OVP’den COP31’e: Sigorta artık kenarda değil
Sigorta uzun yıllar ekonomi politikalarının kenarında duran; afet olduğunda, fabrika yandığında, trafik kazası yaşandığında ya da emeklilik konuşulduğunda hatırlanan bir başlıktı. Son yıllarda Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) kamu ile kurduğu düzenli ve sonuç odaklı iletişim, sektörün ortak meselelerinin ekonomi politikalarında daha görünür hale gelmesine katkı sağladı. 2027–2029 Orta Vadeli Program ve Kasım ayında Antalya’da yapılacak COP31’in sigorta gündeminde bu çalışmaların sonuçlarını görüyoruz.
Sigorta sadece hasar ödeyen bir mekanizma değil; tasarruftan afet finansmanına, yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacından ticari alacak ve ihracat risklerine kadar ekonomik ve toplumsal dayanıklılığın araçlarından biri.
OVP’de BES ve OKS’nin geliştirilmesi, yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması, uzun dönemli bakım sigortasının altyapısının oluşturulması; Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ve ihracat risklerine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi yer alıyor. SEDDK da afet sigortasının kapsamının genişletilmesini, finansmana erişimin desteklenmesini, hayat sigortaları ve özel emekliliğin uzun vadeli tasarruftaki rolünü öne çıkarıyor.
Ortak nokta aynı: Bugünün hasarını ödemek kadar yarının ekonomik ve sosyal risklerini bugünden finanse edebilmek.
Bu geniş resmin parçalarından biri olan ZAS’la afet kapsamının genişlemesi ihtiyari konut sigortalarının tamamlayıcı rolünü öne çıkarıyor. Üstelik Zorunlu Deprem Sigortası’nda (ZDS) sigortalılık hâlâ istenilen düzeyde değil; bu alanda hepimize önemli ödevler düşüyor. Koruma açığı (protection gap), yalnızca neyi sigortaladığımızla değil, sigortayı kaç haneye ulaştırabildiğimizle de ilgili.
İklim değişikliği sigortayı masanın ortasına getiriyor
COP31 kapsamında TSB Antalya’da Sigorta Evi – Insurance House kuruyor. TSB’nin ifadesiyle “Sigorta sektörü, iklim krizinde sonucu bekleyen değil, riski yöneten taraf.”
Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile UNEP FI iş birliğindeki Global Sustainable Insurance Summit’in gündeminde iklim dirençli şehirler, afet finansmanı, KOBİ’ler, sağlık riskleri, veri ve modelleme ile düşük karbon ekonomisinin sigortalanması var. İklim değişikliği hasarlarla birlikte risk modellerini, fiyatlamayı, kapasiteyi ve sigortalanabilirliği değiştiriyor. Veri, modelleme, önleme ve reasürans artık sürdürülebilirlik tartışmasının merkezinde.
Türkiye nasıl görünüyor?
S&P Global Ratings’in 25 Eylül’de yayımladığı IICRA (Insurance Industry and Country Risk Assessment) raporunjuyayınladı. S&P, Türkiye’nin ülke riskini “high” olarak değerlendirmeye devam ederken sektör riskini “moderately low” görüyor ve Türkiye sabit kıymet sektörünün değerlendirmesini “high”dan “moderately high”a iyileştirirken DASK’ın afet risklerinin yönetimindeki rolünü de vurguluyor.
Bu iyileşme Milli Re’nin not artışına da yansırken S&P, şirketin uluslararası reasürörlerle sağladığı korumayı yeterli buluyor.
Güçlü bir sigorta sektörü, yerli reasürans kapasitesi, uluslararası bağlantılar, DASK ve önemli bir teknik bilgi birikimimiz var.
Sigortaya düşen yeni rol
OVP yol haritasını ortaya koyarken COP31 iklim ve dayanıklılık tarafını gündeme taşıyor. Asıl mesele ekonomik olarak erişilebilir sigorta korumasını daha fazla insana ve işletmeye ulaştırmak. Kamuya düzenleme, teşvik ve gerektiğinde destek; sektöre ise doğru fiyatlanan, anlaşılır ve ihtiyaca cevap veren çözümler geliştirmek düşüyor. Bir deprem, sel veya yangından sonra evini kaybeden ailenin bütün birikimini tüketmemesi; uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan yaşlının ailesinin mali olarak çöküş yaşamaması; alacağını tahsil edemeyen KOBİ’nin kapanmaması; iklim olayıyla üretimi duran çiftçinin üretime dönebilmesi...
Sigorta, insanların ve işletmelerin bir şokun ardından yoksullaşmasını önleyebilecek en önemli finansal araçlardan biri.
Geleceği planlarken sigorta artık riskin, yatırımın, sosyal korumanın ve ekonomik dayanıklılığın konuşulduğu masanın merkezinde olmalı.
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