Palmiye ormanlarını korumak için ayçiçeğine dönüş

Dünyanın en büyük gıda perakende zincirlerinden McDonald’s, sürdürülebilirlikle ilgili verdiği sözleri yerine getirmek için önemli değişikliklere gidiyor. Şirketin toplumsal projelerini ve sürdürülebilirlik hedeflerini anlatan McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, bu kapsamda yürütülecek bazı projelerde Türkiye’nin de pilot ülkeler arasında yer aldığını anlattı.

Uçanlar’ın sözünü ettiği kararların arasında “Global Yağ İnisiyatifi” var. “2021 sonunda tamamen gerçekleştirmiş olacağız” diyen yönetici, inisiyatifi şöyle özetliyor: “McDonalds dünyanın en büyük yağ tüketicilerinden biri. Mevcut durumda restoranlarımızda kanola ve palm yağı kullanılıyor. Fakat bunun sürdürülebilirlik açısından uygun olmadığı ortaya çıktı. Bütün dünyada tüm restoranlarda sadece ayçiçeği yağı kullanma kararı alındı.”

McDonald’s’ı bu kararı almaya yönelten ise dünyada doğal palmiye ormanlarının azalmaya başlaması. Palm yağının hammaddesi olan palmiye ağaçlarının sadece tropikal bölgelerde yetiştiğini söyleyen Uçanlar, gelinen noktayı şöyle anlatıyor: “Türkiye ve birçok ülkede bu ağaçlar yetişmiyor. Bu da ürünün nakliyesinde, dağıtımında karbon ayak izinin yüksek olmasına neden oluyor. Öte yandan raporlar, palm yağı sektörünün artık endüstriyel palmiye ormanlarının dışına çıktığını, doğal ormanlara da zarar vermeye başladığını gösteriyor. Bu nedenle globalde bir karar alındı ve daha yaygın üretilen, yetişme alanı dünyada daha geniş olan ayçiçeği yağı kullanılması yönünde bir inisiyatifaçıklandı.”

Yağ alımının büyük bölümünü tüm dünyada Cargill’den yaptıklarını söyleyen Uçanlar, Türkiye’de ayçiçeği için Marsa gibi yerli şirketlerle de görüşmelerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Son dönemde çevre tartışmalarına da değiniyor Uçanlar. Toplumun beklentilerine adapte olan şirketlerin sürdürülebilirliği de yakalayacaklarını belirterek, “Kâr odaklılık artık şirketleri uzun vadede tatmin etmiyor” diyor. Uçanlar’a göre sürdürülebilirlik her ne kadar kurumların gündemine girse de bu yeterli değil. “Bu bir şirketin yapabileceği bir iş değil. Sürdürülebilirliğin bir ülke politikası olması gerekiyor” diye konuşuyor.

Bu kapsamda Ronald McDonald House Charities’in (Ronald McDonald Vakfı) çalışmalarına dikkat çeken Uçanlar, vakfın Türkiye’de 1986’dan bu yana çevre ve sağlık konularında çalışmalar yürüttüğünü anlatıyor. McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, 2015 yılında vakıf olarak Kistik Fibrozis hastalığını sahiplendiklerini ve tedavi sürecine destek verdiklerini vurgulayarak, “Bu proje kapsamında Marmara Üniversitesi Hastanesi’ndeki kistik fibrozis bölümünü iyileştirmek üzere doktorlar ve hastaneyle birçok çalışmaya imza attık. Şimdiki hedefimiz ise Çapa’da kistik fibrozis bölümü kurmak” diyor.

Cinsiyet eşitliği için hedef %51

- Sürdürülebilirlik hedeflerini belirlerken cinsiyet eşitliğini de ana kriterlerden biri olarak konumlandırdıklarını söyleyen Oğuz Uçanlar, “McDonald’s Türkiye olarak insan odaklı yaklaşımımızla çalışma hayatında fırsat eşitliğini savunuyoruz. Yetenekli ve bilgili kadınların farkındayız. Tüm işe alım, terfi /atama süreçlerine kadın adayları eşit yaklaşımla dahil ediyoruz. 2015’ten bu yana kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışıyoruz. 2017’de ilave 1000 kişilik kadın istihdamı hedefiyle her restoranımızda minimum iki-üç orta yaş ve üzeri kadın çalışan istihdamına odaklandık. Bu kişilerin bir kısmını anneler ve ev kadınları oluşturuyor” diyor.

2018’de “Hanımeli” adındaki teşvik programını ve Kadın Sürücü projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Oğuz Uçanlar, “Geldiğimiz noktada üst düzey kadın yönetici oranımız yüzde 80, toplamda ise kadın çalışan oranımız yüzde 40. Planlı bir İK stratejisiyle kadın istihdamını artırmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde kadın çalışan oranımızı yüzde 51’e çıkaracak, McDonald’s Türkiye’yi her iki çalışandan birinin kadın olduğu bir şirket yapacağız” sözleriyle taahhütlerini dile getiriyor.