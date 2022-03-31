Pamuk stratejik ürün görülmeyince…

Pamuğu ‘stratejik ürün’ görmediğimiz için, üretimimiz azalıyor, ithalatımız artıyor. Pamuğu stratejik bir ürün olarak görüp, üretim artışına odaklanmalıyız.

DÜNYA’nın kıdemli araştırmacısı, arkadaşımız Yener Karadeniz’in bugün gazetemizde yer alan “Hazır giyim ve tekstilde pamuk tehlikesi” haberinde; tekstil ve hazır giyim/konfeksiyon sektöründe temel girdi olan pamuk hammaddesinin yokluğunun, olanca boyutlarıyla kapıda olduğunu öğreniyoruz.

Karadeniz ‘in haberini okuyunca, 21,2 Milyar $‘lık tekstil, hazır giyim/konfeksiyon ihracatı yapan ülkemizde, pamuk ekiminin son 20 yıl gerçekleşmelerine baktım. 2000 yılında 654 bin hektarda pamuk üretilirken, 2020’de bu alan %45 azalarak, 350 bin hektara gerilemiş. Bölgelere göre bütün ekim alanlarında gerileme yaşanıyor, istisna yok. Güney Doğu Anadolu’da yüzde 20, Ege’de yüzde 50, Çukurova’da yüzde 49, Antalya’da yüzde 62 oranında ekim alanları daralmış. Demek oluyor ki, gerileme üretici davranışıyla ilgili değil. Olay tümüyle devletin teşvik ve destekleme rejimiyle ilgili. Peki bunun sonucu ne olmuş?

2020 yılında pamuk üretimimiz 600 bin ton olurken, aynı yıl pamuk ithalatı 962 bin ton. Yani tekstil hazır giyim/konfeksiyon üretimimizin vazgeçilmez hammaddesi pamukta ithalatçı konumundayız.

Türkiye Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, 2021/2022 döneminde Türkiye’nin 833 bin ton pamuk üretimine karşılık, 1,2 milyon ton pamuk ithalatı yaptığını açıklıyor. Bu bir dönem ‘’Akala Pamuğu‘’ yetiştirerek dünyaya örnek olan Türkiye’nin hal-i pür melâli. En büyük pamuk alıcısı ülkelerde yeterli üretim olmadığı için pamuk fiyatları artıyor.

Tekstil konfeksiyon/ hazır giyim ihracatı yapan bir ülke olarak pamuğu ’stratejik ürün’ kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daralan ekim alanlarının yeniden artırılarak, üretimi artırıp, ithalatı azaltmamız için çalışmalar yapılmasına inanıyorum.

Pamuğu ‘stratejik ürün’ görmediğimiz için ithalata dayalı, günümüzdeki sonuca vardık. Bundan kurtulmanın yolu; ihtiyacımız olan pamuğu üretmek için pamuk üreticisine yeterli destek vermekle mümkün olacak. Ama bunun için ABD‘nin kg başına verdiği desteği uygulamak gerekiyor. Yoksa ABD bu pazarı ‘’5 Yıl Vadeli Satış Programı‘’ ile esir alıyor.

Ey Türkiye !

Pamuk üretimini “pamuk ipliğine bağlı’’ bir yapıdan kurtaralım…

GÜNÜN SÖZÜ:

Hollanda’nın tarım ve tarım girdilerinde 12 Milyar $‘lık ihracatı dünyaya ve Türkiye ‘ye örnek olmalı…