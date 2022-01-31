OYAK, kuruyemişe giriyor Gold Harvest’ı satın alıyor

Son dönemde yaptığı satın almalar dikkat çeken OYAK Grubu, özellikle gıda sektörüne yönelik yatırımlarıyla öne çıkıyor. Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem yönetiminde 2021 yılında OYAK ve bağlı şirketi Hektaş ile önemli alımlar yapan grup, önce çikolatada Tadelle, Sarelle ve Gol markalarıyla tanınan Sagra’yı, ardından da Türkiye’nin en önemli gıda şirketlerinden Tamek’i bünyesine katmıştı. İki önemli Türk markası ile geçen yılı kapayan OYAK, 2022’ye de yine bu alanda hızlı bir giriş yaptı. OYAK, Türkiye’nin en önemli atıştırmalık üreticilerinden Gold Harvest Kuruyemiş Gıda’yı satın almak için harekete geçti. OYAK bu alımı, iştiraklerinden OYAK Portföy aracılığıyla gerçekleştirecek. Resmi süreç tamamlandığı takdirde OYAK, çikolata ve içecek alanından sonra kuruyemişe de girmiş olacak. Edindiğim bilgilere göre OYAK, son 5 yılda yeniden dönüşüm ve yapılanma süreci ile gıdaya odaklanmış durumda. Gıda ile birlikte teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlarla halihazırdaki faaliyetlerini tamamlayıcı bir finansal teknoloji açılımı yapan OYAK, girişim sermayesi ekosistemini de bu yatırımlarla desteklemeyi hedefliyor. Hektaş ile birlikte tarım ve hayvancılık sektörlerinde de önemli açılımlar yapan OYAK, Sagra ile birlikte 130 milyar dolarlık çikolata pazarında söz sahibi olmak istiyor. 150’den fazla ülkeye ihracat yapan Tamek ile yurtdışını hedefleyen OYAK, 350 milyon dolarlık yurtdışı satış ile de ticareti dengelemeyi hedefliyor.

KARA SEVDA’YI BÜNYESİNE KATIYOR

OYAK’ın satın alma listesine eklediği Gold Harvest Kuruyemiş’ten de biraz bahsetmekte fayda var. 2018’de kurulan Gold Harvest, Eskişehir’deki Odunpazarı Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 bin metrekarelik alana kurulu tesis ile üretim gerçekleştiriyor. Yıllık 40 bin ton üretim gerçekleştiren şirketin ana portföyünü, kuruyemiş ile birlikte kuru meyve üretimi oluşturuyor. Şirketin çekirdekte Kara Sevda, kuruyemiş ve meyvede Master Nut, Master Farm cipste de Master Potato adlı markaları bulunuyor. Gold Harvest, önümüzdeki günlerde kaplamalı kuruyemiş ile birlikte krokan ve bar ürünleri üretimine başlayacak.

26 milyar dolarlık sektöre yabancı fonlar da ilgili

Pandemi ile birlikte hızla büyüyen kuruyemiş pazarı 2020 yılında 514 bin tonluk tüketim ile kapattı. Yüzde 45’lik büyüme yaşayan sektörün toplam büyüklüğü ise 18 milyar TL. 2021 yılında ise kuruyemiş tüketimi 550 bin tona çıktı. Sektörün büyüklüğü ise 26 milyar liraya ulaşırken, bunun 7 milyar TL’sini ambalajlı ürünler oluşturdu. Sektördeki bu hızlı büyüme yerli yatırımcılar kadar yabancıların da ilgisini çekiyor. Bir dönem Sabancı ailesinin ortak olduğu Peyman, 2017’de İngiliz yatırım fonu Bridgepoint’e yaklaşık 110 milyon dolara satılmıştı. Peyman da tıpkı Gold Harvest gibi Eskişehir’de üretim gerçekleştiriyor.