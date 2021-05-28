Özür dilemek

Fehmi KÖFTEOĞLU

Yüzyılın belası pandemi ortamında geçen haftalarda biri skandal biri fiyasko olarak tanımlanan iki olay yaşandı.

Yaşananlar önce özür dilemeyi, ardından birilerinin istifa etmesini gerektiriyor. Olanlara bakalım:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlatıp ‘Go Türkiye’ web sitesinde yayınlanan reklamda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde, "Enjoy. I’m vaccinated” (Tadını çıkarın, aşılıyım) yazılı maskeler yer alıyordu.

Tanıtım filmi yapımı, yayınlanması, yayına gelen haklı tepkiler üzerine yayından kaldırılması ile ulusal ve uluslararası alanda neden olduğu tepkilerle bir skandaldı.

Skandal tanıtım filmine tepkiler sürerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya’nın Türkiye’ye 1 Haziran’a kadar koyduğu charter uçuşları durdurma kararı ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitti.

Sonuç ise “Keşke gidilmeseydi” dedirten şekilde oldu. Zira 1 Haziran’da bitmesi gereken yasağın 30 Haziran’a kadar uzatıldığı gibi, bir olasılık olarak sonbahara kadar sürebileceği konuşuluyor. Rusya’nın bu konudaki tutumu ziyarete gidilmeden önce bilinmiyor muydu? Bilinmiyor idiyse bu bir rezalettir.

Bilindiği halde gidildiyse sonucun değişmemesi skandaldır.

Moskova’ya gidenler uçuşların durdurulmasına resmi gerekçe olarak gösterilen vaka sayısının düştüğünü anlatacaklardı.

Ama o rakamların gerçeği yansıtmadığını, rakamlarla oynandığını herkesin bildiği gibi, kandırılacağı sanılan Rusya yetkilileri ve ilgili birimleri de biliyordu.

Bu skandallar yaşanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 günlük kapanmadan sonra çeşitli sektör ve kesimlere sağlanacak destekleri içeren önlemler paketini açıkladı.

Destek paketinde turizm yok. Türkiye turizmde haziran ayına endekslenmişti. Üç kaynak pazardan Rusya’nın kararı belli oldu. İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmadı. Almanya’da Türkiye gündemde bile değil. Bunlara rağmen birileri hâla makamda oturuyor. Gidişat hayra alamet değil…