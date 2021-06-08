Otomotivden akıllı makineleşmeye geçiyoruz

Dünya, Endüstri 4,0’ı konuşurken Türkiye sanayisi kaç nokta sıfırda? Buna dair ölçümler net olmasa da Endüstri 2,3 diyenler ağırlıkta… Görünen, sanayimizin akıl sıçramasına ihtiyaç duyduğudur. Ülkemizde sanayinin veri kaynağı İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500 sıralamasına göre son 40 yılda sanayi otomotiv üzerinden büyüdü.

İSO 500’ün ilk listesi 1960’larda “100 büyük firma” olarak açıklandı. 1978’de 300 firma üzerinden yapılan çalışma 1981’de 500 kuruluşa çıkarıldı. 40 yıl önce hazırlanan bu listeye göre listede petrol, kâğıt, çay, çimento şirketleri ilk sıralarda yer alırken, 2000’li yıllarda otomotiv şirketleri listede öne çıkmaya başladı. 2010 yılının listesinde üç otomotiv şirketi ilk 10’da yer aldı.

2020’de İlk 10’un 4’ü otomotiv

İSO 500’ün ilk 10 şirketinin 4’ü otomotiv şirketinden oluşuyor. Tüpraş her dönemde listenin başında yer aldı. 2020’de Star Rafineri ile birlikte iki petrol şirketi var listede. Demir-çelik, beyaz eşya, otomotiv ve petrol… Türkiye’nin sanayisi hızla makineleşme adımları ile ilerliyor.

Fortune Global 500’de durum

Fortune 500 Global listesinde de durum çok farklı değil. Ağırlıklı olarak petrol ve otomotiv şirketleri listede yer alıyor. 2010’dan itibaren listenin başına Walmart yerleşiyor ve yine 2020’de listede ilk sırada yer alıyor. 2020 listesine girmeyi başaran bir diğer şirket ise Amazon.

Otomotivin dönüşümü ve listeler

Otomotivde elektrikli araç dönemi listelere nasıl yansıyacak, göreceğiz. Fakat bir gerçek var ki küre yapay zekâlı makineleşme çağında ve şirketler hızla bunun üzerinden ilerliyor. Ancak makine ile yapay zekânın buluşması her geçen gün hızlanıyor. Türkiye, yapay zekâ sahibi makinelerde rekabet avantajı yakalayabilir.

MAKİNELEŞME SANAYİDE OYUNU DEĞİŞTİRECEK

Bugün bir otomobilin kaputunu açtığınızda buji, karbüratör göremiyorsunuz. Onun yerini bilgisayar benzeri görüntüler almaya başladı. Çip olmadan artık oto dahi üretilemiyor.

Ufukta görünen, bizlerin acilen yarı iletken teknolojilerine, çip ve sensor üretimine girme zorunluluğumuzdur.

Eğer bunu başarabilirsek İSO 500’ün 2030 listesinde ilk 10’daki şirketlerimizin kompozisyonu da değişecektir. Mademki makinede iyi gidiyoruz, ona akıl katsak fena mı olur?