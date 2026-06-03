Özel hastanelere hizmet veren doktorların vergilendirilmesi sorunu

Özel hastanelere hiz­met veren doktorlar, geçmişte ilgili hastaneler tarafından hizmet akdiyle sözleşmeli olarak SGK’ya tabi ve bordrolu şekilde çalıştırılarak vergilendi­rilmekteydi. Daha sonra, hastaneler vergi ve sigor­ta yükünü üstlenmemek için doktorların şirket kurmalarını, ücretlerini ise fatura düzenleyerek tahsil etmelerini ta­lep etmeye başladı.

Bunun üzerine birçok doktor, şirket kurarak has­tanelere fatura düzenlemek sure­tiyle ücretlerini tahsil etme yolu­na gitti. Böylece hastaneler, kar­şılamaları gereken stopaj ve SGK primi yükünden kurtulmuş oldu­lar. Nihayet, 24 Temmuz 2025 ta­rihli aşağıdaki düzenlemeyle bu yanlış uygulamaya son verilerek hizmet veren doktorların ilgili hastanelerde yeniden sigortalı sa­yılmalarına hükmedildi.

Yeni yasal düzenleme

24 Temmuz 2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği­şiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile aşağıdaki düzenleme yapıl­mıştır.

MADDE 2- 11/4/1928 tarih­li ve 1219 sayılı Tababet ve Şua­batı San’atlarının Tarzı İcrası­na Dair Kanunun 12’nci madde­sinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “birden faz­la” ibaresi “en fazla iki” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Tabipler, diş tabipleri ve tıp­ta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi olup olmamasına ba­kılmaksızın özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitele­rinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge­nel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fık­rasının (a) bendi kapsamında si­gortalı olarak çalışır.”

Sorun neydi?

Özel hastaneler, vergi ve sigor­ta yükünden kurtulmak amacıy­la doktorlara yaptıkları ödeme­ler karşılığında şirket kurmala­rını ve verdikleri hizmete ilişkin fatura düzenlemelerini talep et­miş, bunun sonucunda vergi yü­künü doktorlara aktarmıştı. Dok­torlar ise KDV’li fatura düzenle­mek suretiyle kurumlar vergisi mükellefi olarak defter tutmak ve vergilerini ödemek zorunda kalmışlardı.

Öte yandan, hastaneler doktor­ları bordrolu çalıştırmayarak ge­lir vergisi stopajı ile sigorta primi yükünden kurtulmuşlardı. Oysa doktorların, diğer çalışanlarda olduğu gibi bordroya dâhil edil­mesi hâlinde en az yüzde 15 ora­nında gelir vergisi ve en az yüz­de 31,75 oranında sigorta primi ödenmesi gerekecekti.

Örneğin; SGK’ya tabi olarak bordroya kayıtlı bir doktora ay­lık brüt 500.000 TL, yıllık brüt 6.000.000 TL ödeme yapılması hâlinde;

Dikkat edilirse, yıllık brüt 6.000.000 TL üzerinden bord­ro yapılması hâlinde doktorun eline geçecek ücret 3.716.798,04 TL olmaktadır. Bu da brüt ücre­tin yaklaşık %38’inin vergi ve si­gorta primi olarak kesilmesi an­lamına gelmektedir. İşveren açı­sından ise toplam maliyet, brüt ücret ile işveren sigorta primi dâhil olmak üzere 6.668.857,44 TL’ye ulaşmaktadır. Şayet taraf­lar arasında bu konuda açık bir iş sözleşmesi bulunmaz ve dok­tor yıllık 6.000.000 TL net ücret talep ederse, bu durumda işve­renin maliyeti çok daha yüksek olacaktır.

Doğrusu nasıl olmalı?

Yazımızda bahsettiğimiz; 24 Temmuz 2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmî Gazete’de yayımla­nan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun­larda ve 663 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamede Değişik­lik Yapılmasına Dair Kanun” ile getirilen düzenleme isabetli ol­muştur.

Buna göre, özel hastanelere hizmet veren doktorların diğer çalışanlar gibi SGK’lı olarak ça­lıştırılması ve ücretlerinin de buna göre ödenmesi gerekmek­tedir.

Ancak ülkemizde işçi-işveren ilişkilerinde yaşanan temel so­runlardan biri, sağlıklı iş sözleş­melerinin yapılmaması ve ücre­tin net mi yoksa brüt mü olduğu­nun açıkça belirlenmemesidir. Bu durum sonradan çeşitli uyuş­mazlıklara ve tartışmalara yol açabilmektedir. Yaygın uygula­maya bakıldığında, çalışan eli­ne geçecek net tutarı bilmekte ve buna göre talepte bulunmak­ta; işveren ise cebinden çıkacak toplam maliyeti (net ücret, vergi ve sigorta primi dâhil) dikkate al­maktadır.

Önerimiz

Çalışanın işe başlarken ücreti­nin net mi yoksa brüt mü olduğu mutlaka açık şekilde belirlenmeli ve iş sözleşmesi buna göre düzen­lenmelidir. Ücret ödemeleri de sözleşmede kararlaştırılan esas­lara uygun olarak yapılmalıdır. Gelişmiş toplumlarda ücretler genellikle brüt tutar üzerinden uygulanmakta ve sözleşmeler de buna göre düzenlenmektedir. Böylece herkes kendisine düşen vergi ve sigorta yükünü şeffaf bi­çimde üstlenmektedir.