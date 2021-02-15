Oyun ihracatı ‘İhtisas Serbest Bölgesi’ ile 2.5 milyar doları yakalar mı?

Ticaret Bakanlığı’nın “İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı”nda söz sırası Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin’e geldiğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüntüye takıldı:

- Ali Bey, görüntünüz karanlık. Yüzünüzü tam göremiyoruz.

Erkin, arkasındaki ışıklı fona işaret etti:

- Sayın Bakanım, arkada ışık fazla olunca yüzüm karanlıkta kaldı.

Pekcan, sürdürdü:

- Yüzünüz karanlıkta kalsa da aydınlık fikirlerinizle toplantımıza katkı yapacağınızı biliyoruz.

Erkin, söze şöyle girdi:

- Biz şanslıyız. Bakanlığımız bizi çok destekliyor. İşlerimiz iyi gidiyor. Satışlarımız artıyor.

Bilgisayar oyunlarında ihracat temposuna dikkat çekti:

- 2015’te ihracatımız 500 milyon dolardı. 2018’de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştık. 2019’da 1.5 milyar doları yakaladık.

Sunumlardan birindeki veri üzerinde durdu:

- Sunumda2020’deki bilgisayar oyunu ihracatımız 1.4 milyar dolar olarak yer almış. Biz 2019’da 1.5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Genelde yükselen trendimiz var. 2020’de de ihracatımız 1.5 milyar dolardan aşağı değil.

Bilgisayar oyunu alanında yeni kurulan şirket sayısına değindi:

- Sektörümüze yeni katılan çok sayıda oyuncu var. Üniversite öğrencileri şirketleşiyor ve ihracat da yapıyorlar.

Ailelerin desteğinin altını çizdi:

- Aileler, çocuklarının bilgisayar oyunu geliştirme işine girmelerini destekliyor.

Ardından “ihtisas serbest bölgesi” konusuna geçti:

- “İhtisas Serbest Bölgeleri” ülkemiz geneline yayılmalı, sayıları artmalı. Bu bölgelerin ihracatımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz.

TOGED’in de bir “İhtisas Serbest Bölge” oluşturulmasına öncülük etmeye çalıştığını bildirdi:

- Bizim sektörümüzü ağırlıklı olarak kapsayacak bir “İhtisas Serbest Bölgesi” 500 milyon dolarlık ihracata kapı açar.

Ticaret Bakanı Pekcan araya girdi:

- Ali Bey, ek 500 milyon dolarlık ihracatı kastediyorsunuz değil mi?

Görüntülü platformda gerçekleşen toplantıda o anda Ali Erkin’in sesinde sorun çıkıncaPekcan devam edip, hedefi büyüttü:

- Ali Bey, sözlerinizden bilgisayar oyunları sektörünün 2 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini, üstüne “İhtisas Serbest Bölgesi”nden de 500 milyon dolarlık ihracatın ekleneceğini anlıyoruz. Yani, sizden 2.5 milyar dolarlık ihracat bekliyoruz.

Bilgisayar oyunu ihracatının 2.5 milyar dolara çıkması, hiç de uzak bir hedef sayılmaz değil mi?

Serbest bölgelerden ihracatın yüzde 9’u yüksek teknolojili

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım Daire Başkanı Ali Bayraktar, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı” ndaki sunumuna genel verileri paylaşarak girdi:

- Ülkemizde 18 serbest bölge faaliyet gösteriyor. Bu bölgelerde toplam 22 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşiyor. 80 bin kişilik istihdam yaratıyor.

22 serbest bölgede 1900 şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti:

- Bunların 500’ü yabancı sermayeli şirketler. Serbest bölgelere bugüne kadar gelen yabancı yatırım 2.5 milyar dolara ulaşıyor.

İhracatta "yüksek teknolojinin payı üzerinde durdu:

- Ülkemiz ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3-4 düzeyinde. Serbest bölgelerden gerçekleşen ihracatta yüksek teknolojinin payı yüzde 9’u buluyor.

OECD’den örnek verdi:

- OECD üyesi ülkelerin yüksek teknolojili ihracat ortalaması yüzde 14. Serbest bölgelerimizdeki yüksek teknolojili ihracat oranı OECD ortalamasına doğru yol alıyor.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’yle ilgili son verilerin altını çizdi:

- 30 yeni firma faaliyete geçti. 2021’de 80 milyon dolarlık ilave ihracat hedefi var.

Yıllık patent 7 bini aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "İhtisas Serbest Bölgeler Tanıtım Toplantısı”nda Ar-Ge ve inovasyonla ilgili gelişmeleri değerlendirdi:

- Son 20 yılda ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi arttı. Ar-Ge merkezlerinde çalışan 180 bin kişilik insan kaynağına ulaştık. Ülkemizdeki Ar-Ge harcamalarının yüzde 60’ını özel sektör yapıyor.

Ar-Ge harcamalarının büyük bölümünü özel sektörün yapmasının sağlıklı gelişme olduğunu belirtip, ekledi:

- Yıllık patent başvurusu 7 bini aşmış bulunuyor.

Aman oğlum işçi çıkarırken vicdanlı davranmaya bak!

2010 yılı şubat ayının ikinci yarısı, Ankara... Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’la birlikte Şam’a (Suriye) gitmek üzere önünde "Türkan" yazan uçağa yöneldik.

Çağlayan’ın beraberinde Güriş Grubu’nun kurucusu İdris Yamantürk, oğlu ve Güriş İnşaat’ın Genel Müdürü Müşfik Yamantürk, Yenigün İnşaat’ın Murahhas Üyesi Edip Yenigün, Cesaş İnşaat’ın Başkanı Celal Sever ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğanlar vardı.

Çağlayan, uçakta İdris Yamantürk’e döndü:

- İdris Abi, hayırlı olsun.

İdris Yamantürk, teşekkür etti:

- Bu uçağı yeni aldık. Ben de ilk kez seyahat etmiş olacağım. Çağlayan, İdris Yamantürk’ün işkolikliğine dikkat çekti:

- İdris Abi, Güriş'in patronu değil, şantiye şefi gibidir. Yamantürk’e yaşını sordum, şöyle yanıtladı:

- Geceleri saymazsak 42 yaşındayım.

Şirketlerindeki görevlerini resmi olarak oğullarına bıraksa da her gün işinin başında olduğunu kaydetti:

- Eşimi 30 yıl kadar önce kaybettim. Çalışmak bana iyi geliyor.

Suriye’deki işlerini merak ettim, anlattı:

- Suriye'de çimento öğütme tesisimiz var. Ayrıca bir çimento fabrikası kuracağız. Yatırımımız 250 milyon doları bulur.

Sonra bir sıkıntısını paylaştı:

- Bizim ara malı üreten bir şirketimiz var. Üretim çok düşünce eleman azaltmak gündeme geldi. Oğlum Tevfik Yamantürk’e, “Sen yokluğu bilmezsin ama ben çok çektim. Personel azaltırken vicdanlı davran” dedim.

Bu uyarısı sonrası ne olduğunu sordum, şu yanıtı verdi:

- Personele “Kendi isteğiyle ayrılana tazminat ödeyeceğiz” denildi. Çok başvuru oldu.

İşçilerin tazminat için kendi isteğiyle ayrılması, Yamantürk’ün üzüntüsünü biraz hafifletti. İdris Yamantürk’ün vefatını Cuma günü sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrendim. İdris Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum.