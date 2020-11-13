Oyun ve e-spor yeni zenginlik alanlarımız

Ingame Group CEO’su Burak Gözalan ile sektörü konuşuyoruz. Sektör diyorum zira yazılım alanında en büyük küresel başarımız oyundan geldi. E-spor derken sporun yeni formunu kastediyoruz: Bilgisayar, konsol, mobil platformlar üzerinden online veya offline, takım veya bireysel oynananlar…

Gözalan, InGame’i 2012 yılında kurmuş. İletişim, dijital eğlence ve finans sektöründe deneyimli Türk yatırımcılar, milyonlarca oyuncuya içerik üreterek dünya çapında oyuncu şirketi olmak istemişler. Ingame, bu enerjiyi şimdi ekonomik zenginliğe çeviriyor.

Bir cümle “dünya çapında” diye başladığında daima ölçeğini araştırırım. Ingame Group’u da inceledim. Gördüğüm şudur; yeni unicornlar, yörüngeye çıkmak için platformda yerlerini almaya başlamış.

Unicorn, 1 milyar $ değeri aşmış start-up’lara deniyor ve yine bir Türk oyun şirketimiz Peak Games, 1,8 milyar $’lık satış gerçekleştirmişti. Demek ki bu alanda yetkinliğimiz var ve başardıysak yine başarabilir hatta daha iyisini de yapabiliriz.

Burak Gözalan’ın ürettiği Zula gibi oyunlar, espor alanındaki gelecek planlarını dinledikçe aklıma gelen şudur; bizler dolara hücum, liradan kaçışla uğraşa duralım, gençlerimiz kendi imkânlarıyla ülkenin bahtını değiştirecek adımlar atabiliyor.

Bizlere düşen, kaynaklarımızı betona gömmek yerine, yeni zenginlik alanları üreten sektörlere ve onların başarılı gençlerine yönlendirmek.

ÜLKENİN BAHTINI DEĞİŞTİRECEK ADIMLAR

Türkiye’de start çok ama up yok… Olanları da ya bilmiyor veya umursamıyoruz. Ama değerleri; 1 milyar $’ı aşan unicorn çıkarabildik. Ben yörüngeye çıkabilen startup’lara BURAK diyorum.

Peak Games, ilk burakımız oldu. Şimdi Ingame Group, daha yüksek irtifayı gözüne dikmiş durumda… Bizim melek yatırımcılar betondan kafasını kaldırıp dünya yörüngesine baksa ne güzel olur…