Palandöken’in çağrısının düşündürdükleri...

Esnafa yapılan pandemi yardımlarına göz attığımızda; 76.5 milyar liralık hibeye karşılık 7 kat kredi ve borçlanma oluştuğu ortaya çıkıyor. .

TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in Babalar Günü için vatandaşlara yaptığı “alışveriş çağrısı”nı okudum. Palandöken, 1.5 yıldır salgın nedeniyle özel günlerde esnafın ya kapalı ya da kısıtlı olarak çalışması nedeniyle satış yapamadığını belirtiyor. Anneler Günü, Babalar Günü ve bayram alışverişlerinin normal dönemlerin 2-3 katı hacme sahip olduğunu belirten Palandöken, bunun esnafa büyük destek getirdiğini, soluk almalarını sağladığını anlatıyor.

Palandöken’in bu çağrısı üzerine bir süredir salgın döneminde sözü edilen esnafa destek konusunu DÜNYA Ankara Temsilciği’nin deneyimli muhabirlerinden Mehmet Kaya ile birlikte ele aldık. Hibe ve kredi ödemelerinin ne kadar olduğunu birlikte gözden geçirdik. Karşılıksız hibe desteği 76.5 milyar lira olmuş. Bunun 37.7 milyar liralık bölümü işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler şeklinde ödenmiş. Bu da hibe desteklerin yarısını oluşturuyor. Doğrudan borç ve krediler ise bunun 7 katı olarak 525.5 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Bunun 1.2 milyar TL’sini esnafa açılan kredi, 139 milyar TL’sini kredi ertelemeleri, 70.2 milyar TL’sini vergi ile prim ertelemeleri ve 315.1 milyar TL’sini ise yeni açılan krediler oluşturuyor.

Bu da gösteriyor ki, mayıs sonuna kadar esnafa yapılan toplam hibe 76.5 milyar lira iken, krediler yani borç bunun 7 katına, 525.5 milyar liraya ulaşmış.

Özetle, esnaf için yapılan yardımın hibe kısmı az, borçlanma kısmı ise çok yüksek...

Oysa Almanya mayıs ayına dek esnafa hibe olarak 1.5 trilyon Euro dağıttığını açıklıyor. İngiltere’de hükümet, esnaf ve çalışanlara 46 milyar Sterlin hibe yardımı yapıldığını, 9.9 milyon kişinin hükümetten maaş desteği aldığını açıklıyor.

Bütün bunlar esnafa destek konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, kredi ertelemeleri ile borçlandırma yerine hibelerin artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Babalar Günü için alışveriş çağrısı çare olmasa da, küçük bir destek olarak ortaya çıkıyor, “kulak asılmalı” diyorum...

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