Palmet, Fransız ENGIE’nin 4 firmasını birden aldı

Ocak ayında gazeteniz DÜNYA’nın ilk kez duyurduğu bir önemli satış süreci daha açıklandı. 7 Ocak’ta DÜNYA’da yer alan “Fransız Engie, Türkiye'deki 4 şirketini birden sattı” başlıklı haberimizde, Palmet Enerji’nin Fransız devi Engie’den önemli bir satın alma sürecini başlattığını duyurmuştuk. Haberimizin ardından geçen 3 ayın ardından Palmet Enerji, satış sürecinin tamamlandığını duyurdu. Palmet’ten yapılan açıklamada İzmit'e doğalgaz sağlayan İzgaz şirketi ve 770 megawatt (MW) kurulu güçteki doğalgaz santraline sahip Baymina Enerji'nin hisselerini Engie'den satın alma işlemini tamamlandığı belirtildi. Şirket ayrıca, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret'in de el değiştirdiğini duyurdu.

Palmet Enerji halihazırda Palgaz ile Gebze, Palen ile Erzurum ve çevresine doğalgaz dağıtıyordu. İzgaz'ın da eklenmesiyle şirket 800 binden fazla aboneye hizmet verir hale geldi. Palmet bu satın almayla 6 milyar metreküp doğalgaz ticaret hacmiyle Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 12'sini karşılıyor. Şirketin 60 ve 62 MW kurulu güçte iki doğalgaz santralinden oluşan elektrik üretim portföyü ise Baymina santraliyle birlikte 892 MW'a yükselecek. 7 Ocak 2020’de duyurduğumuz haberde de eski adı Gaz de France Suez (GDF), yeni adıyla Engie’nin portföyünün önemli kısmını kapsayan İZGAZ, Baymina, Gazko Enerji ve Engie Enerji Hizmetleri’den oluşan 4 şirket ve projenin oluşturduğu varlıklarını paket halinde Samuray ailesi ile Kanada ortaklı Palmet Enerji’ye devraldığını ifade etmiştik.

1914’te Türkiye'nin ilk gaz dağıtımına imza attı

1914 yılında Engie’nin sahibi olduğu Tractebel Engineering, İstanbul’da Tramways et Electricite de Constantinople ismiyle şirket kurmuş ve Türkiye’ye gelen en eski enerji firmalarından biri olmuştu. Alt kuruluşları ile birlikte, Tractebel Engineering Galata ve Pera arasındaki füniküler hattını işletti. Ayrıca şirket, Türkiye’nin ilk elektrik santralini yani İstanbul’daki dağıtımı üstlendi. 1999’da 488 MW’lık Uni-Mar Marmara Ereğlisi Kombine Doğalgaz Çevrim Santrali çalışmalarına başlayan şirket, 2001’de Baymina Enerji’yi, 2008’de de İZGAZ’ı devraldı. 2015’e kadar GDF Suez olarak bilinen ve adını Engie olarak değiştiren Fransız devi, Sinop Nükleer Elektrik Santrali’nin kurulması ve işletilmesi ihalesine Japon şirketlerle katıldı.

Samuray ailesi ve Kanadalı ortaklar yönetiyor

Engie'nin şirketlerini sattığı Palmet’in yüzde 91’i Samuray ailesi tarafından yönetiliyor. Doğan Samuray’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Palmet, Gebze ve Erzurum’da doğalgaz dağıtımı gerçekleştiriyor. Palmet’in portföyünde 60 MW gücündeki Delta Doğalgaz Çevrim Santrali, 62 MW gücündeki Aydın’daki Ales Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Erzincan’daki 284 MW’lik Eriç Barajı ve HES Projesi yer alıyor. Palmet, 2016’da 5.000 MW hidroelektrik santrali kurulu gücüne sahip Kanadalı Manitoba Hydro International ile Türkiye'de yeni bir ortaklık yapısı oluşturdu.