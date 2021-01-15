Özdağ, İYİ Parti il başkanını ziyaret edecek

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İYİ Parti’den ihracını iptal etmesinin ardından Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, hakkındaki ihraç kararına imza atmayan Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ı ziyarete gideceğini açıklamasının ardından İYİ Parti tarafından basın yoluyla tehdit edildiğini açıkladı. Mahkemenin aldığı karara herkesin saygılı olması gerektiğini söyleyen Özdağ, basın toplantısının ardından Muğla’ya doğru yola çıkacağını belirtti. Mahkeme kararına ilişkin olarak gazetecilerin sorusu üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, yaptığı “İYİ Parti içine AK Parti tarafından atılmış bir fitne olduğu” şeklindeki yanıtını hatırlatan Özdağ, Altay'ın İYİ Parti tüzüğünü, ihraç kararını ve içindeki belgeler ile mahkemenin kararını okumadan konuştuğunu söyledi. Özdağ, “Bu üç belgeyi okumadan böyle bir açıklama yapmak en basit ifadeyle kasaba politikacılığıdır” dedi. Özdağ, “Engin Altay, beni AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın fitne aracı olarak suçluyor. Engin Altay, Ümit Özdağ'a yapılabilecek en ağır hakareti yapmıştır. Engin Altay benim AK Parti’ye ve Erdoğan’a karşı verdiğim siyasi mücadelenin onda birini vermemiştir. Kirli referandum gecesi ben Türk halkının oylarının hesabını YSK'nın önünde ve YSK başkanının odasında YSK başkanına sorarken ne Engin Altay oradaydı ne de arkadaşlarından biri oradaydı” diye konuştu. HDP’nin kapatılması tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdağ, yıllardan bu yana terörizm konusunda çalışmalar yapan bir akademisyen ve siyasetçi olduğunu hatırlatarak, HDP’nin gerçek bir siyasi parti olmadığını söyledi. “HDP siyasi parti ise, diğer partiler ne oluyor?” diyen Özdağ, HDP’nin terör örgütü ile emir komuta zinciri içinde olduğunu, Kandil ve İmralı’dan aldığı talimatı yaşama geçirdiğini ve kapatılması gerektiğini söyledi.

MAHKEME USUL VE ŞEKİL YÖNÜNDEN AYKIRI BULDU

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ’ın disipline sevk kararının usul ve şekil yönünden parti tüzüğüne aykırı bularak ihracını iptal etmişti. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti Teşkilatı, Özdağ’ın açıklamalarının gerçek dışı olduğunu belirten dilekçelerle Özdağ’ın partiden ihracını istemişti. Özdağ’ın, Disiplin Kurulu'na sevk edilerek, oy birliği ile partiden ihracına karar verilmişti.