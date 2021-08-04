Oxford mezunu mimarım, amele gibi çalışıyorum

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ve Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu ile Kuzguncuk’taki Cemil Molla Köşkü’nde buluştuk.

Buluşmaya giderken şu bilgiyi almıştım:

- Mesa’da işleri artık Mert Boysanoğlu yönetecek.

Bunun üzerine baştan sordum:

- Erhan Bey, yönetimi gerçekten büyük oğlunuza bıraktınız mı?

Şu yanıtı verdi:

- Ben Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanıyım. Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini artık Mert üstlendi. Bizim lokomotif şirketimiz Mesa Mesken’dir.

Mesa’nın kuruluş günlerine döndü:

- Mesa Mesken Sanayii’ni 1969 yılında Aykut Mutlu kurmuştu. Kendisi benim hocam idi. 40 yıl önce şirketten ayrıldı.

Mesa’da ortak sayısının önce 6’ya, ikinci kuşakların da devreye girmesiyle 40’a kadar çıktığını belirtti:

- 6-6.5 yıl önce ortakların hisselerini devraldık. Mesa Holding ve şirketleri şu anda Boysanoğlu Ailesi’ne ait.

Mert Boysanoğlu’na döndüm, öyküsünü dinlemek istediğimi söyledim. Şöyle başladı:

- 8 yıl yurt dışında yaşadım. İngiltere’de Oxford mezunu mimarım. 1 yıl Londra’da bir mimarlık ofisinde çalıştım. Okulda iken barmenlik bile yaptım. Türkiye’ye döndüğümde bir yazılım şirketinde görev yaptım.

Mesa’da işe 2003’te saha mimarı olarak başladığını kaydetti:

- Ardından yurt dışındaki projelerle ilgilendim. Azerbaycan ve Kazakistan’da kaldım. Sayın Aliyev’in oturduğu sarayı biz yapmıştık.

Yurt dışındaki deneyimlerinin ardından Mesa Mesken’de iş geliştirme biriminin başına geçtiğini ifade etti:

- Zamanla genel müdür yardımcısı ve genel müdür oldum. Şimdi de Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanıyım.

Kardeşi Yiğit Boysanoğlu ile 2007-2008’de Mesa harici iş olarak enerjiye girdiklerini anlattı:

- Yiğit, enerji işimizi geliştirdi. HES ve RES toplam 100 megavatlık kurulu gücümüz var. Yiğit enerjinin yanısıra Mesa İmalat’ı da yönetiyor. Mesa İmalat 40 ülkeye ihracat yapıyor.

Yiğit Boysanoğlu’nun Bilkent İşletme mezunu olduğunu bildirip, şaka yollu şu mesajı verdi:

- Yiğit, bana göre daha çok patron çocuğu gibidir. Ben Oxford mezunu mimar olsam da amele gibi çalışıyorum.

Ardından İstanbul’daki projelerini sıraladı:

- Beykoz 1, Kozyatağı, Çengelköy, Mesa Cadde (Maltepe), Beylerbeyi, Hadımköy, TEMA yeni etap.

Bu projelere Bodrum’u ekledi:

- Bir de Mesa Bodrum projemiz var.

Erhan Boysanoğlu, Hadımköy’deki konut projesiyle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Hadımköy’deki (Büyükçekmece) projede Nurol ile birlikteyiz. 700 civarı villa yapacağız.

Mesa’nın yürüyen projelerinin mali portresini merak ettim, Erhan Boysanoğlu şu hesabı ortaya koydu:

- Hasılat değeri 15 milyar lirayı bulacak iş yapıyoruz.

Mert Boysanoğlu ile pandemi öncesindeki dönemde yurt dışındaki bir-iki gayrimenkul fuarında karşılaşmıştım. Babası Erhan Boysanoğlu ile birlikteydi.

Mesa’da kademeli geçişle ikinci kuşak giderek öne çıkıyor.

Oxford mezunu “amele” Mert Boysanoğlu ve kardeşi Yiğit Boysanoğlu, çıtayı daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor.

TEMA’da 2 binden fazla konut yapacağız kat sayısı 5’i geçmeyecek

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Halkalı’daki TEMA İstanbul arazisinin 1 milyon 580 bin metrekare olduğunu anımsattı:

- Orada 400 bin metrekare terk alanımız var.

Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu araya girdi:

- Geçmişte çöp dökülen 150 dönümlük bölümü yeşil alan olarak ayırdık. TEMA’da 2 binin üstünde konut yapacağız. Konutların kat sayısı 5’i geçmeyecek. Ayrıca eğlence merkezi ve ticari alanlarımız da olacak.

Moskova’da ve Özbekistan’da projelerimiz var

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Moskova’da ilk yaptıkları işleri anımsadı:

- Moskova’da ilk işimiz askeri konut inşasıydı.

Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, bugüne döndü:

- Moskova’da proje bedeli 55 milyon dolar olan bir gösteri sanatları merkezi yapıyoruz.

Ardından Özbekistan’a geçti:

- Özbekistan’da 3 ayrı proje yürütüyoruz. 2 bin 300 konutluk proje bitim aşamasına yaklaştı. Söz konusu projeler Taşkent ve Yunusabat’ta gerçekleşiyor. Özbekistan’daki işlerimizi proje bedeli 550-600 milyon dolar dolayında.

Irak’a yöneldi:

- Bağdat’ta 300 milyon dolarlık bir Bakanlar Kurulu projesi yürüyor.

Polonya’ya işaret etti:

- Polonya’da Nurol ile birlikte yürüyen, bugünkü aşamada fazla büyük olmayan işlerimiz var.

Cemil Molla’nın Hava fotoğraflarını Bulun ve iyi inceleyin

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Cemil Molla Köşkü arazisine işaret etti:

- Burası 44 dönüm.

Mert Boysanoğlu araya girdi:

- Biz burayı satın aldıktan sonra eski Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu, “Mutlaka hava fotoğraflarını bulun ve inceleyin” dedi.

Bunun üzerine araştırıp fotoğrafların Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda olduğunu öğrendiklerini belirtti:

- 1881’de yapılan köşk ve arazinin 1938 yılı fotoğraflarını inceledik. O zaman buradaki bazı binaları gördük.

Cumhuriyet Gazetesi arşivinden Emniyet Sandığı ilanlarını da bulduklarını kaydetti:

- Binaların tek tek tasviri vardı. O fotoğraflardan tespit ettiğimiz bina yerlerine şu anda ayrı bina yapıyoruz. Temelleri kazıldığında yanmış avizeler ve Osmanlı Sikkeleri bulundu. Onları kayıt altına aldırdık.