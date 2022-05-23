Otonomun fiyatı

Mercedes, dünyada ilk kez Seviye 3 otonom sürüşü mümkün kılan Drive Pilot sistemini yeni S-Sınıfı ve EQS için opsiyon listesine koymaya başladı.

Fakat, sadece Almanya otobanlarında çalıştırılma izni olan bu teknoloji, şu anda dünyanın başka hiçbir yerinde onaylanmış değil…

Saatte 60 kilometreye kadar hızlarda direksiyonu bırakarak başka işlerle ilgilenmeye veya film bile izleyebilmeye, ancak ve ancak dur-kalk ilerleyen sıkışık yoğun trafikte müsaade ediliyor.

Araç kullanmada yeni bir boyuta açılan bu kapının ardında ise Seviye 5 dediğimiz, tam otonom sürüş var. Bu sistemin, sürücüsüz otomobillere bir geçiş olduğunu kabul etmeliyiz…

2021 Eylül ayındaki IAA fuarında prototipini Münih çevresindeki yollarda kullanma şansı bulduğum bu “akıllı” sürüşte; örneğin, yasa koyucuların otonom şerit değişikliklerine izin vermediğini ve sağdan daha hızlı bir araç geçtiğinde sistemin bir anda direksiyon kontrolünü Size geri vermeye zorladığını notlarıma yazmıştım…

Ancak, Drive Pilot'un kronik aşırı kalabalık otoyol trafiğinde sürücünün dinlenmesini ve yoğunluktan dolayı hedefinize gecikirken zaman kayıplarını başka konularla değerlendirilebilmesi, çok mantıklı ve keyifli idi…

Şimdilik sadece benzinli yeni S’lerde ve Maybach S580 ile kombine edilebilen ve Almanya’da 5.950 Euro'luk ek ücret ödenen Drive Pilot, tam elektrikli EQS’te Sürüş Yardım Paketi Plus sistemi ile birleşmesi gerektiği için 8.842 Euro tutuyor.

California ve Nevada’da gelecek yıl izin verilecek olan “Seviye 3 Otonom Sürüş”ün, başka eyalet ya da ülkelerde kabul edilmesindeki en büyük sorun, olası kazalarda sorumluluğun kimde olacağıyla ilgili…

Aslında cevap da hiç zor değil!.. Üretici, sorumludur!…

Bu arada belirtelim; Mercedes, onaylanmış bu Seviye 3 sistemi sunarken, sanal sürücünün karışabileceği kazalardan da sorumluluk riskini alma cesaretini gösteriyor…

Sürücü, “Sürüş Robotu”nu etkinleştirdiği anda mesuliyeti araca devreder… Bu sorumluluk, üreticiye ait olması gerektiği için Seviye 3’ün kullanım kapasitesi çok daraltılarak, şimdilik sadece gündüz ve otoyollarda, şerit değiştirmeden, sadece 60 km/h’ye kadar aktif olmasına karar verildi… Hatta şehir içinde, diğer yollarda, tünellerde veya yol çalışmalarında ya da buzlu kaygan zeminlerde de kullanılması yasak… Zaten, sistem de izninin olmadığı yerlerde kendini deaktive ediyor…

Direksiyon üzerindeki bir düğmeyle etkinleştirilen Drive Pilot sistemi, hızı, öndeki araca olan mesafeyi ve şeritte kalma durumunu düzenliyor. Ayrıca, örneğin başka bir araç şeridinize biraz girerse, kaçınma manevralarını da ustaca yapabiliyor. Fakat, yasaların tümüyle otonom şerit değiştirmeye de izin verecek şekilde çok yakında düzenleneceğini tahmin ediyoruz…

Sürücü yardım paketlerindeki trafik işareti tanıyan kamera ve sensörler ve asıl lidar sisteminin çok pahalı olması, sürekli güncelleme yapması gereken yüksek çözünürlüklü yeni nesil üç boyutlu haritalar ve ayrı bir çip setine ihtiyaç duyulması, şerit modellemeli santimetrelik uydu navigasyonu, tüm verilerinin işlendiği otonom sürüş için gerekli algoritmaları hesaplayacak yazılımın aşırı kompleks olması da, ileri seviye otonom sürüş Ar-Ge’sini yavaşlatıyor. Arızalarda devreye girecek yedek Auto-Pilot da, işlevsel ve operasyonel güvenlik için şart…

Değer mi?.. Araç içi ofisinizde toplantı iletişimi, e-posta, internette gezinme veya TV, hobi videoları izlemeye…

Acil durumlarda veya sağlık sorunları meydana gelirse, aracın güvenli emniyet şeridine doğru yavaşlaması ve durması, dörtlü flaşörleri açması, acil çağrı sistemine yardım mesajı göndermesi ve ilk yardım ekipleri için

kapı ve pencere kilitlerini açması için bile değer!…

Diğer yanda; şehir içi toplu taşıma otobüslerinde “Otonom 4. Seviye” teknolojisini resmen dünyanın ilk kez sunan “Made In Türkiye” Karsan ve AdasTec’i de bu vesileyle yeniden analım…