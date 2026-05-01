Palm Beach’te sahneye çıkan yeni süperyat: Ximena

Türk yatçılık markası Alia Yachts, full custom yaklaşımını 43 metrelik Ximena ile yeni bir seviyeye taşıdı. ABD’nin Florida eyaletinde görücüye çıkan model; hız, konfor ve kişiselleştirilmiş yaşam alanlarını aynı çizgide buluşturuyor.

Alia Yachts, tamamen özel üretim yeni süperya­tı 43 metrelik Ximena’yı Palm Beach International Boat Show’da görkemli bir lansmanla tanıttı. Flagler Drive’da konumla­nan yat, iddialı dış tasarımı ve ilk kez sergilenen özenle hazırlan­mış iç mekânıyla fuarın en dikkat çeken modellerinden biri oldu.

Alia Yachts Başkanı Gökhan Çelik, lansmana ilişkin değerlen­dirmesinde Ximena’nın marka­nın tüm değerlerini yansıttığını belirterek, “Tamamen kişiye özel bu proje, tasarımından perfor­mansına kadar sahibinin vizyo­nuyla şekillendi. Hızlı, karakte­ristik ve son derece kişisel. Aynı zamanda segmentin geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyu­yor” dedi.

Dış tasarımı Omega Archite­cts, deniz mimarisi ise Van Oos­sanen Naval Architects imzası taşıyan Ximena, daha ilk bakış­ta performans odaklı karakterini ortaya koyuyor. Ok ucu formun­daki keskin hatları ve belirgin pe­likan pruvası, yat henüz demir­deyken dahi ileri hareket hissi ya­ratıyor.

Açık hava yaşamında yeni seviye

Ximena’nın dış mekânları, gün boyu kullanıma uygun yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. 50 metre­kareyi aşan sundeck; siyah hard­top altında gölgeli bölümler, gü­neşlenme alanları ve jakuziyle dikkat çekiyor. Tam donanımlı bar, geniş oturma alanları ve açılır ekran sayesinde bu bölüm gündüz dinlenme noktası, akşam ise sos­yal bir eğlence alanına dönüşüyor.

Ön güvertedeki lounge alanı daha samimi ve sosyal bir atmos­fer sunuyor. Elmas formunda yerleşim düzeni ve iki sehpa et­rafında kurgulanan oturma alanı, günün her saatinde farklı dene­yimler yaratıyor.

Kıç bölümdeki ana güverte ise hem açık hem kapalı kullanım se­çenekleriyle esneklik sağlıyor. Entegre aydınlatma, gizli ses sis­temi ve açılır sinema ekranı saye­sinde alan; sakin bir gün ya da ha­reketli bir gece için ideal bir ya­şam alanına dönüşüyor.

Denize açılan beach club

Su seviyesinde konumlanan beach club, Ximena’nın en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş tik platform denizle doğrudan temas sağlar­ken, hidrolik platform yüzme ve su oyuncaklarının kullanımını kolaylaştırıyor.

Cam kıç aynanın arkasında yer alan tam donanımlı spor salonu ise sağlıklı yaşam ile deniz keyfi­ni bir araya getiriyor.

İç mekanda modern loft estetiği

İç mekânda sade ancak sofisti­ke bir atmosfer hâkim. Tasarım, Yodezeen tarafından Alia’nın iç ekibiyle birlikte geliştirildi. Mo­dern loft estetiği; katmanlı malze­meler ve ince işçilikle buluşuyor.

İç mekânda Antolini imza­lı açık fildişi oniks, hem bar hem yemek masasında kullanılıyor. Meşe parke zemin, dış güverte­deki tik dokuyla uyum sağlıyor. Füme cam, pirinç detaylar, lake yüzeyler ve doğal deri sıcak bir ambiyans yaratıyor

Ana salon, ışığın yansımaları ve dokuların etkileşimiyle sürek­li değişen bir derinlik hissi sunu­yor. Dalgalı camdan tavan deta­yı yaşayan bir avize etkisi yara­tırken, kavisli oturma grupları ve oniks bar alanı mekânı daha da­vetkâr kılıyor.

Sahibine özel yaşam alanı

Ana güvertede baş tarafta ko­numlanan owner’s suite, 50 met­rekareyi aşan alanıyla adeta özel bir rezidans hissi veriyor. Geniş cam yüzeyler, dengeli malzeme kullanımı ve sade çizgiler mekâ­na huzurlu bir atmosfer kazan­dırıyor.

