Pamuk ipliğini boyamada suyu 3’te 1’e indiriyor yüzde 95 temiz salıyor

KAHRAMANMARAŞ Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KASİAD) genç ekibi tarafından DÜNYAGazetesi’yle Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen “Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi” için kente gittiğimizde önce fabrika turu yaptık.

Hakan Güldağ, Şeref Oğuz, Ali Ağaoğlu ve Kahramanmaraş Temsilcimiz Ali Eskalen’le birlikte Kipaş, MADO ve Has Cevher’e uğradık. Fabrika turu sırasında bize KASİAD Başkanı Mikail Utlu, derneğin genç ekibinden İsmail Dinçer, Burak Orhan Arifioğlu ve Hikmet Gümüşer eşlik etti.

Burak Orhan Arifioğlu, Ali Ağaoğlu ile beni ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Karacasu Tekstil’e de götürdü. Karacasu Tekstil’de de bizi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arifioğlu ile şirketin genel müdürü Fatih Işık karşıladı.

Burak Orhan Arifoğlu, Hakan Güldağ’ın da farklı toplantılarda örnek gösterdiği, Karacasu Tekstil’de geliştirdikleri iplik boyama makinasını anlatma işini konunun kahramanlarından biri olan Genel MüdürFatih Işık’a bıraktı.

Fatih Işık, önce ilk geliştirdikleri, iplik boyama işlemini de artık yapmaya başlamış olan prototip makinayı gösterdi:

- Normalde pamuk ipliği boyanırken su 60-105 dereceye kadar ısıtılır. İplik de tek renk boyanır. Sonra farklı renklerin aynı anda yansıdığı kumaşlar üretilmesi için farklı renklerde iplik kullanılır.

Makinanın üzerinde boyaması süren makaralara dikkat çekti:

- Bakın aynı makaraya sarılan iplik 5 faklı tonda boyanabiliyor. Boyama işlemi için oda sıcaklığı yeterli oluyor.

Su kullanımına işaret etti:

- Normal sistemde 1 ton iplik için 120 ton su kullanılıyor. Bizim makine, kullanılan su miktarını 3'te bire, yani 40 tona indiriyor.

Ardından bir masaya kavanozları dizdirdi:

- Bakın bunlar iplik boyama sonrası doğaya bırakılan su örnekleri. Normalde boyanın rengini neredeyse birebir taşıyan, balıkların yaşamasına olanak bırakmayan su doğaya bırakılabiliyor.

Çok açık mavi gibi görünen su dolu kavanozu eline aldı:

- Bu da bizim makinadan çıkan atık su. Analiz ettirdik, bu suda balık yaşayabiliyor. Ayrıca, bizim sistemde suyu havuza alıp, yüzde 95’ini tekrar kullanmak mümkün olabiliyor.

Sentetik iplikler boyanırken 110-135 derecelik sıcaklık gerektiğini kaydetti:

- Sentetik iplik boyamasında bilinen yöntemlerle 1 ton için 60 ton su kullanılır.

Geliştirdikleri makinanın sağladığı tasarrufu sentetik iplik boyaması açısından da irdeledi:

- Bu makinada sentetik iplik boyanırken oda sıcaklığı yeterli oluyor. Ekstra bir ısıtmaya gerek kalmıyor. Kullanılan su da 300 litre dolayında kalıyor.

Burak Orhan Arifioğlu, bizi fabrikanın bir başka noktasına yönlendirdi:

- Size geliştirdiğimiz makinayla ilgili bir sürprizimiz daha var.

Kapıları açtırıp ışıkları yaktırdı:

- Az önce gördüğünüz prototip gibi olan makinanın asıl büyük versiyonunu da yaptık, üretime hazır hale geldi.

Fatih Işık, makinanın kapasitesi üzerinde durdu:

- Bu makine günde 1 ton ipliği boyayacak.

Geliştirdikleri makinaya verdikleri ismi merak ettim, paylaştı:

- Circular (dairesel)…

Çalışmaya hazır büyük makinayı görünce sordum:

- Bu makinayı sadece kendi iplik boyama tesisinizde mi kullanacaksınız? Makinanın seri üretimine geçmeniz söz konusu olur mu?

Burak Orhan Arifioğlu, şu yanıtı verdi:

- Önce biz kullanmaya başlayacağız. Sonra piyasanın ihtiyacına, talebine göre makinanın seri üretimi konusunu düşüneceğiz.

Burak Orhan Arifioğlu, baba Mehmet Arifioğlu’nun “o da benim oğlum gibi” dediği Fatih Işık ve Ar-Ge ekibi, Karacasu Tekstil’de önemli bir teknoloji geliştirmeye imza atmış bulunuyor.

Geliştirdikleri makina, Avrupa Birliği’nin (AB) “Yeşil Mutabakat” adımlarıyla ciddi şekilde örtüşüyor…

Kahramanmaraş’ta ‘kalp tamir kiti’ üretiyor ithalata fren koyuyor

MEHMET Tokur, 2005’te Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan 1 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş’a döndü. Göğüs cerrahı olan Dr. Tokur, 2007’den itibaren tıbbi sarf malzemesi geliştirmeye, üretmeye odaklandı:

- İlk hedefimde kalp yaralanmalarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla bir kateter geliştirmek, üretmekti. Kendi imkanlarımla kateter tasarımını ve ilk prototipleri çalıştığım hastane ortamında 2010 yılında tamamladım.

Tokur, kateter tasarımının ardından seri ve ticari üretime geçmek amacıyla KOSGEB’e başvurdu, şu tavsiyeyi aldı:

- Şirket kurup bize başvurursanız projenizi inceler, elimizden geleni yaparız.

Kendisi devlet memuru olduğu için şirketi kurup babasını genel müdür yaptı:

- 2014’te çalışan bir prototip ürettik. 2015’te tekrar yatırım çağrısı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunduk, “Teknoyatırım” desteği aldık. Projemizi geliştirdik. 2017’de de fabrika kurma çalışmalarına başladık.

Karacasu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arifioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Orhan Arifioğlu’yla birlikte Bebiller Medikal’e uğradık, Dr. Mehmet Tokur’la 24 kalem tıbbi sarf malzemesinin üretildiği tesisi gezdik:

- 2018 yılında Bebiller Medikal olarak Karacasu Tekstil A.Ş.’den yatırım desteği aldık. Mehmet Arifioğlu’na teşekkür ediyorum. Burada tek kullanımlık solunum cihazları, kalp tamir kiti başta olmak üzere 24 kalem plastik tıbbi sarf malzemesi üretiyoruz.

Plastik tıbbi sarf malzemesinde yüzde 85 dışa bağımlılık olduğuna işaret etti:

- Biz ürettiğimiz tıbbi sarf malzemeleriyle ithalata fren koymaya çalışıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde 6 adet faydalı model belgesi, 1 adet marka belgesi aldık. 2 adet de uluslararası patent belgemiz var.