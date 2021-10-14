Pamuk üretiminin değerini bilmek...

Türkiye 2020 yılında ürettiğinden daha fazlasını, 1 milyon ton pamuk ithal etti, bunun karşılığı olarak 1.7 milyar dolar ödeme yaptı. Çare, pamuk üretim alanlarını tekrar artırmak…

Yıllardır konfeksiyonun ana maddesi olan pamuk üretiminin değerini bilerek kendi kendimize yeterli hale getirip ithalattan kurtulmalıyız diye konuşuyoruz… Hammaddesi bizde olan bir ürünle yaptığımız üretimimiz cari açığımızı kapatmamız açısından çok önemli… 2020 yılında tekstil ihracatımız 7.2 milyar dolar, hazır giyim konfeksiyon ihracatımız da 18.7 milyar dolarla toplam ihracatımız içinde yüzde 15’in üzerinde paya sahip.

Öncelikle, ekim alanlarımızın durumuna ve verime bakalım:

1984 yılında pamuk ekim alanı 744 bin hektar iken, 1998 yılında 1.1 milyon hektara yükselmiş, bu ekim 2020 yılında ise 669 bin hektara gerilemiş. 1970’te 527 bin hektardan 768 bin ton pamuk elde ederken, 2021 yılında Ulusal Pamuk Konseyi verileriyle, 450 bin hektarlık ekim alanından 780 bin ton pamuk üretilmiş, 2020 yılında üretimden daha fazlası 1 milyon pamuk ithal edilmiş. Bunun için 1.7 milyar dolar ödeme yapılmış. Bu yıl ithalatın 1.3 milyon tona çıkması bekleniyor.

2020 yılı ithalatımızda 352 bin tonla ilk sırada yer alan Amerika’yı, 177 bin tonla Brezilya, 153 bin tonla Yunanistan, 64 bin tonla Azerbaycan, 28 bin tonla Tacikistan izliyor. Yunanistan’dan ithal ettiğimiz pamuk miktarı, bizim önemli pamuk üretim bölgemiz Ege’deki üretimden daha fazla.

Bu konuda altını çizmemiz gereken, son yıllarda pamuk ekim alanlarına başta mısır olmak üzere başka ürünlerin ekilmesinin uluslararası bazı firmalar tarafından teşvik edilmesi.

Hayati önem taşıyan pamuk üretim alanlarını genişleterek önce yıllık 1 milyon tona çıkarmak, ardından sunulacak çeşitli desteklerle birkaç yıl içinde 2 milyon tona ulaşmak hayal değil…

Dünya pamuk üretiminde 11. sıradayken, verimde 7. sırada olan Türkiye bunu başaracak güçte. Başka ürünlere terk edilen alanlarda yeniden pamuk üretimi yapılmasıyla sonuç alınabilecektir.

Bu yönde yeni adımların atılmasını umuyorum…

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