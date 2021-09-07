 “OVP seçim sürecinin başladığının göstergesi “

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile çok iyimser belirlenen büyüme, ortalama döviz kuru, enflasyon, istihdam artışı hedefleri ve işsizlik tahminlerinin, seçim sürecinin başladığının göstergesi olduğunu belirterek, “Ekonomideki son üç yıllık performansa bakıldığında, Orta Vadeli Program sanki ‘Alis Harikalar Diyarında’ kitabı gibi geliyor" değerlendirmesi yaptı.

Öztrak, 2011 yılında Cumhurbaşkanı tarafından 2023 yılı için taahhüt edilen hedeflerin artık yalan olduğunun, açıklanan OVP ile bir kez daha tescillendiğini ifade etti. 2023 hedeflerinden yarı yarıya sapmaya rağmen, OVP’nin 3 yıllık büyüme tahminlerinin çok iyimser olduğunu ifade eden Öztrak, “2018-2021 döneminde, yılda ortalama yüzde 3,8 büyüyen ekonominin, 2022-2024 döneminde, ortalama yüzde 5,3 büyüyeceği tahmin edilmiş. Neyi çözdünüz? Hangi önlemleri aldınız da büyüme böyle hızlanıyor?” diye sordu.

2022-2024 döneminde yılda ortalama 1 milyon 170 bin istihdam artışı öngörüldüğünü ifade eden Öztrak, “Daha önce görülmüş bir durum değil. Son 3 yıldır oldukça hırpalanmış, bu yıl ise baz etkisinin ve kredi genişlemesinin yardımıyla büyümüş bir ekonomi, ne olacak da birden bire yüzde 5’in üzerinde büyüyecek? Ne olacak da birden bire, 1 milyonun üzerinde istihdam yaratacak? Bunun gerçekçi bir izahını OVP’de görmek mümkün değil” diye konuştu.

Özellikle, 2023 ve 2024 yıllarında dolarla milli geliri makyajlamak adına kurdaki artışın enflasyonun ve deflatörün altında tutulduğunu belirten Öztrak, “Dışarıda doların daha da güçleneceği bir dönem başlarken, Türk Lirası dolara karşı nasıl değerlenecek? Neden değerlenecek?” diye sordu. OVP’de 2021 enflasyon tahmini yüzde 16,2 ile Merkez Bankası’nın Temmuz sonunda yaptığı yüzde 14,1’lik tahmininin üzerinde olduğuna dikkat çeken Öztrak, “Para politikası ve bu politikayı uygulayanların güvenilirliği, bu OVP ile ister istemez yeniden sorgulanır hale gelmiş” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Disiplin Kuruluna sevk edildi

MYK sonrası açıklama yapan Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ilişkin olarak “Kendisi hatasını anlayarak özür diledi. Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevk edilmesine karar verildi” dedi. Özcan’ın, kendisinden yardım isteyen bir kadın ile ilgili sözlerini ‘komik anı ‘ diye anlatması tepki çekmişti.