Pandemi reklam dünyasını nasıl etkiledi?  Hangi trendler yükseliyor?

FCBArtGroup Kurucu Ortak/Başkan Özgür Sağlam’la Covid-19 pandemisinin değiştirdiği yeni dünya düzeninin iletişim sektöründeki yansımaları hakkında konuştuk. “Reklamcılığın ilk kuralı, reklamlarınızın herhangi bir etkisinin olması için görülmesi gerektiğidir” diyen Sağlam’la yaptığımız sohbet, ayrıntılı veriler ve içgörülerle geleceğe ışık tutuyor.

Pandemi reklam dünyasında hangi değişiklikleri tetikledi?

Salgının başından beri evden çıkmayı başardıysanız, Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerini destekleyen çok sayıda reklamın, reklam panolarında ve otobüs duraklarındaki hâkim işler olduğunu fark etmişsinizdir. Bu, reklam endüstrisinin mücadele ettiğinin işaretlerinden sadece biri.

Sosyal medyada geçirilen süre günde ortalama 5 saat olmak üzere 2 saat arttı. Çevrimiçi haber kuruluşları trafiğini %34 arttırırken, yazılı basın okur kaybetti. E-ticaret dünya çapında % 18 büyüme kaydetti. Sadece TR'de online platformlarda ilk kez 3 milyon kredi kartı kullanıldı, bu sayının dünya çapında 80 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hızlı tüketim ürünleri sektörü satışları %37 büyüdü. 2. el otomobil satış hacmi %22 arttı.

Açık havada en bariz olan, kimsenin reklam panolarının yanlarından geçmiyor olması ve bu nedenle de birçok ticari firmanın reklam yapmıyor olması. Bu yüzden çoğunda Sağlık Bakanlığı reklamları yer alıyor.



TV'de sayıları giderek artan Netflix ve Amazon Prime gibi reklamı olmayan yayıncılık hizmetlerini giderek daha fazla izliyoruz. Bu arada, geleneksel ticari TV kanallarında, içinde çok az reklam bulunan çok sayıda reklam kuşağı var.

İngiltere'de, ITV'nin reklam geliri 2020 Nisan ayında %42 azalırken, ABD'deki FOX gelirleri yarı yarıya azaldı, ülkemizde de yayın gelirleri benzer durumda. Bizim ajansımızın bulunduğumuz diğer pazarlarda da benzer bir tablo var, çünkü şu anda satılmayan birçok ürün var.

Bu dönemde markaların reklam yapması neden önemli?

Otomobil endüstrisini ele alırsak, İngiltere'deki satışlar 2020 Nisan ayında %97 düştü ve 1946'dan bu yana en düşük seviyedeydi. Aynı ay ABD'de de neredeyse %50 düştü, ülkemizde de benzer düşüşler yaşandı.

Bu nedenle, otomotiv reklamcılığının para kaybı olduğu açık görünebilir. Ancak otomotiv reklamı daha az da olsa, televizyonda, sosyal medyada ve hatta bazı reklam panolarında yapılıyor. Bunun nedeni, reklam ve pazarlama endüstrilerinin uzun hafızalara sahip olmaları ve müşterilerinin bu hafızaya sahip olmadığı konusunda endişelenmeleridir.

On yıllardır piyasada olan ve milyarlarca değerinde markalara sahip şirketler, durgunlukta ölmelerine izin vermiyorlar: Markalar insanlara var olduklarını hatırlatıyorlar. Araştırmalar, bir krizde reklam yatırımını tamamen durdurmanın toparlanmayı yavaşlattığını tekrar tekrar gösteriyor. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, bazı kurumsal şirketler her zaman reklam vermeye devam edecek. 2008 durgunluğu sırasında, Unilever, Procter&Gamble, Coca-Cola ve diğer benzer şirketler reklam yatırımlarına devam ettiler.

Şirketler, tüketici harcamaları düşse bile tüketicinin zihninde kalmaya çalışıyor. Markalar da tüketicinin gözünde tutunmaya değerler.[p2] Bu bakımdan bazı şirketler, bu salgını geçmişte yaşadıkları diğer ekonomik krizler gibi ekonomik bir şok olarak değerlendiriyorlar. Ama başka yönlerden farklı.

Medya kullanımı nasıl değişiyor? Reklamverenler ne yapmalı?

