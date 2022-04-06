Pahalılık, halkı indirimli marketlere yöneltti…

İndirim marketleri pahalılıktan bunalan vatandaşın umut kapısı haline geliyor. Ancak kalitelerini bozmamaları çok önemli. Sürekli denetimle ürün kalitelerinin düşürülmesi engellenmeli.

DÜNYA’nın perakende muhabiri Yener Karadeniz’in haberinden, pahalılığın vatandaşları indirim marketlerine yönelttiğini öğreniyoruz. İndirim market sayısı ülke genelinde 31 bine yükselirken, yıl sonuna dek 40 bine ulaşması beklendiği bilgisi haberde yer alıyor. Özel markalı ürünlerin toplam ciro içinde yüzde 22 olan payının yüzde 30’a yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme, AB ülkelerindeki özel markalı ürünlerdeki %35 olan orana yaklaşıldığını gösteriyor.

Sattığı ürünlerin yüzde 50’den fazlası özel markalı ürünlerden oluşan A101, BİM ve ŞOK üçlüsünün geçen yıl 3000’den fazla yeni şube açtığını öğreniyoruz. 2019’da 25 bin 493 olan indirim market sayısı 2020’de 27 bin 600’e, 2021’de 30 bin 953’e yükselmiş durumda. İndirim marketlerin ilk sırasında A101, 11 bin 306 mağaza ile yer alırken, onu 10 bin 661 şube ile BİM ve 9 bin 341 şube ile ŞOK izliyor. Üç indirim marketinin cirosu 2021’de yüzde 35 artarak 117 milyar liradan 152 milyar liraya yükselmiş durumda. Ucuz ürün alma imkanı bu marketlerde geliştikçe, Türkiye’de AB ortalaması olan yüzde 35’lik özel markalı ürün seviyesine ulaşılması kimseyi şaşırtmamalı.

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlar, bilinen bir markalı ürünün ortalama 10 liraya satılırken, özel markalı ürünün fiyatının 6 lira olduğunu belirtiyorlar.

Her iki grupta yer alan ürünler, aynı oranda fiyat artışı yaşamalarına karşın, aradaki makas sürekli korunuyor. Eskiden sadece bilinen markaları tüketmek isteyen üst harcama grubundaki kişilerin bile pahalılık nedeniyle, “Bir de şunu deneyelim…” diyerek özel markalı ürünleri almaya başladığını anlıyoruz. İndirim marketlerin ucuzluk için ürün kalitelerini bozmamaları çok önemli. Onun için sürekli denetimle ürün kalitelerinin düşürülmesi engellenmeli.

Kesin olan bir şey var: Yüzde 60’a ulaşan fiyat artışlarının, sonbahara dek hız kesmesi beklenmemeli. Üstelik, Hazine eski Müsteşarı, Dr. Mahfi Eğilmez‘in vurguladığı gibi, para politikası araçlarını kullanma şansı yok, çünkü kalmadı. Tek araç, başta enerji olmak üzere dünya emtia fiyatlarının düşüşe geçmesi.

O da şimdilik ufukta gözükmüyor…

GÜNÜN SÖZÜ:

AB ülkelerinin çoğu temel girdi fiyatlarını dondurmak için sübvansiyon uygulamasına gidiyor.