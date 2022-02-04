Öztrak: Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir tsunami geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak’ta aylık enflasyon yüzde 11,1 arttı, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48,69’a yükseldi. Ocak ayı enflasyon oranını değerlendiren muhalefet partilerinin ekonomi kurmayları, memur ve emekliye yapılan zammın eridiğine dikkat çekerek, uygulanan ekonomi politikalarını eleştirdiler.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin 1988’den bu yana en yüksek Ocak enflasyonunu bu yıl yaşadığına dikkat çekerek, “Ama daha da vahimi Aralık’taki yüzde 13,58’lik rekorun üzerine, yüzde 11,10’la ikinci bir enflasyon rekorunu tarihte ilk kez yaşıyoruz. Erdoğan’ın deneyi milletimize çok pahalıya patladı” değerlendirmesi yaptı.

Ocak ayında üretici enflasyonunun, tüketici enflasyonunun altında kaldığını kaydeden Öztrak, “Ancak hala turpun büyüğü heybede. 12 aylık üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan ile yine rekor tazeledi. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir tsunami gelmeye devam ediyor” dedi. Öztrak, memur maaşlarına yapılan zammın yılın ilk 21 gününde eridiğini kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yapılan memur ve emekli maaş artışlarının son 2 aylık enflasyonla eridiğini söyledi. Üretici enflasyonuna dikkat çeken Usta, “TÜİK muhtemelen üç haneli olmamasına özen göstermiş. Yıllık enflasyon 93,5. Bu enflasyon rakamları zannediyorum son 30 yılın en büyük rakamları“ değerlendirmesi yaptı.

Enflasyonun kur üzerinde de etkisi olacağını, buna şimdiden Türkiye ekonomisinin hazır olması gerektiğini söyleyen Usta, “Kur arttı, enflasyon arttı. Enflasyon da şimdi kuru artıracak. Türkiye yeniden böyle bir sarmalın içine girdi” değerlendirmesi yaptı.

Usta, şu anda enflasyonla mücadele edilmediğini, enflasyonla mücadeleye yönelik hiçbir program uygulanmadığının çok net ortada olduğunu belirterek, “Bu kadar önemli bir konu ortadayken bununla ilgili mücadele programının olmaması kabul edilebilir değildir” dedi.

‘Üstümüzde Zimbabwe, altımızda Etiyopya gibi ülkeler var’

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, AK Parti’nin yüzde 33 olarak devraldığı üretici enflasyonunu, ısrarla sürdürülen yanlışlarla üç haneli seviyelere taşıdığını belirterek, “Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 45 seviyesinde. Bu, tüketici enflasyonu üzerindeki baskıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ortaya koyuyor” dedi. Türkiye’nin yüksek enflasyonda ilk 10 ülke içerisinde yer aldığını ifade eden Çanakçı, “Bulunduğumuz ligde, üstümüzde Zimbabwe; altımızda Etiyopya gibi ülkeler var. Avrupa’da maalesef birinci, G20 ülkelerinde ise ikinci sıradayız” dedi.