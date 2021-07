Özsermaye kıt, pahalı ve önemlidir

Ekrem KESKİN- KONUK YAZAR

Yurtiçinde veya uluslararası alanda, bankacılık sektörü ile ilgili tüm taraflar için en önemli büyüklüklerden bir tanesi özsermayedir. En kritik düzenlemeler özsermaye ile ilişkilidir ve sektörün performansının izlenmesinde kullanılan en hassas ölçüt riskler karşısında özsermayenin yeterliliğidir. Özsermaye, uluslarararası kuruluşlar, ekonomi yönetimi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerli ve yurtdışında yerleşik yatırımcılar, sermayedarlar, banka müşterileri için yüksek bir hassasiyete sahiptir. Dikkatli olunmazsa/kullanılmazsa, özsermaye kolay tüketilebilen ancak bulunması oldukça zor ve sanıldığının aksine çok pahalı olduğu için yerine konulması zor bir kaynaktır.

Bankacılıkta özsermayenin bulunmasında ve doğru kullanılmasında belirleyici unsurların başında sermaye maliyeti gelmektedir. Özsermaye maliyeti, piyasadaki yatırımcıların bankaların özkaynaklarına yatırım yapmak ve banka hisselerini elde tutmak için talep ettiği tazminat tutarına eşittir. Diğer bir değişle, sermaye maliyeti, banka hisseleri ile banka hisselerine benzer risklere sahip diğer yatırım araçları arasında kayıtsız kalındığında yatırımcıların kararlarını verirken dikkate aldığı bir fiyattır.

Sermaydarlar ve yatırımcılar açısından önemi; öz sermaye maliyetinin sermaye kârlılığını aştığı durumlarda bankaların yatırımcılardan sermaye çekebilmelerinin olumsuz etkilenmesidir. Bu durum, ekonomi politikası açısından bankaların ekonomik faaliyetin finansmanı için daha fazla kredi vermek amacıyla risklerini büyütmek istediklerinde, ihtiyaç duydukları sermayeleri kısa sürede ve makul maliyetlerle arttırmalarını, dolayısıyla kredi piyasasında aracılık işlevi kapasitesini etkilemesi açısından önemlidir.

Özsermaye maliyetinin öz sermaye karlılığının üzerinde olması durumunda sermayenin artırılmasında yaşanabilecek sınırlamalar bankaların şoklara karşı tampon oluşturmasını engelleyebilir. Bu da finansal istikrar için önemlidir.

Özsermayenin artırılmasındaki zorluklar düzenleyiciler ve denetçiler için de önemlidir. Çünkü özsermayenin mevcut ve beklenen riskler karşısındaki yeterliliği ihtiyatlı politikaların ölçüsünün ve etkisinin belirlenmesinde etkili bir role sahiptir.

Özsermaye maliyetinin hesaplanması kolay değildir

Politika yapıcılar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar bankaların iş modellerinin sürdürülebilirliğini değerlendirirken, bankaların özsermaye maliyeti tahminleri ile özsermaye getirilerini birarada kullanırlar. Bunu bankaların iç süreçlerinin ve politikalarının mevcut riskler ve şoklar kaşısında dayanıklı ve sürdürülebilir olup olmadığına, risk alma kararlarının ve yönetme becerilerinin yeterince ihtiyatlı olup olmadığına ilişkin rasyonel bir ölçü olarak kullanırlar. Böylelikle, piyasa koşullarında daha gerçekçi değerlendirmeler yapabilirler.

Özsermaye maliyetinin hesaplanması kolay değildir, karmaşık bir çalışma gerektirir. Maliyeti etkileyen başlıca faktörler yatırımcıların risk ve getiri yaklaşımı, yatırım ve faaliyet ortamı, riski çok düşük olan yatırım araçları ile alternatif yatırım araçlarının sundukları getiriler, ortaklık ve bilanço yapıları, gelir-gider dengeleri ile iş modelleri, halka açıklık düzeyidir.

Yatırımcılar sadece anlık kâr düzeyine bakmazlar

Bankaların mevcut sermayedarlarını sektörde tutmak ve yeni sermayedar çekmek için özsermaye kazançlarının özsermaye maliyetlerini karşılayacak düzeyde olması dikkatle izlenmesi ve değerlendirilmesi gereken bir göstergedir. Bunun yapmanın yolu, bankaların ekonomik sermayelerinin doğru tespit edilmesi, risklerin doğru fiyatlanmasının ve yönetilmesinin izlenmesi, gelirlerin ve operasyon maliyetlerinin doğru yönde ve ölçüde etkilenmesini sağlayacak ekonomi politikaları ile bankaların yönetsel kararlarının doğru belirlenmesidir. Yatırımcılar sadece anlık kâr düzeyine bakmazlar.

Rasyonel bir yaklaşımla, yatırımcılar sektörün temel performans göstergelerinden hareketle, bankaların uzun dönemde özermaye maliyetinin üzerinde sürekli bir karlılığa sahip olup olmadığına dikkat ederler. Bankaların uzun dönemli sürdürülebilir bir karlılığının olması gerekli olsa da yeterli değildir. Yatırımcılar ayrıca, bankaların yatırım yapılabilir alternatif sektörlerden daha fazla, daha cazip karlılık vaad edip etmediğini de değerlendirirler.

Türkiye’de sermaye maliyeti uzunca bir süredir sermaye karlılığının üzerindedir (Grafik). Bu durumun gözlenen açık sonuçları şunlardır:

- Kârın bünyede bırakılması dışında sermaye birikimi sınırlı kalmıştır.

- Yeni sermayedar girişi sınırlıdır.

- Özkaynaklar reel olarak (hem TÜFE hem dolar bazında) azalmaktadır.

- Halka açık bankaların piyasa değeri düşmüştür.

- Halka açık olan bankaların piyasa değeri/defter değeri 0,50’nin altına düşmüştür.

Uluslararası kıyaslamalara göre, ülkemizde sermaye yeterliliği rasyosu makul düzeyde seyretmektedir. Bu sayede, bankacılık sektörü de iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomi-politik nitelikli şokların yönetilmesinde karar alıcılara esneklik ve destek sağlamıştır. Diğer taraftan, büyüme hedefleri ve büyüme ile krediler arasındaki yüksek doğrusal ilişki birlikte değerlendirildiğinde, gelecekte ekonomik faaliyetin finansmanı açısından kredilerin bulunabilirliği dikkatle değerlendirilmelidir.

Koşullar ne olursa olsun önümüzdeki yıllarda ekonomik faaliyetin finansmanı amacıyla kredilerin bulunabilirliği finansal istikrarın varlığını gösterir. Finansal istikrarın sürdürülmesi özermayenin reel olarak korunmasına ve büyütülmesine bağlıdır.

