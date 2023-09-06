Pakistan’ın en önemli barajına Türk mühendisler imza atıyor

Türk inşaat şirketlerinin uluslararası başarısına mühendisler de eklendi. Engineering News Record’ın (ENR) hazırladığı “Top 225 International Design Firms” 2023 listesinde bu yıl 7 Türk firması yer aldı. Bu firmalardan Dolsar Mühendislik, Pakistan’ın en önemli barajının tasarımı, arazi edinimi ve yeniden yerleşim planı için sözleşme imzaladı.

Türk inşaat şirketlerinin dünyadaki başarısı, Engineering News Record (ENR) Müteahhitler Ligi’ndeki başarısıyla her yıl perçinleniyor. Bu yıl ağustos ayının son haftasında açıklanan verilere göre 250 şirketin yer aldığı listede Türk müteahhitleri, 2022’deki performansıyla 40 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini devam ettirdi.

Türkiye’nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde 4.4 oldu. Listedeki ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girmeyi başardı. Geçen yıl olduğu gibi 2 Türk firması ilk 50 firma arasında yer buldu. Türk firmalarının faaliyetleri ağırlıklı olarak Avrupa-Rusya (9.2 milyar dolar), Orta Doğu (4.3 milyar dolar), Afrika (3.1 milyar dolar) ve Asya (1.9 milyar dolar) bölgelerinde yoğunlaştı.

Mühendisler liginde 7 Türk firması var

Türk müteahhitlerinin başarısının yanında mühendislik şirketleri de önemli başarılara imza atıyor. Her ne kadar müteahhitler kadar öne çıkmasa da dünyanın hemen hemen her ülkesinde önemli projeler Türk mühendislik şirketleri ile hayat buluyor.

ENR’nin hazırladığı “Top 225 International Design Firms” 2023 listesinde bu yıl 7 Türk firması yer aldı. Bu firmalardan NKY Mimarlık Mühendislik 91, Proyapı Mühendislik 138, Temelsu Uluslararası Mühendislik 161, Yüksel Proje 162, Euro Consult for Engineering Consultancy 180, Dolsar Mühendislik 185, Tekfen Mühendislik ise 205’inci sırada yer aldı. Türk mühendislik şirketlerinin sessiz kalan başarılarından birine geçtiğimiz günlerde, Dolsar damga vurdu.

Pakistan’ın Su ve Enerji Geliştirme İdaresi (Water and Power Development Authority-Wapda), Kurram Tangi Barajı projesinin ikinci aşaması için danışmanlık ve mühendislik çalışmalarını Türk şirketi Dolsar’ın öncülük ettiği konsorsiyuma verdi. Anlaşma, projenin detaylı mühendislik tasarımı, arazi edinimi ve yeniden yerleşim planı ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Sözleşmenin süresi 22 ay olarak belirlenirken, danışmanlık için Asya Kalkınma Bankası mali destek sağlayacak.

Projenin temeli 2016’da atıldı

Pakistan’ın en büyük barajlarından biri olan projenin sözleşmesine dair imza töreni Wapda House’da gerçekleştirildi. Törende Kurram Tangi Barajı Proje Direktörü Muhammad Shafiq Bhettani ile Dolsar Uluslararası Projeler Koordinatörü Cem Aker sözleşmeyi imzaladı.

2016 yılından bu yana yapımı devam eden Kurram Tangi Barajı’nın İkinci Aşaması’nın, Kuzey Veziristan bölgesindeki Kurram Nehri üzerinde ve Bannu Şehri’nin 32 kilometre kuzeyinde inşa edilmesi planlanıyor. İkinci Aşama, 1,2 milyon dönümlük brüt su depolama kapasitesine ve 65 megawatt kurulu enerji üretim kapasitesine sahip olacak. Proje, 278 bin dönümlük mevcut araziye ek olarak 38 bin dönümlük yeni araziyi sulayacak.

Wapda’nın hâlihazırda Kurram Tangi Barajı Projesinin I. Aşamasını uygulamaya koyduğunu belirtmekte fayda var. Aşama-I, 16 bin 380 dönüm alanı sulayacak ve yaklaşık 18,4 MW enerji üretecek. Projeye imza atan Dolsar, 1971 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Avrupa’daki ilk 200 Mühendislik-Danışmanlık firması arasında yer alan Türk şirket, Türkiye’nin ilk 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesinde ilk 5 Teknik Müşavirlik Hizmet İhracatçısı arasında yer alıyor.