Otomotivde otomotiv ve tüketici finansmanı ekosistemi ile yeni gelecek

Günümüzde otomotiv sektörü, teknolojinin de etkisiyle büyük bir dönüşüm yaşıyor. Yakın gelecekte otomotiv sektörü, bağlantılı ve otonom araçlar sayesinde tüketicilere yalnız­ca bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda akıllı otomobiller olarak hizmet verecek. Ül­kemizde de yavaş yavaş görmeye başladığımız yeni nesil otomobiller, bağlantılı araçların ön­cüsü konumunda.

Bu araçlar, sensörler ve ek­ranlarla donatılmış şekilde, üçüncü taraflara, üreticilere ve hizmet sağlayıcılara nesnelerin interneti (IoT) aracılığıyla araç performansı ve sürücü davranışları hakkında veri aktara­cak. Uygulamalarla yüklenmiş bu araçlar, hatta kendi kararlarını bile verebilecek duruma ge­lecek. Diğer taraftan otomobil üreticileri, tek­noloji firmaları ve finans kurumları, otomobil­leri gelişen internet altyapılarına entegre etme yolunda hızla ilerliyor. Bu adımların tamamı, tüketicilerin günlük yaşamlarında devrim ya­ratacak nitelikte.

Bağlantılı otomobiller ve yeni mobilite ortamında finans kurumları

Dünyada şimdiden, otomotiv teknolojisi ve mobilite hizmetlerindeki devrimin aynı za­manda finansal bir devrim olacağı konuşulma­ya başlandı. Araç üzerindeki ödeme yöntemle­rinden farklı sigortalama imkanlarına kadar bağlantılı araçlar, gelecekte bankaların ve fi­nans kurumlarının müşterileriyle nasıl ve ne­rede etkileşime gireceğine, nasıl hizmet vere­ceğine dair birçok yeniliği barındıracak.

Elbette dijitalleşme, otomotiv, ulaşım ve mobilite bu yeni trendin oluşmasındaki ve hız­la ilerlemesindeki en önemli bileşenler arasın­da yer alıyor. Bağlantılı otomobillerin başlattı­ğı yeni mobilite ortamı, hem finansal kurum­lar hem de otomobil üreticileri arasında farklı hizmet modellerini beraberinde getiriyor.

Yakın gelecekte otomobiller, birer akıllı ci­haz haline gelerek, araç üzerinden eve sipa­riş vermek, yakıt veya şarj ödemesini araçta­ki uygulama üzerinden yapmak gibi işlemleri mümkün kılacak. Aynı zamanda otomobiller akıllandıkça, sadakat programlarının da yay­gınlaştığını göreceğiz. Otonom veya bağlantılı otomobiller, kendi şarj zamanlarını belirleyip, markanın sadakat programında yer alan şarj istasyonlarını harita üzerinden seçebilecek. Bu bağlamda tüketici finansmanı ürünleri ve alışveriş kredileri de gelecekte bu sistemin bir parçası haline gelebilecek.

Bağlantılı otomobiller, sürücülere direksi­yon başındayken finansal durumlarını takip etme ve araçlarını şarj ederken ödeme yapma olanağı da sağlayacak. Dünyada bu alanda “Bir sonraki tüketici finansmanı, tüketicilerin oto­mobillerinin arkasındaki ihtiyaçlarını öngör­meye adanacak” anlayışı öne çıkıyor. Tüketi­cilerin otomobil satın alımı ve taşıt kredisiyle başlayan finansman yolculuğu, araç başında bakiye kontrolü, fatura ödeme, alışveriş yap­ma, para transferi gibi işlemleri kapsayacak hale gelebilir.

Birçoğumuz büyük şehirlerde işe gidip ge­lirken zamanımızın büyük kısmını trafikte tek başımıza geçiriyoruz. Yurt dışında büyük oto­motiv üreticileri ve finans partnerleri, tüketi­cilerin direksiyon başında ne tür uygulamala­rı kullanmak isteyecekleri üzerine çalışmalar yürütüyor. Elbette sürüş güvenliği için “akıllı asistan” hizmeti bir zorunluluk haline geliyor; hatta güvenlik açısından “ses imzası” teknolo­jisinin geliştirilmesi de gündemde.

Gelecekte yeni hizmet modelleri ve tüketici finansman ürünleri

Yeni dönemde dünyada en dikkat çekici deği­şim, araç sahipliğindeki dönüşümde yaşanıyor. Özellikle büyük şehirlerin yoğun trafiği, oto­mobil fiyatlarındaki küresel maliyet artışları ve üretimde yaşanan arz sıkıntıları, yeni hiz­met modellerinin ortaya çıkmasına neden ol­du. Yeni gelecekte araç paylaşım (car sharing) ve araç kiralama üyelik sistemleri (car subsc­ription) popülaritesini artırarak sürdürecek. Ayrıca otomobil endüstrisi otonom araçla­ra yaklaştıkça, şehir yoğunluğu, kıt kaynaklar, arz problemleri ve maliyet artışları, tüketicile­rin bireysel araç sahipliği fikrini ertelemesine yol açacak.

Tam araç sahipliğinden paylaşım­lı kullanıma geçiş, finansal açıdan da tüketici finansmanını yeniden şekillendirecek. Birey­sel taşıt kredileriyle birlikte üyelik finansmanı modelleri öne çıkarken, bu hizmetleri sağlayan ana firmaların filo finansmanlı ticari araç mo­delleri büyüyen bir trend haline gelecek. Önü­müzdeki yıllarda otomotiv sektörünün mobili­te hizmetleriyle entegrasyonu artarak büyür­ken, otomotiv ve finans sektörü ekosistemi de yeni ürünlerle tüketici ihtiyaçlarını karşılaya­rak gelişmeye devam edecek.