Palm Beach’te sahneye çıkan yeni süperyat: Ximena
Türk yatçılık markası Alia Yachts, full custom yaklaşımını 43 metrelik Ximena ile yeni bir seviyeye taşıdı. ABD’nin Florida eyaletinde görücüye çıkan model; hız, konfor ve kişiselleştirilmiş yaşam alanlarını aynı çizgide buluşturuyor.
Alia Yachts, tamamen özel üretim yeni süperyatı 43 metrelik Ximena’yı Palm Beach International Boat Show’da görkemli bir lansmanla tanıttı. Flagler Drive’da konumlanan yat, iddialı dış tasarımı ve ilk kez sergilenen özenle hazırlanmış iç mekânıyla fuarın en dikkat çeken modellerinden biri oldu.
Alia Yachts Başkanı Gökhan Çelik, lansmana ilişkin değerlendirmesinde Ximena’nın markanın tüm değerlerini yansıttığını belirterek, “Tamamen kişiye özel bu proje, tasarımından performansına kadar sahibinin vizyonuyla şekillendi. Hızlı, karakteristik ve son derece kişisel. Aynı zamanda segmentin geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyuyor” dedi.
Dış tasarımı Omega Architects, deniz mimarisi ise Van Oossanen Naval Architects imzası taşıyan Ximena, daha ilk bakışta performans odaklı karakterini ortaya koyuyor. Ok ucu formundaki keskin hatları ve belirgin pelikan pruvası, yat henüz demirdeyken dahi ileri hareket hissi yaratıyor.
Açık hava yaşamında yeni seviye
Ximena’nın dış mekânları, gün boyu kullanıma uygun yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. 50 metrekareyi aşan sundeck; siyah hardtop altında gölgeli bölümler, güneşlenme alanları ve jakuziyle dikkat çekiyor. Tam donanımlı bar, geniş oturma alanları ve açılır ekran sayesinde bu bölüm gündüz dinlenme noktası, akşam ise sosyal bir eğlence alanına dönüşüyor.
Ön güvertedeki lounge alanı daha samimi ve sosyal bir atmosfer sunuyor. Elmas formunda yerleşim düzeni ve iki sehpa etrafında kurgulanan oturma alanı, günün her saatinde farklı deneyimler yaratıyor.
Kıç bölümdeki ana güverte ise hem açık hem kapalı kullanım seçenekleriyle esneklik sağlıyor. Entegre aydınlatma, gizli ses sistemi ve açılır sinema ekranı sayesinde alan; sakin bir gün ya da hareketli bir gece için ideal bir yaşam alanına dönüşüyor.
Denize açılan beach club
Su seviyesinde konumlanan beach club, Ximena’nın en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş tik platform denizle doğrudan temas sağlarken, hidrolik platform yüzme ve su oyuncaklarının kullanımını kolaylaştırıyor.
Cam kıç aynanın arkasında yer alan tam donanımlı spor salonu ise sağlıklı yaşam ile deniz keyfini bir araya getiriyor.
İç mekanda modern loft estetiği
İç mekânda sade ancak sofistike bir atmosfer hâkim. Tasarım, Yodezeen tarafından Alia’nın iç ekibiyle birlikte geliştirildi. Modern loft estetiği; katmanlı malzemeler ve ince işçilikle buluşuyor.
İç mekânda Antolini imzalı açık fildişi oniks, hem bar hem yemek masasında kullanılıyor. Meşe parke zemin, dış güvertedeki tik dokuyla uyum sağlıyor. Füme cam, pirinç detaylar, lake yüzeyler ve doğal deri sıcak bir ambiyans yaratıyor
Ana salon, ışığın yansımaları ve dokuların etkileşimiyle sürekli değişen bir derinlik hissi sunuyor. Dalgalı camdan tavan detayı yaşayan bir avize etkisi yaratırken, kavisli oturma grupları ve oniks bar alanı mekânı daha davetkâr kılıyor.
Sahibine özel yaşam alanı
Ana güvertede baş tarafta konumlanan owner’s suite, 50 metrekareyi aşan alanıyla adeta özel bir rezidans hissi veriyor. Geniş cam yüzeyler, dengeli malzeme kullanımı ve sade çizgiler mekâna huzurlu bir atmosfer kazandırıyor.
