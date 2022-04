Palmali, Azerbaycanlı iki kardeşi denizde buluşturdu

Karabağ’ın 30 yılın ardından gelen özgürlük savaşında 3 binden fazla Azerbaycan askeri şehit oldu. 44 günlük mücadelede kaybedilen Azerbaycan çocukları arasında öyle hikayeler var ki. Bunlardan biri de Rusya’da denizcilik eğitimi gören iki kardeşe; İman ve Bahram Mammadzadeh’e ait.

Savaşın başlamasıyla birlikte eğitimlerini Karabağ için bırakan iki kardeş, gönüllü olarak Azerbaycan Ordusu’na yazıldılar. Aynı cephede Ermeni güçlerine karşı mücadele verdiler. Aynı gün, aynı saatte şehit oldular. Her iki kardeşin deniz kaptanı olma hayalleri de işte o savaşla son buldu diye yazıldı. Ta ki Türkiye’nin en önemli denizcilik şirketlerinden biri olan Azerbaycan kökenli Türk iş insanı Mübariz Gurbanoğlu’nun yaptığı projeye kadar. Filosundaki yüzden fazla gemiye, Azerbaycan tarihine yön veren kişilerin isimlerini vermeyi gelenek haline getiren Gurbanoğlu’nun davetiyle bu kez iki kardeşin birlikte denizle buluşmasına şahitlik etmek için Yalova’daki Aykın Tersanesi’ne gittim; İman ve Bahram Mammadzadeh’in isimlerinin verildiği tankerin suya inme merasimine. Şehit kardeşlerin anne ve babasının da Azerbaycan’dan özel olarak davet edildiği merasimde İman Bahram Mammadzadeh adı verilen 140 metre uzunluğa ve 7.500 DWT taşıma kapasitesine sahip kimyasal tanker denizle buluştu. Tıpkı iki kardeşin hayalleri gibi.

“3 BİN GEMİYE KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

Palmali Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Gurbanoğlu törende yaptığı konuşmada, “İman ve Behram Rusya'da eğitimlerine devam edebilir, Azerbaycan'a dönüp savaşa katılmayabilirlerdi. Ancak milli ruhları anne ve babalarının sayesinde o kadar güçlüydü ki kardeşler, Rusya'dan Azerbaycan'a gelerek gönüllü olarak savaşa katıldı. Bu, annesi, babası ve her Azerbaycanlı için gurur verici bir hareket. Allah mekanlarını cennet eylesin” dedi. Palmali Holding’in filosundaki gemilerin özel olarak seçildiğini anlatan Gurbanoğlu, “Bundan sonra her bir gemimize şehitlerimizin ismini koyacağız. Az da olsa, şehitlerimizin ruhunu şad etmek için hem bazı gemilerin ismini değiştireceğiz hem de filomuza yeni katılan gemilere şehit isimlerini vereceğiz. 3 bin şehidimizin adını yaşatmak için filomuzu da işte bu nedeniyle daha hızlı büyüteceğiz” diye konuştu.



İki kardeşin aynı anda aynı cephede gönüllü olarak gittikleri Karabağ’da yan yana şehit olmasının yakın tarihte karşılaşılan bir durum olmadığını dile getiren baba Elman Mammadzadeh ve annesi Hijran Mammadzadeh de yaptıkları konuşmada, “Çocuklarımın en büyük hayali gemi kaptanı olmaktı. Bu amaçla Rusya'nın Astrakhan kentinde eğitime gittiler. Çocuklarım vatan için şehit oldu ancak hayalleri gerçek oldu. Onların hayali Palmali tarafından gerçekleştirildi. Bunun için her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kardeş Azerbaycan’ın acılarını paylaşan Türkiye, 44 günlük mücadelede her türlü desteği verdi. 7’den 70’e Türkiye’yi de aynı zafer ve acılarla buluşturan Karabağ, 30 yılın ardından tekrar özgürlüğüne kavuştu. Kardeşlerin hayali denizlere açılmak, maviliklerle bir araya gelmekti. Palmali bu hayali gerçekleştirdi.