OVP’de “reformlar sıralanıp”, üretenler/ üretecekler rahatlatılabilir mi?

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Orta Vadeli Program (OVP) 6 Eylül tarihinde açıklanacak…

Geçtiğimiz yıl açıklanan OVP’deki 2027-2028 hedeflerinin tamamında (savaş, petrol-emtia fi­yatları ve reel sektörün yapısal sıkıntılarında ar­tış nedeniyle) revizyon yapılacak…

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2023 yılında hazırlanan OVP, Cumhurbaş­kanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda açıklanmıştı…

O toplantıda sohbet ettiğimiz bir bürokrat dikkat çekmişti:

“Makro ve mikro veriler için hedefler gerçekçi…

Diğer programlardan farkı bu…

Gerçekleştirebilme olasılığı yüksek olduğu için de, tüm bürokratlar daha da büyük sorum­luluk üstlenecektir…”

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Pazar günü açıklanacak OVP’de de “gerçekçi­lik” ön planda tutulmalı…

Bürokratlar başta olmak üzere reel sektör üzerinde de, “Nasıl olsa hiçbir hedef tutmaya­cak” algısını yıkıp, “Daha iyisini yapabiliriz” et­kisi yaratmalı…

Dahası:

Tasarruf ve verimlilik ve güven için aradığı­mız uygulamaların kapısını aralamalı…

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Ve en önemlisi:

Reel sektörün, yani üretim ve geliştirme­nin, yani “daha da yüksek borçlanmanın/ enflasyonun/açığın önünü kapatacak” re­formlar (on yıllardır beklenen), zaman geçir­meden hayata geçirilmeli…

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yıl­maz, yaklaşık 3 yıl önce yaptığımız sohbette vurgulamıştı:

“OVP, beklentileri olumluya çevirebilmeli…”

“Yapısal reformları ortaya koymalı…”

“Belirsizlikleri azaltmalı…”

“Öngörülebilirliği artırmalı…”

“Politikalar birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmalı…”

“Verimlilik ve tasarruf temelinde olmalı…”

“İnandırıcı ve örnek olması amacıyla, kamuda tasarruf ve verimlilik önceliğimiz olmalı…”

VELHASIL

Yeni OVP ile yeni hedeflerimizi öğrenmiş ola­cağız…

Hedef koymak tabi ki önemli…

Ama o hedefe ulaşmak için gereken çabayı göstermek, uygulamaları hayata geçirebilmek çok çok daha önemli…

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Hedeflerin gerçekleşmesi için mi?

Örneğin: Türkiye’ye olan ihracatında da rekor üstüne rekor kıran Çin ile rekabet edebilmemiz gerekiyor…

Gelişmiş ülkelerin 200-300 yılda başarabildi­ğini; 20-30 yılda başarabilen Çin ile…

“Konuştuğunu/yazdığını uygulayan”; “Ya­par gibi yapmayıp, yapan”; yetenek/beceri ge­liştiren eğitim sistemi; verimlilik temelli des­tek/sübvansiyon/teşvik sistemi sayesinde, mal ve hizmette “fiyat belirleyen” konuma yük­selen Çin ile…

Dünya ekonomilerinin büyük sıkıntı yaşadığı son 20 aylık dönemde, yaklaşık 18 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin ile…

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Üretenlerimizin bu tür rakiplerle rekabet edebilmesi ve ayakta kalabilmesi için:

OVP, üretenlerimizin önündeki belirsiz­likleri hafifletecek yapısal reformlara odak­lanmalı; eğitimden adalete, vergiden çalış­ma hayatı düzenlemelerine kadar “planlara/ programlara/stratejilere yazılanlar” hızla uygulanmalı…