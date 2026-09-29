OVP’den COP31’e: Sigorta artık kenarda değil

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Sigorta uzun yıllar ekonomi politikaları­nın kenarında duran; afet olduğunda, fabri­ka yandığında, trafik kazası yaşandığında ya da emeklilik konuşulduğunda hatırlanan bir baş­lıktı. Son yıllarda Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) kamu ile kurduğu düzenli ve sonuç odak­lı iletişim, sektörün ortak meselelerinin ekono­mi politikalarında daha görünür hale gelmesi­ne katkı sağladı. 2027–2029 Orta Vadeli Prog­ram ve Kasım ayında Antalya’da yapılacak COP31’in sigorta gündeminde bu çalışmala­rın sonuçlarını görüyoruz.

Sigorta sadece hasar ödeyen bir mekanizma değil; tasarruftan afet finansmanına, yaşlanan nüfusun bakım ihtiyacından ticari alacak ve ih­racat risklerine kadar ekonomik ve toplumsal dayanıklılığın araçlarından biri.

OVP’de BES ve OKS’nin geliştirilmesi, yatı­rım fonlu ve birikimli hayat sigortalarının yay­gınlaştırılması, uzun dönemli bakım sigorta­sının altyapısının oluşturulması; Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ve ihracat risklerine yönelik meka­nizmaların geliştirilmesi yer alıyor. SEDDK da afet sigortasının kapsamının genişletilmesini, finansmana erişimin desteklenmesini, hayat si­gortaları ve özel emekliliğin uzun vadeli tasar­ruftaki rolünü öne çıkarıyor.

Ortak nokta aynı: Bugünün hasarını öde­mek kadar yarının ekonomik ve sosyal risk­lerini bugünden finanse edebilmek.

Bu geniş resmin parçalarından biri olan ZAS’la afet kapsamının genişlemesi ihtiyari ko­nut sigortalarının tamamlayıcı rolünü öne çıka­rıyor. Üstelik Zorunlu Deprem Sigortası’nda (ZDS) sigortalılık hâlâ istenilen düzeyde de­ğil; bu alanda hepimize önemli ödevler düşü­yor. Koruma açığı (protection gap), yalnızca neyi sigortaladığımızla değil, sigortayı kaç haneye ulaştırabildiğimizle de ilgili.

İklim değişikliği sigortayı masanın ortasına getiriyor

COP31 kapsamında TSB Antalya’da Sigorta Evi – Insurance House kuruyor. TSB’nin ifade­siyle “Sigorta sektörü, iklim krizinde sonucu bekleyen değil, riski yöneten taraf.”

Küresel Sigorta ve Dayanıklılık Zirvesi ile UNEP FI iş birliğindeki Global Sustainable In­surance Summit’in gündeminde iklim dirençli şehirler, afet finansmanı, KOBİ’ler, sağlık riskle­ri, veri ve modelleme ile düşük karbon ekonomi­sinin sigortalanması var. İklim değişikliği hasar­larla birlikte risk modellerini, fiyatlamayı, kapa­siteyi ve sigortalanabilirliği değiştiriyor. Veri, modelleme, önleme ve reasürans artık sür­dürülebilirlik tartışmasının merkezinde.

Türkiye nasıl görünüyor?

S&P Global Ratings’in 25 Eylül’de yayımla­dığı IICRA (Insurance Industry and Country Risk Assessment) raporunjuyayınladı. S&P, Türkiye’nin ülke riskini “high” olarak değer­lendirmeye devam ederken sektör riskini “mo­derately low” görüyor ve Türkiye sabit kıymet sektörünün değerlendirmesini “high”dan “mo­derately high”a iyileştirirken DASK’ın afet risklerinin yönetimindeki rolünü de vurguluyor.

Bu iyileşme Milli Re’nin not artışına da yan­sırken S&P, şirketin uluslararası reasürörlerle sağladığı korumayı yeterli buluyor.

Güçlü bir sigorta sektörü, yerli reasürans kapasitesi, uluslararası bağlantılar, DASK ve önemli bir teknik bilgi birikimimiz var.

Sigortaya düşen yeni rol

OVP yol haritasını ortaya koyarken COP31 iklim ve dayanıklılık tarafını gündeme taşıyor. Asıl mesele ekonomik olarak erişilebilir si­gorta korumasını daha fazla insana ve işlet­meye ulaştırmak. Kamuya düzenleme, teşvik ve gerektiğinde destek; sektöre ise doğru fiyatla­nan, anlaşılır ve ihtiyaca cevap veren çözümler geliştirmek düşüyor. Bir deprem, sel veya yan­gından sonra evini kaybeden ailenin bütün biri­kimini tüketmemesi; uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan yaşlının ailesinin mali olarak çöküş ya­şamaması; alacağını tahsil edemeyen KOBİ’nin kapanmaması; iklim olayıyla üretimi duran çift­çinin üretime dönebilmesi...

Sigorta, insanların ve işletmelerin bir şo­kun ardından yoksullaşmasını önleyebile­cek en önemli finansal araçlardan biri.

Geleceği planlarken sigorta artık riskin, yatırımın, sosyal korumanın ve ekonomik dayanıklılığın konuşulduğu masanın mer­kezinde olmalı.