“His & Hers” banyolar, bakır ve pirinç damar detaylarına sahip gri mermerle tasarlanırken ortak bir duş alanıyla birbirine bağla­nıyor. Neredeyse tam genişlikte planlanan giyinme alanı ise seg­mentinde nadir görülen bir depo­lama kapasitesi sunuyor.

Misafir yaşam alanlarında da aynı tasarım dili korunuyor. Kıç bölümde iki VIP kabin, ön bölüm­de ise iki ek kabin bulunuyor. Her birinde traverten ve özel mermer dokunuşlarıyla farklı karakterler yaratılırken genel bütünlük ko­runuyor.

Artur Sharf ise projeyi, “Ama­cımız yaşaması keyifli, açık ve davetkâr bir alan yaratmaktı. Sa­hipler modern ama soğuk olma­yan, sıcak ve karakter sahibi bir tasarım istedi. Yumuşak hatlar, doğal malzemeler ve detay işçi­lik sayesinde bu dengeyi kurduk” sözleriyle özetledi.

Geleceğe bakan bir vizyon

Ximena, Alia Yachts’ın tavizsiz full custom yaklaşımının en gün­cel ve güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarım, mü­hendislik ve işçilikte sınırların zorlandığı proje, markanın gele­ceğe yönelik vizyonunu da net bi­çimde ortaya koyuyor.

Hız ve verimlilik dengesi

Gövde altında kullanılan Fast Displacement HullForm teknolojisi hız ile verimlilik arasında güçlü bir denge sunuyor. Modelin teknik verileri şöyle:

* Maksimum hız: 22.6 knot

* Seyir hızı: 20 knot

* Draft: 2.1 metre

Bu özellikler sayesinde Ximena, Bahamalar’dan sığ ve izole koylara kadar geniş bir seyir alanı sağlarken konfordan da ödün vermiyor.

Zamanın özünü yeniden yorumlayan ikonik bir tasarım

Jaeger-LeCoultre, 2026 yılın­da, ünlü endüstriyel tasarım­cı Marc Newson ile iş birliği için­de geliştirdiği yeni Atmos De­signer Calibre 568 modelini tanıttı. İlk kez 2016 yılında su­nulan tasarımın devamı nite­liğindeki bu yeni yorum, gün­cellenmiş renk paleti ve geliş­miş teknik komplikasyonlarla dikkat çekiyor.

Atmos, 1928 yılında İsviçre­li mühendis Jean-Léon Reut­ter tarafından geliştirilen ben­zersiz mekanizmasıyla saat­çilik dünyasında ayrıcalıklı bir konuma sahip. Harici bir enerji kaynağına ya da kurmaya ihtiyaç duymayan bu saat, ortam sıcaklı­ğındaki en küçük değişimlerden enerji elde ederek çalışıyor.

“Havayla çalışan saat” olarak bilinen Atmos, sıcaklıktaki yal­nızca 1°C’lik değişimle yaklaşık iki gün boyunca çalışabilecek enerji üretebiliyor. Bu enerji, her­metik olarak kapatılmış gaz dolu kapsülün genleşip daralmasıyla mekanik harekete dönüşüyor.

Yeni Atmos Designer Calib­re 568, minimal ve şeffaf tasarı­mıyla öne çıkıyor. Mekanizma, el işçiliğiyle üretilmiş kristal kasa içinde adeta havada asılı duru­yormuş hissi yaratıyor.

Bu özel kasa, 1764 yılında ku­rulan Fransız kristal üreticisi Baccarat tarafından üretiliyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip ka­re formu, eriyen bir buz küpünü andıran estetik bir görünüm su­narken, yalnızca 13 mm’ye kadar inceltilmiş yapısıyla teknik açı­dan da büyük bir başarıyı temsil ediyor.

Göksel Komplikasyonlar: Zamanın Şiirsel Yorumu

Calibre 568, klasik saat fonksiyonlarının ötesine geçerek gökyüzü hareketlerini de mekanik olarak yorumluyor.

Saatte, gün doğumu ve gün batımı göstergeleri, zaman denklemi (Equation of Time), yüksek hassasiyetli ay fazı göstergesi bulunuyor.

Model, 30°, 40° ve 50° enlemlerine göre özel olarak kalibre edilmiş üç farklı versiyonla sunuluyor.