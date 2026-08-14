Otomotivin geleceğine hangi ülke yön verecek?

Otomotiv sektörü, 2020’lerin başından bu yana tarihinin en derin yapısal dönüşüm­lerinden birini yaşıyor. Elektrifikasyon, yazılım tanımlı araçlar, yapay zekâ ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması, sektörde­ki rekabetin sınırlarını yeniden çiziyor. Çin, üretim ve teknoloji gücüyle bu yeni ekosiste­min merkezine yerleşirken rekabet giderek çok kutuplu bir yapı kazanıyor.

Çin’in üretim ve maliyet avantajı, Avrupa’nın regülasyon ve üst segment gücü

Asya-Pasifik, 2025 itibarıyla %51,78’lik payla 480,38 milyar dolarlık küresel elek­trikli araç (EV) pazarının lideri konumun­da. Bölge pazarının 2026’da 532,91 milyar dolara ulaşması, Çin’in ise 513 milyar dol­arla bu büyümenin başlıca taşıyıcısı olması öngörülüyor. BYD gibi üreticiler, batarya üre­timinden lojistiğe uzanan dikey entegrasyon sayesinde önemli bir maliyet avantajı yakaladı ve bu avantajı Avrupa, Latin Amerika ve Gün­eydoğu Asya’daki agresif ihracat hamleleriyle küresel ölçeğe taşıyor.

2025’te küresel elektrikli araç pazarından %31,11 pay alan Avrupa ise ikinci büyük pa­zar konumunda. Almanya, İngiltere ve Fransa öncülüğünde sıkı emisyon standartları (Euro 7 gibi) ve şarj altyapısı yatırımlarıyla büyümeyi destekliyor. Ancak Çinli markaların Avru­pa pazarında yarattığı rekabet baskısı, yer­el üreticileri yazılım odaklı farklılaşmaya ve yerelleşmiş üretime zorluyor.

ABD’nin inovasyon ve batarya lokalizasyonu, Japonya ve Güney Kore’nin hibrit ve batarya teknolojisi

Kuzey Amerika, 2025’te küresel EV pazarın­dan %15,62 pay aldı. ABD, Tesla öncülüğünde otonom sürüş ve yazılım ekosisteminde güçlü, ancak üretim maliyetleri ve tarifeler nedeni­yle Çin karşısında zorlanıyor. General Mo­tors, Ford ve Volkswagen gibi devler, batarya üretimini ABD’ye çekerek tedarik zincirini yerelleştirmeye çalışıyor.

Japonya’da geleneksel üreticiler, hibrit ve plug-in hibrit teknolojilerindeki uzman­lıklarını koruyor. Özellikle Japonya’da hibrit­ler stratejik öneme sahip. Aynı zamanda Güney Kore ve Japonya, batarya hücresi teknolojile­rinde küresel otomotiv sektörünün kritik te­darikçileri olarak varlıklarını sürdürüyor.

Ekosistemi Yazılım Tanımlı Araçlar (SDV) şekillendirecek

Otomotiv endüstrisi, “donanım merkezli” yapıdan “yazılım tanımlı araç” ekosistemine geçiyor. Araçlar artık sabit özelliklere sahip ürünler olmaktan çıkarak sürekli güncellen­ebilen dijital platformlara dönüşüyor. 2030’a kadar araçların %66’sının tam kapasiteli “over-the-air” (OTA) güncelleme desteği sunması bekleniyor. Özellikle “Mobility-as-a-Service” yetenekleri sayesinde geçici beygir gücü artışı, premium infotainment paketleri gibi abone­lik modelleri yaygınlaşıyor.

Araç içi yapay zekâ ise sürücü için yalnızca sesli komutları yer­ine getiren bir sistem değil; takvimine, sağlık durumuna göre rota öneren “akıllı yardımcı” haline geliyor. Tam elektrikli araçlar (BEV’ler) büyümeye devam ederken, altyapı eksiklikleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle hibritler (HEV) ve plug-in hibritler (PHEV) kritik bir “köprü teknoloji” olarak öne çıkıyor. 2026’da BEV’lerin EV pazarının %75,53’ünü oluştur­ması beklenirken PHEV’lerin en hızlı büyüyen segment olması öngörülüyor.

Tedarik zinciri ve jeopolitik yerelleşme

Tarifeler ve regülasyonlar, küresel tedar­ik zincirlerini yerelleşmeye zorluyor. Avrupalı ve Amerikalı üreticiler, Çinli rakiplerin fiyat baskısına karşı koyabilmek için yerel batarya fabrikaları ve stratejik ortaklıklar kurmak zo­runda kalıyor.

Küresel otomotiv pazarının büyüklüğü

Küresel otomotiv pazarı 2024’te 4,075 tri­lyon dolar iken, 2035’te 8,508 trilyon dolara ulaşması ve yıllık %6,92 büyüme kaydetmesi öngörülüyor. Bu büyümenin itici gücü, EV seg­mentinin 2024’te 250 milyar dolardan 2035’te 900 milyar dolara çıkması olacak.

Otomotivin geleceğine tek bir ülkenin hâkim olması beklenmiyor. Çin’in üretim ve maliyet avantajı, ABD’nin yazılım/otonomi liderliği ve Avrupa’nın regülasyon/altyapı gücü arasın­da çok kutuplu bir rekabet yaşanacak. Eko­sistem ise “akıllı, bağlı ve sürekli güncellenen” mobilite platformlarına evrilecek; kazanan­lar sadece araç üretenler değil, bu platformları yöneten ekosistem orkestratörleri olacak.