“His & Hers” banyolar, bakır ve pirinç damar detaylarına sahip gri mermerle tasarlanırken ortak bir duş alanıyla birbirine bağlanıyor. Neredeyse tam genişlikte planlanan giyinme alanı ise segmentinde nadir görülen bir depolama kapasitesi sunuyor.
Misafir yaşam alanlarında da aynı tasarım dili korunuyor. Kıç bölümde iki VIP kabin, ön bölümde ise iki ek kabin bulunuyor. Her birinde traverten ve özel mermer dokunuşlarıyla farklı karakterler yaratılırken genel bütünlük korunuyor.
Artur Sharf ise projeyi, “Amacımız yaşaması keyifli, açık ve davetkâr bir alan yaratmaktı. Sahipler modern ama soğuk olmayan, sıcak ve karakter sahibi bir tasarım istedi. Yumuşak hatlar, doğal malzemeler ve detay işçilik sayesinde bu dengeyi kurduk” sözleriyle özetledi.
Geleceğe bakan bir vizyon
Ximena, Alia Yachts’ın tavizsiz full custom yaklaşımının en güncel ve güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarım, mühendislik ve işçilikte sınırların zorlandığı proje, markanın geleceğe yönelik vizyonunu da net biçimde ortaya koyuyor.
Hız ve verimlilik dengesi
Gövde altında kullanılan Fast Displacement HullForm teknolojisi hız ile verimlilik arasında güçlü bir denge sunuyor. Modelin teknik verileri şöyle:
* Maksimum hız: 22.6 knot
* Seyir hızı: 20 knot
* Draft: 2.1 metre
Bu özellikler sayesinde Ximena, Bahamalar’dan sığ ve izole koylara kadar geniş bir seyir alanı sağlarken konfordan da ödün vermiyor.
Zamanın özünü yeniden yorumlayan ikonik bir tasarım
Jaeger-LeCoultre, 2026 yılında, ünlü endüstriyel tasarımcı Marc Newson ile iş birliği içinde geliştirdiği yeni Atmos Designer Calibre 568 modelini tanıttı. İlk kez 2016 yılında sunulan tasarımın devamı niteliğindeki bu yeni yorum, güncellenmiş renk paleti ve gelişmiş teknik komplikasyonlarla dikkat çekiyor.
Atmos, 1928 yılında İsviçreli mühendis Jean-Léon Reutter tarafından geliştirilen benzersiz mekanizmasıyla saatçilik dünyasında ayrıcalıklı bir konuma sahip. Harici bir enerji kaynağına ya da kurmaya ihtiyaç duymayan bu saat, ortam sıcaklığındaki en küçük değişimlerden enerji elde ederek çalışıyor.
“Havayla çalışan saat” olarak bilinen Atmos, sıcaklıktaki yalnızca 1°C’lik değişimle yaklaşık iki gün boyunca çalışabilecek enerji üretebiliyor. Bu enerji, hermetik olarak kapatılmış gaz dolu kapsülün genleşip daralmasıyla mekanik harekete dönüşüyor.
Yeni Atmos Designer Calibre 568, minimal ve şeffaf tasarımıyla öne çıkıyor. Mekanizma, el işçiliğiyle üretilmiş kristal kasa içinde adeta havada asılı duruyormuş hissi yaratıyor.
Bu özel kasa, 1764 yılında kurulan Fransız kristal üreticisi Baccarat tarafından üretiliyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip kare formu, eriyen bir buz küpünü andıran estetik bir görünüm sunarken, yalnızca 13 mm’ye kadar inceltilmiş yapısıyla teknik açıdan da büyük bir başarıyı temsil ediyor.
Göksel Komplikasyonlar: Zamanın Şiirsel Yorumu
Calibre 568, klasik saat fonksiyonlarının ötesine geçerek gökyüzü hareketlerini de mekanik olarak yorumluyor.
Saatte, gün doğumu ve gün batımı göstergeleri, zaman denklemi (Equation of Time), yüksek hassasiyetli ay fazı göstergesi bulunuyor.
Model, 30°, 40° ve 50° enlemlerine göre özel olarak kalibre edilmiş üç farklı versiyonla sunuluyor.
