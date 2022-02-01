Öztrak: Türkiye giderek, serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşıyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yaptığı ‘kamu bankalarına gidin’ çağrısına ilişkin, “Özel bankaları sömürü çarkını devam ettirmekle suçluyor. Kamu bankalarına gidin diyerek, hem Sermaye Piyasası, hem de Bankacılık Kanunu’nu alenen paspas ediyor. Erdoğan’ın bu sözüne, Bankalar Birliği acaba ne zaman cevap verecek? BDDK ne zaman işlem yapacak? Türkiye ne yazık ki giderek, serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşıyor” dedi.

CHP, MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Öztrak, 29 Ocak tarihinde yayımlanan bir tebliğle, bankaların referans faiz oranına sınır getirildiğini belirterek, “Aynı gün Saray’ın kibirlisi, ‘Faizi indireceğiz ve indiriyoruz’ diyerek, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’na, şubat ayında alacağı faiz kararını, şimdiden tebliğ etti. Anlaşılan korktukları için, bu ay pas geçtikleri faiz indirimini, şubat ayında yapacaklar. Politika faizi, Nebati Bakanın aralık ayında ağzından kaçırdığı, yüzde 12’ye çekilecek. Bakalım yüzde 50’ye çıkan enflasyon ortamında, yüzde 12 faizi dayatarak, paramızın değeri nasıl korunacak? Merkez Bankası kerameti kendinden menkul, liralaşmayı nasıl sağlayacak? Türk Lirası mevduatı dolara endeksleyerek, TL’ye nasıl değer katılacak? Döviz kurları arttığında, Hazine’nin ve dolayısıyla vergi mükelleflerinin yükü artarken, Türkiye nasıl kazanacak? Bu ikisinin bir arada olması mümkün değil” diye konuştu.

“Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi geri çekilmeli”

Meclis’te bu hafta görüşmelerine devam edilecek Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenliğin kariyer meslek haline getirilmesini öngörülürken, öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor.

Uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış öngörülüyor. Ancak yasa teklifindeki düzenlemeler özel okullarda çalışan öğretmenleri kapsamıyor.

Meslek örgütleri tarafından da eleştirilen bu durumu gündeme taşıyan İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, “Sayıları 200 binin üzerinde olan özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerin de mesleki standartlarda ücret almalarına ve çalışma koşullarına ilişkin maddelerin teklifte bulunması gerekmez mi ?“ diyerek, bu yaklaşımın ayrımcılık olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Sunat ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, teklifle öğretmenlerin, ücretli, kadrolu, uzman, başöğretmen şeklinde sınıflara ayrılmasının çalışma barışını bozacağını belirterek, kanun teklifini geri çekilmesini istediler.