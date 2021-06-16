Oyak, Avustralyalı dijital kimlik şirketine yatırım yapıyor

Son dönemde yaptığı şirket ve marka satın almalarıyla adından sıkça söz ettiren Oyak Grubu, yurtdışında önemli bir yatırıma imza atıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen dijital kimlik doğrulama şirketlerinden Avustralyalı OCR Labs, ilk yatırım turunu gerçekleştirdi. Oyak Grubu’nun liderlik ettiği A Serisi yatırım turu 12.5 milyon Euro olarak belirlendi. Oyak Grubu’nun liderlik ettiği grup, bu yatırımla Avustralya merkezli OCR Labs’in Türkiye dışında AB ülkeleri ve İngiltere’de büyümesine katkı sağlayacak. OCR Labs, kendi teknolojisiyle kimlik sahtekarlığı gibi sorunlara yönelik çözümler üretiyor. Daniel Aiello ve Matthew Adams tarafından 2018’de kurulan şirket, artan dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riskine karşı ürünler geliştiriyor.

Kimlik belgesi optik karakter tanıma, belge sahtekarlığı değerlendirmesi, canlılık tespiti, video sahtekarlığı değerlendirmesi ve yüz eşleştirme dahil olmak üzere bir çok alanda çözümler üreten OCR Labs, Yeni Zelanda pazarının da önemli oyuncusu.

Bankacılık, finans, sigorta, e-ticaret, gayrimenkul gibi alanların yanı sıra kamu kurumlar tarafından da kullanılan OCR Labs’in 3 haneli büyüme gösterdiğini anlatan şirketin Kurucu Ortağı Daniel Aiello, “Dijital doğrulama ihtiyacı katlanarak artıyor. Pandemide daha fazla talep gördük. İngiltere ve Türkiye'deki ekibimizi genişleteceğiz. Dünyada kimlik doğrulama pazarı hızla büyüyor. 2025 yılında 15.8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak” dedi.

3 ayda 2 önemli gıda şirketini satın aldı

Demir çelik, kimya, çimento, enerji, hizmet ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Oyak, son 3 ay içinde 2 önemli yatırıma imza attı. Mart ayında Oyak Grubu, Türkiye’nin en büyük yerli çikolatalı ürünler ve atıştırmalık üreticilerinden Sanset Gıda’yı satın almıştı. Oyak hemen ardından mayıs ayında Türkiye’nin meyve suyu, konserve ve salça devi Tamek’i bünyesine kattı.

Hepsiburada’da hisse devri yok, kontrol devri var

14 Haziran 2021 tarihinde bu köşede Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından hepsiburada ile ilgili bir bilgi vermiştik. Haberde Rekabet Kurumu’nun “Doğan Ailesi ve Turkcommerce B.V.’nin ortak kontrolünde olan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’e devredilmesi işlemine izin verildi” açıklamasını kaynak gösterilerek şirketin kontrolünde değişim olduğu şeklinde yazmıştık. Rekabet Kurumu’ndaki ifadeye de bağlı kalınarak şirketin ortaklık yapısı ve hisse devrinde bir satış olduğunu belirtmişti. Ancak şirkete yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre hepsiburada’da bir hisse satışı ve devri olmadığı, sadece genel kurulda oy kullanımı hakkında kontrolün Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’de toplanması yönünde karar alındığı ve bu nedenle Rekabet Kurumu'na başvurulduğunu öğrendik. Düzeltiriz.