Otomotivin geleceğine hangi ülke yön verecek?
Otomotiv sektörü, 2020’lerin başından bu yana tarihinin en derin yapısal dönüşümlerinden birini yaşıyor. Elektrifikasyon, yazılım tanımlı araçlar, yapay zekâ ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması, sektördeki rekabetin sınırlarını yeniden çiziyor. Çin, üretim ve teknoloji gücüyle bu yeni ekosistemin merkezine yerleşirken rekabet giderek çok kutuplu bir yapı kazanıyor.
Çin’in üretim ve maliyet avantajı, Avrupa’nın regülasyon ve üst segment gücü
Asya-Pasifik, 2025 itibarıyla %51,78’lik payla 480,38 milyar dolarlık küresel elektrikli araç (EV) pazarının lideri konumunda. Bölge pazarının 2026’da 532,91 milyar dolara ulaşması, Çin’in ise 513 milyar dolarla bu büyümenin başlıca taşıyıcısı olması öngörülüyor. BYD gibi üreticiler, batarya üretiminden lojistiğe uzanan dikey entegrasyon sayesinde önemli bir maliyet avantajı yakaladı ve bu avantajı Avrupa, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’daki agresif ihracat hamleleriyle küresel ölçeğe taşıyor.
2025’te küresel elektrikli araç pazarından %31,11 pay alan Avrupa ise ikinci büyük pazar konumunda. Almanya, İngiltere ve Fransa öncülüğünde sıkı emisyon standartları (Euro 7 gibi) ve şarj altyapısı yatırımlarıyla büyümeyi destekliyor. Ancak Çinli markaların Avrupa pazarında yarattığı rekabet baskısı, yerel üreticileri yazılım odaklı farklılaşmaya ve yerelleşmiş üretime zorluyor.
ABD’nin inovasyon ve batarya lokalizasyonu, Japonya ve Güney Kore’nin hibrit ve batarya teknolojisi
Kuzey Amerika, 2025’te küresel EV pazarından %15,62 pay aldı. ABD, Tesla öncülüğünde otonom sürüş ve yazılım ekosisteminde güçlü, ancak üretim maliyetleri ve tarifeler nedeniyle Çin karşısında zorlanıyor. General Motors, Ford ve Volkswagen gibi devler, batarya üretimini ABD’ye çekerek tedarik zincirini yerelleştirmeye çalışıyor.
Japonya’da geleneksel üreticiler, hibrit ve plug-in hibrit teknolojilerindeki uzmanlıklarını koruyor. Özellikle Japonya’da hibritler stratejik öneme sahip. Aynı zamanda Güney Kore ve Japonya, batarya hücresi teknolojilerinde küresel otomotiv sektörünün kritik tedarikçileri olarak varlıklarını sürdürüyor.
Ekosistemi Yazılım Tanımlı Araçlar (SDV) şekillendirecek
Otomotiv endüstrisi, “donanım merkezli” yapıdan “yazılım tanımlı araç” ekosistemine geçiyor. Araçlar artık sabit özelliklere sahip ürünler olmaktan çıkarak sürekli güncellenebilen dijital platformlara dönüşüyor. 2030’a kadar araçların %66’sının tam kapasiteli “over-the-air” (OTA) güncelleme desteği sunması bekleniyor. Özellikle “Mobility-as-a-Service” yetenekleri sayesinde geçici beygir gücü artışı, premium infotainment paketleri gibi abonelik modelleri yaygınlaşıyor.
Araç içi yapay zekâ ise sürücü için yalnızca sesli komutları yerine getiren bir sistem değil; takvimine, sağlık durumuna göre rota öneren “akıllı yardımcı” haline geliyor. Tam elektrikli araçlar (BEV’ler) büyümeye devam ederken, altyapı eksiklikleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle hibritler (HEV) ve plug-in hibritler (PHEV) kritik bir “köprü teknoloji” olarak öne çıkıyor. 2026’da BEV’lerin EV pazarının %75,53’ünü oluşturması beklenirken PHEV’lerin en hızlı büyüyen segment olması öngörülüyor.
Tedarik zinciri ve jeopolitik yerelleşme
Tarifeler ve regülasyonlar, küresel tedarik zincirlerini yerelleşmeye zorluyor. Avrupalı ve Amerikalı üreticiler, Çinli rakiplerin fiyat baskısına karşı koyabilmek için yerel batarya fabrikaları ve stratejik ortaklıklar kurmak zorunda kalıyor.
Küresel otomotiv pazarının büyüklüğü
Küresel otomotiv pazarı 2024’te 4,075 trilyon dolar iken, 2035’te 8,508 trilyon dolara ulaşması ve yıllık %6,92 büyüme kaydetmesi öngörülüyor. Bu büyümenin itici gücü, EV segmentinin 2024’te 250 milyar dolardan 2035’te 900 milyar dolara çıkması olacak.
Otomotivin geleceğine tek bir ülkenin hâkim olması beklenmiyor. Çin’in üretim ve maliyet avantajı, ABD’nin yazılım/otonomi liderliği ve Avrupa’nın regülasyon/altyapı gücü arasında çok kutuplu bir rekabet yaşanacak. Ekosistem ise “akıllı, bağlı ve sürekli güncellenen” mobilite platformlarına evrilecek; kazananlar sadece araç üretenler değil, bu platformları yöneten ekosistem orkestratörleri olacak.
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