Otomotivde geleceğe yatırım zamanı

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Otomotiv sektörü 2026 itibarıyla araç içi ek­ranlar, yapay zekâ ve otonom sürüş teknolo­jileriyle yazılım tanımlı mobiliteye doğru hızla ilerliyor; bu dönüşüm hem kullanıcı deneyimini kişiselleştiriyor hem de küresel ekonomide mil­yarlarca dolarlık yeni değer yaratıyor. Özellikle Türkiye’de de hissedilen bu trend, küresel yatı­rımların Çin, ABD ve Avrupa merkezli büyüme­siyle şekilleniyor.

Araç içi ekran yatırımları otomotivde artıyor

Gelişmiş dijital kokpit sistemleri, dokunma­tik ekranlar ve yazılım entegrasyonu araç başına maliyeti yükseltebiliyor. Bu maliyet artışı özel­likle orta sınıf araçlarda fiyatlara ciddi oranda yansıyor. Araç içi ekran pazarı 2026’da 675 mil­yar USD iken 2034’te 1,7 trilyon USD’ye ulaşa­cak. Gelecekte akıllı ekran entegrasyonu premi­um segmentten orta sınıfa doğru yayılacak; fiyat farkı daha görünür hale gelecek. Üreticilerin ye­relleştirme stratejileri maliyet baskısını azalta­bilir. Bilgi-eğlence sistemleri, dokunmatik ek­ran, akıllı telefon entegrasyonu, navigasyon, di­jital kokpit, gelişmiş gösterge paneli, artırılmış gerçeklik ekranları, yazılım entegrasyonu araç­larda fiyat farkını daha yüksek seviyeye taşır­ken, tedarik zinciri maliyetleri, gümrük vergi­leri, lojistik, uyumluluk ek maliyetler yaratıyor.

Tüketici talebi artarken bağlantılı araçlar ve akıllı ekranlar artık standart beklenti haline ge­lirken, Ar-Ge giderleri, yazılım ve yapay zekâ entegrasyonu yüksek geliştirme maliyetleri do­ğuruyor. Tedarik zincirinde , gümrük vergileri ve jeopolitik gerilimler maliyetleri artırıyor. Si­ber güvenlik yatırımları, bağlantılı ekranların hacklenme riskine karşı ek yazılım yatırımları ile artıyor.

Gelecek beklentileri (2026–2030)

Araç içi ekran pazarı 2026’da 675 milyar USD iken 2034’te 1,7 trilyon USD’ye ulaşacak. Akıllı ekran entegrasyonu premium segmentten orta sınıfa doğru yayılacak; fiyat farkı daha görünür hale gelecek.

Fiyat rekabeti özellikle Çin menşeli düşük maliyetli ekran sistemleri Avrupa üreticilerini zorlarken, tüketici algısı açısından yüksek fiyat artışı, özellikle giriş ve orta segmentte talebi sı­nırlayabilir.

Araç içi değişim: Ekranlar ve dijitalleşme

Büyük ekranlar artık sadece bilgi-eğlence de­ğil, sürüş güvenliği ve enerji yönetimi için kri­tik bir arayüz olarak kullanılırken, araçlarda esli asistanlar sürücülere navigasyon, müzik ve ile­tişimde eller serbest erişim sağlıyor. OTA gün­cellemeleri sayesinde araçlar servise gitmeden yazılım ve batarya optimizasyonu alabiliyor. V2X iletişim (araçlar ve altyapı arasında) trafik güvenliği ve akışını iyileştiriyor.

Yapay zekâ ve otonom sürüş

Günümüzde artık ADAS sistemleri (şerit ta­kibi, adaptif hız, çarpışma önleme) 2025 iti­barıyla yeni araçların %75’inde mevcut iken, otonom sürüş: 2026’da Seviye 2+ ve Seviye 3 yaygın; tam otonom (Seviye 5) henüz sınırlı du­rumda yer alıyor. AI güvenlik sistemleri yaya al­gılama, sürücü yorgunluk takibi ve acil manev­ralarla kazaları oluşmadan önleyebiliyor. Tah­mine dayalı bakım sensör verileriyle arızaları önceden öngörerek maliyetleri düşürüyor.

Toplam yapay zekâ yatırımları 2030’da 75 milyar $’ı aşması beklenirken, Çin, “AI Plus” stratejisiyle kendi çip ve yazılım ekosistemini geliştirerek bağımsızlık kazanıyor. Avrupa ise sürdürülebilir üretim ve premium segmentte kişiselleştirilmiş deneyimlerle öne çıkıyor.

Önümüzdeki dönem otomotivi risk ve zorluklar bekliyor

Tam otonom sürüş için regülasyonlar ve etik sorular henüz çözülmezken, gelecekte araçlar­da siber güvenlik, bağlı araçlarda en kritik teh­dit olarak öngörülüyor. Batarya maliyetleri düş­se de enerji yönetimi hâlâ stratejik bir zorluk ve küresel rekabet olarak Çin ve ABD liderliği pay­laşırken Avrupa farklılaşmaya çalışıyor.

Araç içi ekranlar ve yapay zekâ, otomobili ar­tık “yazılım tanımlı mobilite platformuna” dö­nüştürüyor. Ekonomi tarafında ise 75 milyar $’lık yapay zekâ yatırımı mobiliteyi yeniden şe­killendirecek. Türkiye’deki üreticiler ve finans kurumları için bu dönüşüm, hem müşteri dene­yimi hem de enerji verimliliği odaklı yeni fır­satlar yaratıyor. Otomotivde ekran teknolojile­ri, otonom sürüş yatırımları, iotomotivde yapay zekâ ekonomisi, her biri ayrı bir stratejik pers­pektif sunuyor olacak.