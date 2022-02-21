Otomotivde yeni trend; multi-brand

Teknolojinin evrimleştiği ve hizmet sunucularının da aynı şekilde hızla değiştiği günümüzde her sektörde olduğu gibi otomotiv sektörü de önemli değişimleri yaşamakta ve bu dönüşüm ve değişime tanıklık etmekteyiz. Bunun için açıkçası kendimi şanslı görüyorum. En son değişim ve dönüşüm 1900’lü yıllarda olmuş ve biz bu değişimi hep otomotiv tarihi olarak okuduk ve dinledik. Şuan yeni bir değişime tanıklık etmek benim için son derece heyecan verici.

Birçok sektörde olduğu gibi gerek marka temsilciliklerinde gerekse hizmet sektöründe çoklu marka temsilcilikleri son derece popüler ve trend yatırımlar arasında.

Otomobil markaları da artık kendilerini mobilite çözüm ortaklığı ve teknoloji markası olarak ifade etmekte ve ürün gamını da bu şekilde konumlandırmaktadır. Otomobil markaları aynı zamanda globalde de gerek marka bazlı, gerek belirli bir konu özelinde teknolojik ortaklıklar yaparak maliyetleri yönetmeye çalışıyorlar. Aynı durum otomobil marka temsilciliklerinde de mevcut.

Otomobil bayileri hem satış hem satış sonrasında çok markalı modele geçmek zorunda kalacaktır. Nitekim Only-Service hizmeti sunan yetkili bayiler çoklu marka modeline geçmiş durumda. Satışı olan bayiler de bu konuda arayış içerisinde olduğunu biliyorum ancak temsilcisi oldukları markanın satış bayiliğini devam ettirmeme kararı almalarından tedirgin olduklarından bu alanda çekimser davranıyorlar. Distribütörlerin bu şekilde davranışı önümüzdeki 10 yıl içerisinde bayileri zayıflatacak ve markalarının daha fazla zarar göreceğini düşünüyorum. Multi-Brand markalı hizmet artık müşterilerinde tercihi olan hizmet konsepti.

Otomobil sektörü paydaşları olan sigorta, lastik ve hasar vb iş kollarında da multi-brand bayiliklerin sayısı ve pazar payı her geçen gün artıyor. Artık bayiler lastikte ve sigortada tek markalı bayilik yerine multi-Brand markaların şube veya bayiliğini alarak müşterilerine ilgili alanda her markanın hizmet ve fiyat avantajlarını sunuyor. Bu da müşteri için önemli bir kolaylık ve bayiler için de önemli bir maliyet yönetimi ve gelir sağlıyor.

Multi Brand özel servis zincirleri de Türkiye’de son 3 yılda ciddi atılımlar yaptı. Yabancı marka özel servis zincirleri Türkiye pazarına iştahlı yatırımları var. Özel servis zincirlerinin gelecek trendlerinde önemli bir trend olacağını hatta markalı bayilik sisteminin sona ereceğini düşünüyorum. Nitekim globalde de otomobil markaları kendi özel servis zincir ağını kurmakta ve bu alanda ciddi yatırımlar yapmaktadır.

Otomist Otomotiv olarak yetkili bayisi olduğumuz Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Multi-Brand servis zinciri olan Bosch Car Service’lerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde özellikle elektrifkasyon dönüşümü sonucu çok önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Özellikle TS12047 ve Bosch markasının da belirlemiş olduğu standartlara sahip şubelerle ileride markaların ortak çalışmalar yapacağını düşünüyorum.

Örneklemek gerekirse Deloitte 2019 sonunda hazırladığı Otomotiv Sektörünün Geleceği raporunda 2035 yılına kadar satış sonrası gelirlerinde %84 ile % 30 aralığında ortalama %60 azalacağını öngördü. Bu durumda tekli markaların yetkili servislerinin büyük plazalarda devam etme şansı ne yazık ki bulunmuyor. Bu durumda markalar elektrikli otomobiller için 3 temel seviye belirleyecek ve bu seviyelerde yetkilendirmeler yapacak. Örneğin basic seviye, sadece otomobilin klima filtresi, fren hidroliği, silecek lastiği, araç lastiği gibi temel işlemlerini TS 12047 belgesine sahip özel zincir servislerle anlaşarak bu hizmeti müşterilerine sunacaktır. Hatta TOGG satış sonrası hizmetini belirli standartlara sahip Bosch Car Service bayilerden alabileceğini düşünüyorum.

Otomotiv perakende ve paydaş ortaklarında Multi-Brand bayilik ve hizmet şeklinin önümüzdeki 10 yılda en önemli trendlerden olacağı kesin. Otomotivde yeni trend, Multi-Brand.