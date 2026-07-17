Otomotivde geleceğe yatırım zamanı
Otomotiv sektörü 2026 itibarıyla araç içi ekranlar, yapay zekâ ve otonom sürüş teknolojileriyle yazılım tanımlı mobiliteye doğru hızla ilerliyor; bu dönüşüm hem kullanıcı deneyimini kişiselleştiriyor hem de küresel ekonomide milyarlarca dolarlık yeni değer yaratıyor. Özellikle Türkiye’de de hissedilen bu trend, küresel yatırımların Çin, ABD ve Avrupa merkezli büyümesiyle şekilleniyor.
Araç içi ekran yatırımları otomotivde artıyor
Gelişmiş dijital kokpit sistemleri, dokunmatik ekranlar ve yazılım entegrasyonu araç başına maliyeti yükseltebiliyor. Bu maliyet artışı özellikle orta sınıf araçlarda fiyatlara ciddi oranda yansıyor. Araç içi ekran pazarı 2026’da 675 milyar USD iken 2034’te 1,7 trilyon USD’ye ulaşacak. Gelecekte akıllı ekran entegrasyonu premium segmentten orta sınıfa doğru yayılacak; fiyat farkı daha görünür hale gelecek. Üreticilerin yerelleştirme stratejileri maliyet baskısını azaltabilir. Bilgi-eğlence sistemleri, dokunmatik ekran, akıllı telefon entegrasyonu, navigasyon, dijital kokpit, gelişmiş gösterge paneli, artırılmış gerçeklik ekranları, yazılım entegrasyonu araçlarda fiyat farkını daha yüksek seviyeye taşırken, tedarik zinciri maliyetleri, gümrük vergileri, lojistik, uyumluluk ek maliyetler yaratıyor.
Tüketici talebi artarken bağlantılı araçlar ve akıllı ekranlar artık standart beklenti haline gelirken, Ar-Ge giderleri, yazılım ve yapay zekâ entegrasyonu yüksek geliştirme maliyetleri doğuruyor. Tedarik zincirinde , gümrük vergileri ve jeopolitik gerilimler maliyetleri artırıyor. Siber güvenlik yatırımları, bağlantılı ekranların hacklenme riskine karşı ek yazılım yatırımları ile artıyor.
Gelecek beklentileri (2026–2030)
Araç içi ekran pazarı 2026’da 675 milyar USD iken 2034’te 1,7 trilyon USD’ye ulaşacak. Akıllı ekran entegrasyonu premium segmentten orta sınıfa doğru yayılacak; fiyat farkı daha görünür hale gelecek.
Fiyat rekabeti özellikle Çin menşeli düşük maliyetli ekran sistemleri Avrupa üreticilerini zorlarken, tüketici algısı açısından yüksek fiyat artışı, özellikle giriş ve orta segmentte talebi sınırlayabilir.
Araç içi değişim: Ekranlar ve dijitalleşme
Büyük ekranlar artık sadece bilgi-eğlence değil, sürüş güvenliği ve enerji yönetimi için kritik bir arayüz olarak kullanılırken, araçlarda esli asistanlar sürücülere navigasyon, müzik ve iletişimde eller serbest erişim sağlıyor. OTA güncellemeleri sayesinde araçlar servise gitmeden yazılım ve batarya optimizasyonu alabiliyor. V2X iletişim (araçlar ve altyapı arasında) trafik güvenliği ve akışını iyileştiriyor.
Yapay zekâ ve otonom sürüş
Günümüzde artık ADAS sistemleri (şerit takibi, adaptif hız, çarpışma önleme) 2025 itibarıyla yeni araçların %75’inde mevcut iken, otonom sürüş: 2026’da Seviye 2+ ve Seviye 3 yaygın; tam otonom (Seviye 5) henüz sınırlı durumda yer alıyor. AI güvenlik sistemleri yaya algılama, sürücü yorgunluk takibi ve acil manevralarla kazaları oluşmadan önleyebiliyor. Tahmine dayalı bakım sensör verileriyle arızaları önceden öngörerek maliyetleri düşürüyor.
Toplam yapay zekâ yatırımları 2030’da 75 milyar $’ı aşması beklenirken, Çin, “AI Plus” stratejisiyle kendi çip ve yazılım ekosistemini geliştirerek bağımsızlık kazanıyor. Avrupa ise sürdürülebilir üretim ve premium segmentte kişiselleştirilmiş deneyimlerle öne çıkıyor.
Önümüzdeki dönem otomotivi risk ve zorluklar bekliyor
Tam otonom sürüş için regülasyonlar ve etik sorular henüz çözülmezken, gelecekte araçlarda siber güvenlik, bağlı araçlarda en kritik tehdit olarak öngörülüyor. Batarya maliyetleri düşse de enerji yönetimi hâlâ stratejik bir zorluk ve küresel rekabet olarak Çin ve ABD liderliği paylaşırken Avrupa farklılaşmaya çalışıyor.
Araç içi ekranlar ve yapay zekâ, otomobili artık “yazılım tanımlı mobilite platformuna” dönüştürüyor. Ekonomi tarafında ise 75 milyar $’lık yapay zekâ yatırımı mobiliteyi yeniden şekillendirecek. Türkiye’deki üreticiler ve finans kurumları için bu dönüşüm, hem müşteri deneyimi hem de enerji verimliliği odaklı yeni fırsatlar yaratıyor. Otomotivde ekran teknolojileri, otonom sürüş yatırımları, iotomotivde yapay zekâ ekonomisi, her biri ayrı bir stratejik perspektif sunuyor olacak.
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