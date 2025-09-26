Otomotivde geleceğin tüketicileri ve tüketici beklentilerinin değişimi

Yeni dünya tüketici beklen­tileri ile şekillenirken, gele­ceğin toplumunda yeni ekono­mi ile yeni ekosistem dünyada genç nüfusun tüketici davranış­larının değişmesi, üretimin bazı bölgelerde azalması-artması ve bilgi devriminin yükselişi üze­rinde değişim ile yeniden oluşa­cak.

Çok benzeri görülmemiş bir dünya ve hızla ortaya çıkan de­ğişimler, gelişmiş ülkelerde bir sonraki toplumda baskın fak­törlerin çoğu insanın henüz ye­ni öğrenmeye başladığı konular olacak ve tüketici beklentilerini de değiştirecek. Yaşlı nüfustaki hızlı artış ve genç nüfusun hız­la azalması, yaş ve çalışma süre­lerinin uzaması otomotivde de beklentileri değiştirecek.

Bilgi toplumu ve korumacılık

Geleceğin toplumu bilgi toplu­mu, bilginin anahtar kaynak ola­cağı ve gelecekte bilginin, sınır­sız imkanlar sağlayacağı ve bilgi­nin toplumun her kesiminde her yöne akabileceği, herkesin kulla­nımına açık olacağı bir döneme adım atıyoruz. Üretim koruma­cılığı günümüzde daha öne çıkarken, bu süreç geleneksel tarifeler bi­çiminde değil, sübvan­siyonlar, kotalar ve dü­zenlemelerle şekilleni­yor.

Gelecekte daha da büyük ihtimalle ticare­tin gerçekleşeceği böl­gesel yeni bloklar or­taya çıkarken, mevcut ekonomik topluluklar daha da bölünerek çeşitlenecek­ler. Yeni coğrafyalarda zengin­lik ve iş yaratıcısı olarak imalat sektörünün farklılaşması, kaçı­nılmaz olarak yeni bir koruma­cılığı beraberinde getirecek. Ül­kelerin kendi bahçesini dışarı­daki soğuk rüzgarlardan koruyan bir duvar inşa etmesi gerekecek ve bu tür duvarların artık dünya standartlarında performans gös­teremeyen kurumları, özellikle de işletmeleri koruyamazken on­ları daha da savunmasız hale ge­tirebilir.

Otomotivde şirketlerin geleceği

Bundan yüzyıl önce bugünün çok uluslu şirketleri yerli firma­lardı. Her biri kendi kendine ye­ten, yurtdışındaki bağlı ortaklık­ları bölgesel ve özerklerdi. Çok uluslu şirketlerde artık ürün ve­ya hizmetlere göre küresel ola­rak organize olma eğiliminde iken, değişim sürecinde yöne­timsel olarak bir arada tutulacak ve aynı strateji ile kontrol edilip yönetiliyorlar. Önümüzdeki dö­nemde değişim otomotiv şirket­lerini de etkileyerek, şirketlerin sahiplikleri değişmese de kendi aralarında ittifaklar, ortak giri­şimler, azınlık hisseler, teknolo­jik bilgi anlaşmaları ve ortak ça­lışma sözleşmeleri giderek daha fazla tercih edilecek.

Bu dönem­de şirketlerde yeni organizasyon yapıları görebileceğiz. Yeni bir üst düzey yönetim modeline ih­tiyaç olurken, bölgesel operas­yon yönetimleri daha da önem­li hale gelecek. Üst yönetimler ağırlıklı hedefi, yarının büyüyen şirketinin yönetimi ve özellik­le çok uluslu, birbiriyle çelişen talepleri dengelemek olacaktır. Dünyada çok hızlı değişen den­geler ve bunlara otomotiv şirket­lerinin vereceği tepkiler ve hız­ları, şirket sonuçlarını anlık et­kileyecek.

Otomotiv şirketleri, bu deği­şim döneminde neler yapabilir ve ne yapılmalı? Yönetimler şim­di bir sonraki topluma hazır ol­mak için ne yapıyor? Önümüzde henüz farkında olmadığımız baş­ka büyük değişimler olabilir mi? Bunlar, yakın dönemde en çok konuşacağımız konular arasında yer alacak.

Değişimin anahtarı: Tüketici finansmanında ne getiriyor?

2025 yılında devam eden de­ğişimle gelen dönüşümle, farklı sektörlerde dijital dönüşüm ve dijital tüketici finansmanı ürün­leri daha da önemli hale geliyor. Gelecekte şekillendirebileceği­miz stratejilerimizin ne kadar da hızlı bir yönde ilerlediğini göre­biliyoruz. Yeni nesil finansman ürünlerinin gerekliliği daha da belirirken, bu etkileşimde eko­sistem dönüşümü, şirketlerin üretime yeni teknolojiler ekle­menin yollarını bulmasını ve ra­kiplerinin ne yaptığını analiz et­mesini çok daha kolay hale ge­tiriyor. Günümüzde sektörlerin tamamında, üretimden tüketi­ciye ulaşıma kadar tüm süreçler hızla değişirken, yeni bilgiye de­ğil üzerinde düşünmek için yeni yöntemlere ihtiyaç oluşuyor.

Geleneksel finans ürünleri değişim içinde

Tüketici deneyiminin ve satış modelinin tamamen değiştiği, tü­keticinin finans imkânlarını da satış kararını verdiği anda değer­lendirip, dijital alışveriş kredisi ve taşıt kredisi kullanabildiği bir yolculuk artık üreticilerin tama­mının gündeminde. Satışlarla da uyumlu bir şekilde, satışı nokta­sında krediyi de kullanarak satışı tamamlamanın müşteri memnu­niyetine etkisi çok yüksek. Çevre bilincine sahip nesil Z kuşağı, te­mel değerleriyle uyumlu, anlam­lı bir yaşam tarzına geçiyor. Lüks markaların, geleneksel prestijin yerini kapsayıcılık, sürdürülebi­lirlik, şeffaflık, teknoloji ve dön­güsel inovasyon dahil olmak üze­re, Z kuşağının yönlendirdiği yeni bir değerler dizisi alacak.

Bu bağlamda tüketici finans­manı açısından müşteri dene­yimini geliştirmek kritik önem taşıyor. IOT ile beraber finans, tüketiciler için finans kurumları­nın yapay zekâ destekli teknoloji­lerle son derece kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sunabile­ceği yeni alanlar oluşturacak. Bu, değişen iklime, hayatta kalabil­mek için çalışma yapılarını, tüke­ticiye ulaşma adımlarını yeniden oluşturmaları ve tüketici bek­lentilerini iyi belirlemeleri gere­kiyor. Geçmişte çok uzun zaman alan bu değişim, günümüzde bel­ki umduğumuzdan çok daha kı­sa sürede bizleri etkiliyor, tüketi­ciler, organizasyonlar ve toplum olarak uyum sağlamayı benimse­mek için temel bakışımızı ve de­ğişime uyumumuzu daha aktif hale getirmek ve sürekli değişi­me açık olmamız gerekiyor.