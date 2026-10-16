Otomotivde değişen dünya: Küresel sanayi, devlet destekleri ve dönüşüm

Bugün dünyada “Otomotiv Bakanlığı” bulunan ülke sayısı oldukça az. Otomotiv sektörü genellikle “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” veya “Ulaş­tırma Bakanlığı” çatısı altın­da yönetiliyor. Buna karşılık, bazı ülkelerin otomotiv için özel fonlar veya devlet des­tekli programlar kurduğunu, bu fonların ise sektörün geli­şiminde kritik rol oynadığını görebiliyoruz.

Otomotiv sektörüne yönelik teşvikler

2008 finansal krizi sürecin­de Amerika Birleşik Devletle­ri’nde “Automotive Industry Financing Program” (AIFP) kuruldu. İki büyük şirketin if­lastan kurtarılması için 80 mil­yar dolarlık fon sağlandı. Bu fon, ABD otomotiv sektörünün yeniden yapılanmasında kri­tik rol oynadı. Almanya’da ise 2020 yılında COVID-19 son­rası otomotiv fonları devreye alındı. Özellikle elektrikli araç alımlarını teşvik için Çevre Bonusu Fonu (Umweltbonus) oluşturuldu. Çin’de 2010’dan itibaren elektrikli araç fonla­rı ve sübvansiyon programla­rıyla üreticilere ve tüketicile­re milyarlarca dolarlık destek sağlandı. Bu fonlar sayesinde Çin, 2015 sonrası dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna yerleşti. Fransa’da 2009 yılında sektörle buluşan “Plan Automobile” fonu ile de PSA ve Renault desteklendi. Ayrıca 2020’de yeşil dönüşüm için otomotiv fonları devreye alındı.

Teşviklerin etkileri

Amerika Birleşik Devletle­ri’nde AIFP (2008–2010) fo­nu ile iki büyük şirketin if­lası önlendi, yüz binlerce iş korundu. Ancak devlet mü­dahalesi tartışmalara yol aç­tı. Çin’de ise Elektrikli Araç Fonları (2010–2020), Çin’i küresel elektrikli araç lideri yaptı; BYD ve NIO gibi marka­lar bu fonlarla büyüdü. Avru­pa Fonlarıyla (2009 ve 2020), kriz dönemlerinde hem istih­dam korundu hem de elekt­rifikasyon süreci hızlandırıl­dı. Hindistan Bakanlık Mo­deli ile ise Hindistan’da yerli üretimi korumak için yüksek gümrük vergileri ve teşvik­ler uygulandı; bu sayede yerli markalar güçlendi.

Çin’in otomotiv fonlarının büyük­lüğüne ilişkin ke­sin bir rakam açık­lanmamış olsa da elektrikli araç ve batarya yatırımla­rına yönelik devlet destekli fonların oldukça yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Bu fonlar, Çin’in 2015 sonrası dünyanın en büyük elektrikli araç üre­ticisi konumuna yükselme­sinde ve 2026 itibarıyla dün­yanın en büyük otomotiv ih­racatçısı haline gelmesinde önemli rol oynadı.

Çin’in otomotiv fonlarının yapısı

Çin otomotiv sektörünün gelişiminde elektrikli araç ve batarya fonlarına ağırlık veri­lirken, 2010’dan itibaren dev­let sübvansiyonlarıyla üreti­cilere ve tüketicilere destek sağlandı. Birçok üretici bu fonlardan yararlanarak bü­yürken, batarya üretiminde faaliyet gösteren şirketler de küresel ölçekte lider konuma geldi. Yeşil dönüşüm ve kar­bon nötr hedefleri doğrultu­sunda elektrikli araç alımları­na yönelik teşvikler sağlandı ve araç başına sübvansiyon­lar 5.000–10.000 dolar sevi­yesine kadar çıkabildi. Bunun yanı sıra, Ar-Ge ve inovasyon fonları kapsamında otonom sürüş, yapay zekâ ve bağlantı­lı araç teknolojilerine yönelik devlet destekli fonlar da öne çıktı. Üniversiteler ve tekno­loji şirketleriyle gerçekleş­tirilen ortak projeler için de özel bütçeler ayrıldı.

Devlet teşviklerinin küresel etkileri

Küresel etki açısından de­ğerlendirildiğinde, bu fon­lar sayesinde Çin, 2025’te Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomo­tiv ihracatçısı oldu. Çin’in bu alandaki yükselişi küresel re­kabeti artırırken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de Çin’in agresif fonla­ma politikalarına karşı koru­macı politikalar geliştirmeye başladı. Otomotiv fonlarının büyüklüğünün önümüzde­ki yıllarda hızla artması ve 2030’a kadar küresel ölçekte yüzlerce milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Özellikle elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve diji­tal mobilite çözümlerinin bu fonlardan en büyük payı ala­cağı öngörülüyor.

2030’a doğru Çin otomotiv endüstrisi

2030 yılına kadar Çin oto­motiv endüstrisinin; elekt­rikli araç üretimindeki büyük genişleme, önemli denizaşırı pazar payı kazanımları ve iç pazarın konsolidasyonu sa­yesinde küresel ölçekte bas­kın bir güç haline gelmesi ön­görülüyor. Çin markalarının 2030 yılına kadar küresel oto­mobil pazarının %33’üne ka­darını ele geçirmesi beklenir­ken, Çin’in yıllık otomobil ih­racatının da 10 milyon araca ulaşacağı öngörülüyor.

Çin­li otomobil üreticileri, deni­zaşırı üretimlerini 2025’teki 1,2 milyon araç seviyesinden 2030 yılına kadar 3,4 mil­yon araca çıkarmayı hedefli­yor. 2030 yılına kadar Çin’de­ki yeni otomobil satışlarının, sektörün politika odaklı süb­vansiyonlardan pazar odak­lı kârlılığa geçmesiyle bir­likte farklı bir yapıya kavuş­ması bekleniyor. Bununla birlikte, mevcut rekabet orta­mında faaliyet gösteren çok sayıda Çinli elektrikli araç markasından yalnızca 15’inin 2030 yılına kadar mali açıdan rahatlıkla ayakta kalabileceği öngörülüyor.