyaları, daha fazla esneklik, daha bü­yük globalde finansman kampanyalarını yap­mak durumunda olacaklar. Aracın kendisinin ötesinde genel teklifi güçlendiren özelliklere vurgu yapın: entegre hizmetler, net finansman ve baştan itibaren esnek abonelik modelleri.

Elektrikli araç stratejilerini öne çıkacak

Pazar olgunluğuna ve demografik gruba gö­re farklılaştırılmış elektrikli araç teklifleri oluşturacak olan üreticiler, hedef pazara özel olarak uyarlanmış finansman ve ürün politi­kası ile destekleyecekler. Her alıcı segmen­tiyle en çok yankı uyandıran konu ise 2026’da bağlantılı araçlar olacak. Üreticiler bu ürün­leri tanıtırken, en son teknoloji güvenlik özel­likleri, kusursuz dijital yolculuklar veya sını­fının en iyisi olduğunu destekleyen kampan­yalar daha da önde olacak.