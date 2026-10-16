Otomotivde değişen dünya: Küresel sanayi, devlet destekleri ve dönüşüm
Bugün dünyada “Otomotiv Bakanlığı” bulunan ülke sayısı oldukça az. Otomotiv sektörü genellikle “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” veya “Ulaştırma Bakanlığı” çatısı altında yönetiliyor. Buna karşılık, bazı ülkelerin otomotiv için özel fonlar veya devlet destekli programlar kurduğunu, bu fonların ise sektörün gelişiminde kritik rol oynadığını görebiliyoruz.
Otomotiv sektörüne yönelik teşvikler
2008 finansal krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri’nde “Automotive Industry Financing Program” (AIFP) kuruldu. İki büyük şirketin iflastan kurtarılması için 80 milyar dolarlık fon sağlandı. Bu fon, ABD otomotiv sektörünün yeniden yapılanmasında kritik rol oynadı. Almanya’da ise 2020 yılında COVID-19 sonrası otomotiv fonları devreye alındı. Özellikle elektrikli araç alımlarını teşvik için Çevre Bonusu Fonu (Umweltbonus) oluşturuldu. Çin’de 2010’dan itibaren elektrikli araç fonları ve sübvansiyon programlarıyla üreticilere ve tüketicilere milyarlarca dolarlık destek sağlandı. Bu fonlar sayesinde Çin, 2015 sonrası dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna yerleşti. Fransa’da 2009 yılında sektörle buluşan “Plan Automobile” fonu ile de PSA ve Renault desteklendi. Ayrıca 2020’de yeşil dönüşüm için otomotiv fonları devreye alındı.
Teşviklerin etkileri
Amerika Birleşik Devletleri’nde AIFP (2008–2010) fonu ile iki büyük şirketin iflası önlendi, yüz binlerce iş korundu. Ancak devlet müdahalesi tartışmalara yol açtı. Çin’de ise Elektrikli Araç Fonları (2010–2020), Çin’i küresel elektrikli araç lideri yaptı; BYD ve NIO gibi markalar bu fonlarla büyüdü. Avrupa Fonlarıyla (2009 ve 2020), kriz dönemlerinde hem istihdam korundu hem de elektrifikasyon süreci hızlandırıldı. Hindistan Bakanlık Modeli ile ise Hindistan’da yerli üretimi korumak için yüksek gümrük vergileri ve teşvikler uygulandı; bu sayede yerli markalar güçlendi.
Çin’in otomotiv fonlarının büyüklüğüne ilişkin kesin bir rakam açıklanmamış olsa da elektrikli araç ve batarya yatırımlarına yönelik devlet destekli fonların oldukça yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Bu fonlar, Çin’in 2015 sonrası dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna yükselmesinde ve 2026 itibarıyla dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı haline gelmesinde önemli rol oynadı.
Çin’in otomotiv fonlarının yapısı
Çin otomotiv sektörünün gelişiminde elektrikli araç ve batarya fonlarına ağırlık verilirken, 2010’dan itibaren devlet sübvansiyonlarıyla üreticilere ve tüketicilere destek sağlandı. Birçok üretici bu fonlardan yararlanarak büyürken, batarya üretiminde faaliyet gösteren şirketler de küresel ölçekte lider konuma geldi. Yeşil dönüşüm ve karbon nötr hedefleri doğrultusunda elektrikli araç alımlarına yönelik teşvikler sağlandı ve araç başına sübvansiyonlar 5.000–10.000 dolar seviyesine kadar çıkabildi. Bunun yanı sıra, Ar-Ge ve inovasyon fonları kapsamında otonom sürüş, yapay zekâ ve bağlantılı araç teknolojilerine yönelik devlet destekli fonlar da öne çıktı. Üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle gerçekleştirilen ortak projeler için de özel bütçeler ayrıldı.
Devlet teşviklerinin küresel etkileri
Küresel etki açısından değerlendirildiğinde, bu fonlar sayesinde Çin, 2025’te Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı oldu. Çin’in bu alandaki yükselişi küresel rekabeti artırırken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de Çin’in agresif fonlama politikalarına karşı korumacı politikalar geliştirmeye başladı. Otomotiv fonlarının büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda hızla artması ve 2030’a kadar küresel ölçekte yüzlerce milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Özellikle elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve dijital mobilite çözümlerinin bu fonlardan en büyük payı alacağı öngörülüyor.
2030’a doğru Çin otomotiv endüstrisi
2030 yılına kadar Çin otomotiv endüstrisinin; elektrikli araç üretimindeki büyük genişleme, önemli denizaşırı pazar payı kazanımları ve iç pazarın konsolidasyonu sayesinde küresel ölçekte baskın bir güç haline gelmesi öngörülüyor. Çin markalarının 2030 yılına kadar küresel otomobil pazarının %33’üne kadarını ele geçirmesi beklenirken, Çin’in yıllık otomobil ihracatının da 10 milyon araca ulaşacağı öngörülüyor.
Çinli otomobil üreticileri, denizaşırı üretimlerini 2025’teki 1,2 milyon araç seviyesinden 2030 yılına kadar 3,4 milyon araca çıkarmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar Çin’deki yeni otomobil satışlarının, sektörün politika odaklı sübvansiyonlardan pazar odaklı kârlılığa geçmesiyle birlikte farklı bir yapıya kavuşması bekleniyor. Bununla birlikte, mevcut rekabet ortamında faaliyet gösteren çok sayıda Çinli elektrikli araç markasından yalnızca 15’inin 2030 yılına kadar mali açıdan rahatlıkla ayakta kalabileceği öngörülüyor.
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