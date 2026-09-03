OVP’de “reformlar sıralanıp”, üretenler/ üretecekler rahatlatılabilir mi?
Orta Vadeli Program (OVP) 6 Eylül tarihinde açıklanacak…
Geçtiğimiz yıl açıklanan OVP’deki 2027-2028 hedeflerinin tamamında (savaş, petrol-emtia fiyatları ve reel sektörün yapısal sıkıntılarında artış nedeniyle) revizyon yapılacak…
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2023 yılında hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda açıklanmıştı…
O toplantıda sohbet ettiğimiz bir bürokrat dikkat çekmişti:
“Makro ve mikro veriler için hedefler gerçekçi…
Diğer programlardan farkı bu…
Gerçekleştirebilme olasılığı yüksek olduğu için de, tüm bürokratlar daha da büyük sorumluluk üstlenecektir…”
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Pazar günü açıklanacak OVP’de de “gerçekçilik” ön planda tutulmalı…
Bürokratlar başta olmak üzere reel sektör üzerinde de, “Nasıl olsa hiçbir hedef tutmayacak” algısını yıkıp, “Daha iyisini yapabiliriz” etkisi yaratmalı…
Dahası:
Tasarruf ve verimlilik ve güven için aradığımız uygulamaların kapısını aralamalı…
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Ve en önemlisi:
Reel sektörün, yani üretim ve geliştirmenin, yani “daha da yüksek borçlanmanın/ enflasyonun/açığın önünü kapatacak” reformlar (on yıllardır beklenen), zaman geçirmeden hayata geçirilmeli…
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaklaşık 3 yıl önce yaptığımız sohbette vurgulamıştı:
“OVP, beklentileri olumluya çevirebilmeli…”
“Yapısal reformları ortaya koymalı…”
“Belirsizlikleri azaltmalı…”
“Öngörülebilirliği artırmalı…”
“Politikalar birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmalı…”
“Verimlilik ve tasarruf temelinde olmalı…”
“İnandırıcı ve örnek olması amacıyla, kamuda tasarruf ve verimlilik önceliğimiz olmalı…”
VELHASIL
Yeni OVP ile yeni hedeflerimizi öğrenmiş olacağız…
Hedef koymak tabi ki önemli…
Ama o hedefe ulaşmak için gereken çabayı göstermek, uygulamaları hayata geçirebilmek çok çok daha önemli…
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Hedeflerin gerçekleşmesi için mi?
Örneğin: Türkiye’ye olan ihracatında da rekor üstüne rekor kıran Çin ile rekabet edebilmemiz gerekiyor…
Gelişmiş ülkelerin 200-300 yılda başarabildiğini; 20-30 yılda başarabilen Çin ile…
“Konuştuğunu/yazdığını uygulayan”; “Yapar gibi yapmayıp, yapan”; yetenek/beceri geliştiren eğitim sistemi; verimlilik temelli destek/sübvansiyon/teşvik sistemi sayesinde, mal ve hizmette “fiyat belirleyen” konuma yükselen Çin ile…
Dünya ekonomilerinin büyük sıkıntı yaşadığı son 20 aylık dönemde, yaklaşık 18 milyon kişiye istihdam sağlayan Çin ile…
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Üretenlerimizin bu tür rakiplerle rekabet edebilmesi ve ayakta kalabilmesi için:
OVP, üretenlerimizin önündeki belirsizlikleri hafifletecek yapısal reformlara odaklanmalı; eğitimden adalete, vergiden çalışma hayatı düzenlemelerine kadar “planlara/ programlara/stratejilere yazılanlar” hızla uygulanmalı…
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