Öztrak: İşsiz sayısındaki dalgalanma izaha muhtaç

İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 9,6 oldu. İşsizlik, Ocak 2018'den beri ilk kez tek haneli rakama indi. İşsizlik verilerini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak,” Ağustos’ta geniş işsizlikte yaşanan sert düşüş, özellikle izaha muhtaç… Temmuz’da 787 bin artan geniş işsiz sayısı, Ağustos'ta 1 milyon 42 bin gerilemiş. Temmuz’dan Ağustos’a tek bir ayda ne oldu da, geniş işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde geriledi? Bunun açıklanması lazım” dedi.

Ağustos'ta daha çok çalışmak istediği halde çalışamayanların sayısının 444 bin, iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanların sayısının ise 498 bin azaldığını kaydeden Öztrak, “Temmuz’da bu sırasıyla 456 bin ve 448 bin artış göstermişti. Verilerin tek bir ayda bu kadar oynaklık göstermesi normal değil. İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı tek bir ayda bu kadar hızlı düşerken, ekonomide yavaşlama emarelerine rağmen “daha çok çalışma imkanı” artarken, işgücüne katılımın hala pandemi öncesi dönemini yakalayamaması da ilginç. Ağustos'ta işgücüne katılım sınırlı bir artış gösterse de salgın öncesinin altında. Özellikle çalışabilir erkek nüfusun işgücü piyasasına katılımında ciddi dalgalanmalar var” değerlendirmesi yaptı.

MHP’den Kılıçdaroğlu’na: “Adaylık oluru için ABD’ye koştu”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD’ye koşmuştur” sözleriyle eleştirdi.

Yalçın, “Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon’dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu; koloniyalizmin askeri hâline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ehliyetsiz ellerinde CHP yönetimi; milletin emrine değil, emperyalizmin yörüngesine girmiştir” dedi.

MHP’li Yalçın’ın eleştirilerine, “Erdoğan’dan sonra MHP’de de Bay Kemal sendromunun başlamasından son derece memnunuz” şeklinde yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD ziyaretinin bütün detaylarının kamuoyu ve basınla paylaşıldığını belirtti.

Altay “Sayın Genel Başkan sadece ABD ile kalmayacak, ABD’den sonra da dünyanın farklı ülkelerine ziyaretler yapacaktır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında seyreden bir Türkiye değil dünyada etkili ve belirleyici bir Türkiye için buna benzer temaslar yapılacak. Genel Başkanımızın görüşmeleri son derece şeffaf, ABD’de hiçbir remi yetkili ile görüşmeyeceğini herkes biliyor” açıklaması yaptı.