Başlangıç ​​olarak, reklamverenler sahip oldukları bütçeyi nereye harcayacaklarına iyi karar vermeliler. Reklam endüstrisi artık hedef kitlelerine ulaşmadıklarını fark ettikçe, TV, radyo ve gazete gibi geleneksel kanallardan uzun süredir uzaklaştılar. Bunun yerine para, izleyicilerin ve özellikle genç izleyicilerin gittiği yerde; online ve özellikle sosyal medyada harcandı.

Ancak evde kapalı kalmak, aynı zamanda içeride kalıp daha fazla TV izlediğimiz anlamına da geliyor, öyleyse sektörümüz hangi yöne hareket etmeli? (TV izleme süresi günde ortalama 4 saat olmak üzere 1,5 saat arttı. VoD izlenme süresi % 20 arttı. Podcast, %67 ile en çok büyüyen yeni medya oldu.)

Dijital ve sosyal medyayı- özellikle genç nesiller için- bilgi almak için kullanmak, salgından önce zaten bir trenddi. Pandemi , bu eğilimi daha da yoğunlaştırdı. Bu, reklam yöneticilerinin artık sınırlı bütçelerini online olarak nerede harcayacakları üzerinde çalıştıkları anlamına geliyor. TikTok gibi uygulamalardaki hızlı büyüme, sahip oldukları parayı harcayacak daha fazla yer olduğu anlamına geldiğinde kolay değil. Ancak bir artısı var.

Eski nesillerin internet kullanımlarını arttırmak için bu dönemi kullanmış olması ve bu nedenle online olarak daha etkili bir şekilde hedeflenmeleri muhtemel görünüyor. Olumsuz yanı, reklam gelirine çok bağımlı olan bazı sektörlerin doğrudan etkilenecek olmasıdır. Örneğin, gazete geliri önemli ölçüde düşüyor. Sadece satışlar düşmekle kalmadı, Financial Times'ın basılı satışları da 2020 Nisan ayında %39 düştü, aynı zamanda reklam gelirleri de düştü, ülkemizde de benzer durumdayız. En azından pek çok firma reklamlarını salgınla ilgili haberlerin yanına koymak istemediği içinen büyük haber bu olduğunda işleri zor. Özellikle ana akım ulusal basın kötü bir yolda, yerel gazeteler gerçekten acı çekecek ve hayatta kalamayabilirler.

Reklam ajanslarını nasıl bir gelecek bekliyor?

Hemen hemen her sektörde olduğu gibi, dramatik bir şekilde kesinti yapmak, evden çalışmak, çalışanlara izin vermek ve planlarını askıya almak zorunda kaldılar.

Yeni reklamlara para harcamak isteyen biri olsa bile, şu anda reklam çekmek oldukça zor. Ve bu bir gecede bitmeyecek, akla gelebilecek en büyük ekonomik şoklardan birinin ortasındayız.

Firmalar markalarını göz önünde tutmak isteseler dahi, pazarlama ve reklam bütçeleri önümüzdeki yıllarda darbe alacak. Ancak "kreatifler" için iş modelleri ile ilgili uzun vadeli bir endişe var: En yüksek prodüksiyon değerlerine sahip en kaliteli reklam filmleri, egzotik mekânlar, ünlü isimler, harika film çalışmaları, ustaca özel efektler ve kusursuz büyük bütçeli yapımlar ne kadar sürdürülebilecek?

İzleyicilerin düşük üretim değerlerine tepkisine baktığınızda, araştırmalar tüketicilerin, özellikle dijital kanallarda gerçekten bu kalite olgusunu umursamadıklarını gösteriyor. Açıkçası, daha az harcayarak aynı sonucu elde edebiliyorsanız bunu neden yapmayasınız?

Bu salgın ve eve zorunlu kapanma, gazeteler ve TV kanalları gibi harcamalarına bağımlı olanlardan, reklamları kendileri yapmaya çalışan şirketlere kadar pazarlama ve reklamcılığın tüm yönlerinde dramatik etkilere sahip olacaktır. En önemlisi, ana akım medyada reklamcılıktan dijitale geçişi hızlandırmaya yardımcı olduğu için, bu da endüstrinin bir ekonomik felaketin ortasında değişen manzaraya her zamankinden daha hızlı tepki vermek zorunda olduğu anlamına geliyor. Ayrıca dijital dönüşümde geç kalmış ajansların yaşamsal devamlılıkları tehdit altında olmaya devam edecek.

