Otomotivde geleceğin tüketicileri ve tüketici beklentilerinin değişimi
Yeni dünya tüketici beklentileri ile şekillenirken, geleceğin toplumunda yeni ekonomi ile yeni ekosistem dünyada genç nüfusun tüketici davranışlarının değişmesi, üretimin bazı bölgelerde azalması-artması ve bilgi devriminin yükselişi üzerinde değişim ile yeniden oluşacak.
Çok benzeri görülmemiş bir dünya ve hızla ortaya çıkan değişimler, gelişmiş ülkelerde bir sonraki toplumda baskın faktörlerin çoğu insanın henüz yeni öğrenmeye başladığı konular olacak ve tüketici beklentilerini de değiştirecek. Yaşlı nüfustaki hızlı artış ve genç nüfusun hızla azalması, yaş ve çalışma sürelerinin uzaması otomotivde de beklentileri değiştirecek.
Bilgi toplumu ve korumacılık
Geleceğin toplumu bilgi toplumu, bilginin anahtar kaynak olacağı ve gelecekte bilginin, sınırsız imkanlar sağlayacağı ve bilginin toplumun her kesiminde her yöne akabileceği, herkesin kullanımına açık olacağı bir döneme adım atıyoruz. Üretim korumacılığı günümüzde daha öne çıkarken, bu süreç geleneksel tarifeler biçiminde değil, sübvansiyonlar, kotalar ve düzenlemelerle şekilleniyor.
Gelecekte daha da büyük ihtimalle ticaretin gerçekleşeceği bölgesel yeni bloklar ortaya çıkarken, mevcut ekonomik topluluklar daha da bölünerek çeşitlenecekler. Yeni coğrafyalarda zenginlik ve iş yaratıcısı olarak imalat sektörünün farklılaşması, kaçınılmaz olarak yeni bir korumacılığı beraberinde getirecek. Ülkelerin kendi bahçesini dışarıdaki soğuk rüzgarlardan koruyan bir duvar inşa etmesi gerekecek ve bu tür duvarların artık dünya standartlarında performans gösteremeyen kurumları, özellikle de işletmeleri koruyamazken onları daha da savunmasız hale getirebilir.
Otomotivde şirketlerin geleceği
Bundan yüzyıl önce bugünün çok uluslu şirketleri yerli firmalardı. Her biri kendi kendine yeten, yurtdışındaki bağlı ortaklıkları bölgesel ve özerklerdi. Çok uluslu şirketlerde artık ürün veya hizmetlere göre küresel olarak organize olma eğiliminde iken, değişim sürecinde yönetimsel olarak bir arada tutulacak ve aynı strateji ile kontrol edilip yönetiliyorlar. Önümüzdeki dönemde değişim otomotiv şirketlerini de etkileyerek, şirketlerin sahiplikleri değişmese de kendi aralarında ittifaklar, ortak girişimler, azınlık hisseler, teknolojik bilgi anlaşmaları ve ortak çalışma sözleşmeleri giderek daha fazla tercih edilecek.
Bu dönemde şirketlerde yeni organizasyon yapıları görebileceğiz. Yeni bir üst düzey yönetim modeline ihtiyaç olurken, bölgesel operasyon yönetimleri daha da önemli hale gelecek. Üst yönetimler ağırlıklı hedefi, yarının büyüyen şirketinin yönetimi ve özellikle çok uluslu, birbiriyle çelişen talepleri dengelemek olacaktır. Dünyada çok hızlı değişen dengeler ve bunlara otomotiv şirketlerinin vereceği tepkiler ve hızları, şirket sonuçlarını anlık etkileyecek.
Otomotiv şirketleri, bu değişim döneminde neler yapabilir ve ne yapılmalı? Yönetimler şimdi bir sonraki topluma hazır olmak için ne yapıyor? Önümüzde henüz farkında olmadığımız başka büyük değişimler olabilir mi? Bunlar, yakın dönemde en çok konuşacağımız konular arasında yer alacak.
Değişimin anahtarı: Tüketici finansmanında ne getiriyor?
2025 yılında devam eden değişimle gelen dönüşümle, farklı sektörlerde dijital dönüşüm ve dijital tüketici finansmanı ürünleri daha da önemli hale geliyor. Gelecekte şekillendirebileceğimiz stratejilerimizin ne kadar da hızlı bir yönde ilerlediğini görebiliyoruz. Yeni nesil finansman ürünlerinin gerekliliği daha da belirirken, bu etkileşimde ekosistem dönüşümü, şirketlerin üretime yeni teknolojiler eklemenin yollarını bulmasını ve rakiplerinin ne yaptığını analiz etmesini çok daha kolay hale getiriyor. Günümüzde sektörlerin tamamında, üretimden tüketiciye ulaşıma kadar tüm süreçler hızla değişirken, yeni bilgiye değil üzerinde düşünmek için yeni yöntemlere ihtiyaç oluşuyor.
Geleneksel finans ürünleri değişim içinde
Tüketici deneyiminin ve satış modelinin tamamen değiştiği, tüketicinin finans imkânlarını da satış kararını verdiği anda değerlendirip, dijital alışveriş kredisi ve taşıt kredisi kullanabildiği bir yolculuk artık üreticilerin tamamının gündeminde. Satışlarla da uyumlu bir şekilde, satışı noktasında krediyi de kullanarak satışı tamamlamanın müşteri memnuniyetine etkisi çok yüksek. Çevre bilincine sahip nesil Z kuşağı, temel değerleriyle uyumlu, anlamlı bir yaşam tarzına geçiyor. Lüks markaların, geleneksel prestijin yerini kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, şeffaflık, teknoloji ve döngüsel inovasyon dahil olmak üzere, Z kuşağının yönlendirdiği yeni bir değerler dizisi alacak.
Bu bağlamda tüketici finansmanı açısından müşteri deneyimini geliştirmek kritik önem taşıyor. IOT ile beraber finans, tüketiciler için finans kurumlarının yapay zekâ destekli teknolojilerle son derece kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri sunabileceği yeni alanlar oluşturacak. Bu, değişen iklime, hayatta kalabilmek için çalışma yapılarını, tüketiciye ulaşma adımlarını yeniden oluşturmaları ve tüketici beklentilerini iyi belirlemeleri gerekiyor. Geçmişte çok uzun zaman alan bu değişim, günümüzde belki umduğumuzdan çok daha kısa sürede bizleri etkiliyor, tüketiciler, organizasyonlar ve toplum olarak uyum sağlamayı benimsemek için temel bakışımızı ve değişime uyumumuzu daha aktif hale getirmek ve sürekli değişime açık olmamız gerekiyor.
