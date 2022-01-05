Otonom araçlar limanlara giriyor

Sürdürülebilirlik hedefleri ve dönüşüm konusunda, dünyada sektörlerinin öncü şirketleri var. Onlar aslında sektördeki standartları da belirliyorlar. Bu bir yandan dünyaya sorumlu bir yaklaşım ve belki bir sonraki dönemin rekabetinde de önde olma avantajını da getiriyor. Denizcilik sektörü dünyada bu açıdan zor bir sektör. Gemilerin karbon salınımı, büyük kapasiteler açısından bakıldığında yönetilmesi zor bir süreç…

Bu sektörde, sürdürülebilirliğin öncülerinden biri ise ağırlıklı Avrupa’da taşımacılık ve nakliye hizmeti sunan Danimarkalı Denizcilik Grubu, DFDS… Örneğin DFDS limanlarda artık otonom araçlar kullanmaya başlamış durumda. Bu konuda Volvo ile iş birliği yapıyor.

Türkiye’de DFDS Akdeniz İş Birimiyle deniz taşımacılığında önemli bir paya sahip. Yeni gemi ve hatlarla, Türkiye ihracatında kritik rol oynuyor. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu ile konuşurken işte bu yeni dönüşümlerden bahsettik. DFDS CEO’su Torben Carlsen, göreve geldikten sonra AB’de de örnek gösterilen uygulamalarla pek çok adım atmış. Pamukçu, bu nedenle DFDS’nin sektöründe çok hızlı yol aldığını söylüyor. Yakında Türkiye’de de DFDS’nin bu uygulamaların öncüsü olacak gibi görünüyor.

Denizcilikte önemli dönüşümler

Denizcilik sektöründe geleceğin gemi siparişleri 15 yıl önceden veriliyor. DFDS ilk Yeşil Gemisi’ni 2025 yılında suya indiriyor. Bu da aslında ne kadar önce hareket ettiklerinin bir göstergesi. Fuat Pamukçu DFDS’nin kendisinin bu gemilerin teknolojisinin geliştirilmesinde rol aldığını vurguluyor. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann’ın bu konuda yapılanlarla ilgili yakın zamanda gerçekleşen Barcelona Deniz Zirvesi’nde verdiği bilgileri aktarıyor. Hoffmann bu konuda Bercelona’da şunları söylüyor: “DFDS olarak lojistikte daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için alternatif çevre dostu çözümler üretmeye kararlıyız. Elle tutular örnek vermek gerekirse, son dönemde hayata geçirdiğimiz girişimlerimiz bunları gösteriyor”.

Atılan adımlar ve iş birlikleri

Fuat Pamukçu işte hayata geçen bu girişimleri şöyle aktarıyor:

-Bugün Trieste liman terminalimiz sayesinde, Türkiye ve Avrupa arasındaki tüm yük hacimlerinin yaklaşık %50'sini demiryolu ile taşıyoruz.

-Karayolu taşımacılığımızı sürdürülebilir kılmak için Volvo Trucks ile ortak bir proje hayata geçirdik.

-Proje kapsamında sipariş ettiğimiz 100 adet tamamen elektrikli kamyonlardan bir kısmı hali hazırda Gothenburg’da çalışır durumdadır.

-İlk yeşil gemimizi, en geç 2025’te suya indirme hedefimiz var.

-Yalnızca sürdürülebilir yakıtlar ve ilgili gelecek projeler üzerine çalışan Sürdürülebilir Filo Projeleri’ni kurduk.

-Birçok limanla iş birliği içinde gemilerimiz için kıyı gücü çözümleri geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, Gothenburg’un tamamen kıyı gücü ile faaliyet göstermesini bekliyoruz.

-Belirli rotalarda, çevre dostu Amonyak ve Metanol yakıtları için testler yapıyoruz. (Esbjerg – Immingham)”

E-ihracata destek oluyoruz

Volvo ile yapılan iş birliklerini belki yakında Türkiye’de de görürüz. DFDS’nin limanlarda otonom araçlarla pek çok taşımacılığı yaptığını söylüyor Fuat Pamukçu, hatta belli noktalara kadar taşıma da gerçekleşiyor. E-ihracata gelince, orada da açılan Pamukçu, Trieste gibi terminallerle ihracatın ‘hız’ kazandığını söylüyor. Öngörüsü de özellikle Avrupa’nın farklı yerlerden artık ürün ihtiyacını giderme düşüncesinin, Akdeniz Bölgesi’ndeki bu trafiği büyüteceğini söylüyor. İthalatta azalma olduğunu bunun da aslında kendi iş verimliliklerini etkilediğini söyleyen Fuat Pamukçu “Fakat biz burada kısa vadeli davranmıyoruz ve ihracatçıyı desteklemek için ne gerekirse yapmaya çalışıyoruz. Büyümenin önünü açmak için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz” diyor.

Motorlu kurye talebi patladı!

İstihdam için 2021 zor bir yıldı. Pek çok değişim yaşandı, belli sektörler düşük performans gösterirken, bazı sektörlerde ise patlama yaşandı. Aslında sektörlerin aradığı insan kaynağı, değişimler konusunda da ip uçlarını veriyor. Eleman.net verilerine göre 2021’de en çok aranan pozisyonlar satış temsilcisi/danışmanı, kurye, depo elemanı, üretim elemanı, güvenlik görevlisi ve muhasebe elemanı olurken, motorlu kurye ihtiyacında ise patlama yaşandı.

İş ilanı sayılarında artış var

Eleman.net’in 2021 yılı verilerine göre ilan sayıları önceki yıla oranla %30 artarken, başvuru sayılarında ise yaklaşık %20’lik bir düşüş bulunuyor. Pandemi nedeni ile iş gücüne katılımda bir azalma söz konusu olmasına rağmen, yılın son çeyreğinde ekonomide yaşanan gelişmeler ve pandeminin etkilerinin azalması, iş gücüne katılımda ve iş başvurularında artış yaşandı. 2022’de iş başvurularındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Firmaların eleman bulmakta sıkıntı yaşadığı pozisyonlardan bazıları şu şekilde: Kurye/Motorlu Kurye, CNC Operatörü, Makine Operatörü, Yazılım Uzmanı, Grafiker-Web Tasarım Uzmanı, Yabancı Dil Çağrı Merkezi Elemanı, Depo Personeli, Şoför, Argon Kaynakçısı…