Otomotivde değişen ekosistemde anahtar: Teknoloji ve inovasyon

Teknolojik ilerleme­nin, genel ekonomi açısından büyük ölçekli atılımlar ve kalıcı verim­lilik artışları yaratması bekleniyor. Arz tarafın­daki bu dönüşüm, reka­betin yoğunlaştığı yeni ekosistemde talep artışı­nı da hızlandıracak.

İleri teknoloji odak­lı sanayi politikalarını stratejik bir öncelik olarak be­nimseyen ülkeler; inovasyon ya­tırımlarıyla bu dönüşümü des­tekleyerek, uzun vadeli rekabet güçlerini artıran yüksek katma değerli sanayi yapılarını inşa edecek. Bu yaklaşım, teknolo­jik açıdan daha gelişmiş küresel ölçekte söz sahibi sektörlerin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Yeni teknoloji geliştirmeye yönelik yoğun arz yönlü odak­lanmanın sonuç verdiği bir dö­neme giriyoruz. Bu doğrultuda inovasyon ve teknolojik yatırım­larını istikrarlı biçimde hayata geçiren ülkeler, otomotiv ekosis­tem oluşumunda lider olacaklar.

Artan üretim maliyetleri dönüşümü zorluyor

Bataryalar, motorlar ve ya­rı iletkenler gibi ithal elektrik­li araç bileşenlerine uygulanan gümrük vergileri, üreticilerin üretim maliyetlerini önemli öl­çüde artırması bekleniyor. Batar­ya ömrü ve yüksek yenileme ma­liyetleri konusundaki endişeler, pazar büyümesinin önündeki te­mel kısıtlayıcı faktörler olmaya devam ederken; sektör, aynı anda birçok zorlayıcı değişken arasın­da denge kurmaya çalışıyor.

Elektrikli araç kullanımının artması; teknolojik ilerlemeler ve emisyonları azaltmaya yöne­lik destekleyici kamu politika­larıyla pazarın orta vadede bü­yüme potansiyelini koruduğunu gösteriyor. Ancak elektrikli araç batarya pazarı, lityum ve kobalt gibi kritik hammaddelere uy­gulanan gümrük vergileri nede­niyle 2025 yılında daha yüksek maliyet baskısı altında kalacak. İthalata bağımlı otomotiv üreti­cileri ise bileşen maliyetlerinde %25’e varan artışlarla başlayan bu yeni dönemde, fiyatlama ve kârlılık dengesini yeniden kur­gulamak zorunda kalacak.

Artan üretim maliyetlerinin, elektrikli araçlarda perakende fiyatlara doğrudan yansıması bekleniyor. Bu durum, fiyat has­sasiyeti olan tüketici segment­lerinde ve pazarlarda benimsen­me hızını yavaşlatabilir. Uygun ve ulaşılabilir fiyat, elektrik­li araç büyümesinin temel itici gücü olmaya devam ederken; tü­ketici tercihlerini belirleyen en kritik unsurlardan biri olmayı da sürdürecek.

Diğer taraftan otomotiv üre­ticileri, tedarikçileriyle birlikte rekabetçi fiyatlandırmayı koru­maya çalışırken, gümrük vergi­lerinden kaynaklanan maliyet artışlarını da üstlenmek zorun­da kalacak.

Çin'in otomotiv inovasyonuna yaklaşımı

Elektrikli araçlar, tüm otomo­tiv sektörü ve yan sanayide bü­yük bir değişime neden olma­ya devam ediyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda var olan yan sanayi ve teknoloji gereksinim­leri dönüşürken, otomotiv sek­töründe yeni pazarlar, yeni te­darik süreçleri ve yeni bir eko­sistem oluşmaya devam ediyor.

Elektrikli araçlarda en önem­li unsur olan ve üzerinde ciddi AR-GE yatırımları yapılan ba­taryalar, yakın zamanda daha uzun menziller sunacak. Oto­motiv firmaları ve yan sanayi bu alana uzun vadeli yatırımlar yapacak. Otomotiv sektörünün otonom, bağlantılı ve elektrik­li araçlar için ihtiyaç duyduğu sensörlerle birlikte, yan sana­yi pazarının 2030 ve sonrasın­da tamamen değişeceği öngörü­lüyor. İçten yanmalı motorlarda kullanılan motor parçaları, şan­zıman ve enjeksiyon sistemleri ise günden güne tarih oluyor.

Bu durumu, büyük bir deği­şim ve yeni bir ekosistem ola­rak tanımlamak gerekiyor. Tü­ketici beklentilerine ek olarak artan finansman ihtiyacıyla bir­likte otomotiv endüstrisinin ve yan sanayinin de uzun vadeli ti­cari finansmana duyduğu ihti­yaç, sektörel gelişim için daha fazla önem arz ede­cek. Otomotiv sektörü­nün büyük oyuncuları, yeni nesil start-up veya teknoloji firmalarıyla or­taklıklarını artırarak AR-GE yükünü paylaşırken, aynı zamanda değişime de ayak uydurmaya çalı­şacak.

Otomotivde işgücü istihdamı değişiyor

Otomotiv sektöründeki bu dönüşüm, işgücü alanında da önemli gelişmeleri beraberinde getirecek. Bugün henüz var ol­mayan, ancak gelecekte farklı di­namiklerle şekillenecek yeni iş alanları ve kariyer fırsatları orta­ya çıkacak. Ekonomik etkisi baş­langıçta sancılı gibi görünse de, bu yeni dinamikler zamanla sür­dürülebilir bir dünya hedefiyle uyumlu şekilde, artan istihdam olanaklarıyla dengelenecek.

Elektrikli araçların yaygın­laşmasında en önemli unsurlar­dan biri, tüketicilerin bu araç­ları daha kolay benimsemeleri için ülkelerinin şarj altyapısını hızla geliştirmesi gerekliliği. Elektrikli araç filosuyla uyum­lu bir şarj altyapısı oluşturulma­sı, önümüzdeki yıllarda sektö­rün en önemli başlıklarından bi­ri olacak. Günümüzde elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en büyük engel olan şarj istasyonu yetersizliği, şehirlerarası yollar­da da yaygınlaşarak bu gelişimin hızlanmasına katkı sağlayacak.

ABD’nin gümrük vergileri, birçok sektörde olduğu gibi oto­motiv ekosistemini de etkiliyor. Ekonomik etkiler yönünden ba­kıldığında; tüketiciler için ar­tan fiyatlar, otomotiv üreticile­ri açısından ise artan maliyetler ve ülkeler bakımından pazar dü­zenlemelerinin yeniden şekil­lenmesi söz konusu.

Gümrük vergileri, küresel üretimde güçlü konuma sahip Asya-Pasifik ülkelerinden ABD ve Avrupa elektrikli araç paza­rına yönelik doğrudan yatırım­lar açısından caydırıcı bir etki yaratabilir. Öte yandan bu tab­lo, özellikle Çinli üreticileri; lo­jistik açıdan ABD ve Avrupa’ya daha yakın, serbest ticaret ve­ya gümrük anlaşmaları bulunan ülkelerde üretim yatırımlarına yönelmeye teşvik edecek bir ye­niden konumlanma sürecini de beraberinde getirebilir.