2021'de ve ileride neler olacak?

Yılın ilk yarısında reklamların en dipte kalmasıyla birlikte yaşanan ilk aksiliklere rağmen yatırım, dijital reklamcılık bazı kanallarla istikrarlı bir geri dönüş yapacak diye düşünüyorum. Örneğin mobil reklamcılık sıçrama yapacak. Salgın nedeniyle tüketici davranışındaki değişimlerde aynı şekilde hangi reklam türlerinin ilerleme kaydettiği konusunda bazı ilginç eğilimler var.

2021'de reklamcılık böylesine görülmemiş bir 2020'den sonra

öngöreceğimiz gibi söylenecek çok şey var; aşağıda bazı temel kavramlar ve gelecek yıl için tahmin edilen gelişmeleri paylaşacağım.

1) Dayanıklılık ve çeviklik oluşturma

2) Dijital ve “Programatik”in ön plana çıkışı

3) CTV (İnternete Bağlı Televizyon) ve videonun devam eden yükselişi

4) Tüketicilerle bağlantı kurmak için yeni kanallar: Mobil ve DTC

5) Daha geniş değişiklikler için bir katalizör

Dayanıklılığı artırmak ve çeviklik oluşturmak için neler yapılmalı?

Reklamverenler 2020’de birçoğumuzun kafasında yer alan endişelerin yeniden oluşmasını önlemek için çalışacaklar. Görme olasılığımız düşük olsa da, 2020'nin başında gerçekleşen kesin senaryonun, yakınlarda tekrar ortaya çıkma olasılığı var. Reklamverenler artık hazırlıksız olmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini tam olarak biliyor.

2020'yi özetleyecek bir cümle söylesek, "Eşi benzeri olmayan bir yıl oldu" salgın nedeniyle, reklamcılık endüstrisi büyük bütçe kesintisi darbeleri aldı. Sektör, son on yılda verimliliği arttırmaya odaklandı, ancak bu benzeri görülmemiş yılı tekrar göreceğimizden şüpheleniyorum.

Dayanıklılık oluşturmak için büyük yatırıma ihtiyaç var.

2021'de sektörün kapasite geliştirmesi gerekecek. Zorluklar karşısında iş sürekliliğini ve başarıyı sağlayacak senaryolarla acil durum çözümlerine yatırım yaparak daha yaratıcı bir geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. 2021'de pazarlamacıların belirsizlik için hazırlanmış planları markalar için her zaman çok önemliyken, yetenek havuzu yaratmak giderek daha önemli hâle geliyor. Geçen yıl öğrendiğimiz bir şey varsa o da beklenmedik ve yıl içinde çok daha fazla belirsizlikle karşılaşan markaların ileride, stratejilerini gerektiği gibi uyarlamaya hazırlıklı olmalarıdır.

En cesur pazarlamacılar hazır olsa da, yeni stratejiler her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. İlk seferde dayanıklılık, sebat ve "test et ve öğren" zihniyeti önemli olacaktır. En çevik ve dayanıklı markalar bir adım önde olmaya devam edecekler. Bu markalar, süregelen verileri anlamak için en yeni verilerden yararlanacaklar. Tüketici davranışındaki değişiklikleri, stratejilerini kolayca yeniden değerlendirip test eden, tüketicileri ile sürekli olarak ilgilenen, empati içeren mesajlarla etkileşim kurmasını sağlayan markalar için rüzgâr olumlu anlamda değişiyor olacak.

Pazar koşulları zor olsa da şüphesiz pek çok başarılı pazarlama yöneticisi göreceğiz. Pazarlama yöneticileri bu zorlukların ortasında gelişiyor ve yeni şartlara uyum sağlıyor. Çevikliğin çok önemli olduğuna dair tahminler, markaların değişen dijital reklamcılık ortamına uyum sağlamaları ile bunlardan yararlanmaları ve bu sayede kanallar yeniden canlanacaktır.

Genel olarak medya yatırımı hâlâ düşük olsa dahi, dijital reklamcılıkta esneklik ve yeniden canlanmanın net bir karşılığı var. Bunun faydalarından yararlanacak markalar, dönüşecek kadar çevik olanlardır.

2021'de markaların reklam bütçelerini farklı kanallara aktarmak yoluyla geri döneceklerini bekliyoruz. Özellikle, daha fazla yatırım yapılacak alanlardan adreslenebilirlik ve TV gibi geleneksel kanalların dijital akışları ve DOOH, neredeyse kesin olarak Q2 [p3] yeniden canlanacak.

Dijital ve “Programatik” ön plana çıkıyor dediniz. Bunu açar mısınız?

Tüm kanallarda, birçok pazarlamacı dijital teknolojinin avantajlarını gerçekten anlamaya başladı.

Reklam bütçeleri şu şekilde ayarlandı: Veri odaklı reklamcılığın varlığı, büyüme ve pazar payı kazanmak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu nedenle 2021, “Programatik” kavramı artık sadece medya planındaki bir satır öğesi olmaktan daha ziyade planlama sürecinin merkezi bir parçası olacak diye düşünüyorum.

3. parti izleme çerezlerinin sürekli olarak kullanımdan kaldırılması nedeniyle Programatik büyük ölçüde etkilenmiştir; ancak, diğer birçok dijital kanal ve reklamveren için büyük fırsatlar sağlayacaktır. Bir bütün olarak Programatik biraz yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor, ancak bu TV ve dijital için dönüm noktası olacak bir yıl. Teknoloji zaten yatırım yapıyor. Aramada, Google'ın algoritmasının daha güçlü bir şekilde kullanıcı deneyimine odaklandığını göreceğiz ve e-ticaret devam ettikçe reklam teklifini genişletiyor olacak.

Pazarlamacılar için ücretli sosyal medya, yapılan iyileştirme sayesinde yeni fırsatlar sunacak. Dijitalleşmenin ve “Programatik ev dışı (OOH)” reklamcılığının önemli rolleri olacaktır.

Salgının neden olduğu evde zorunlu oturma, dijitale geçişi hızlandırdı. Belirsiz ve giderek dijitalleşen bir dünyada, esneklik ihtiyacı ve veriye dayalı kampanyalar tartışmasız hiç bu kadar büyük olmamıştı ve ev dışının geleceği de etkilemeye devam edecek.

2021'de dijital “OOH”nin yükselişinin hız kazanmasını da bekliyoruz. 2020, “Programatik evden çıkışların (OOH)” ana akım hâline gelmesi beklenen yıldı, ancak şimdi bildiğimiz gibi, bu yıl normal olmaktan çok uzaktı. O zor bir yıla rağmen “Programatik OOH” için büyümenin devam edeceğini tahmin ediyoruz.

2021’de yöneticilerin %99'u kanaldaki harcamalarının üçte birinden fazlasını arttırmak istiyorlar. Dijital veya Programatik, kanal için sihirli bir değnek olacak ve sürekli belirsizlikle uğraşan reklamverenlere önemli avantajlar sunacak.

Programatik, esnekliği sayesinde tüm kanallarda özellikle OOH tabanlı evde kapalı kalma olasılığı üzerine reklamverenler için güven oluşturmaya yardımcı oluyor.Belirsizliği daha da ileri götürdükçe, Programatik tekniklerin ve teknolojinin reklamverenlere sunduğu esneklik, kampanyaları istedikleri an duraklatmak, tekrar döndürmek ve optimize edebilmek gibi, kampanyayı benimsemelerine ve OOH sektörünün genel olarak toparlanması adına çok önemli olacaktır.

İnternete Bağlı Televizyon platformları ve videonun yükselişi sürecek mi?

Dünyada “Connected TV” (CTV) platform reklamcılığının büyümesi, 2020'nin en büyük başarı öykülerinden biri olmuştur ve bazı uzmanlar bu eğilimin 2021'de de devam etmesini beklemektedir.

Bu yıl, COVID-19'un başlamasının sonucu kademeli olarak gelişen birçok trendin önemli ölçüde hızlandığını gördük. Böyle bir eğilim de “Connected TV”nin (CTV) yükselişi oldu. Bu bütçelerin olabildiğince iyi çalışmasını sağlamak için, markalar video reklam platformlarına daha yaratıcı içgörüler ve düzenleme çözümleri sunmaları için baskı uygulayacak ve bu da dijital pazarlamacıların yaratıcı strateji üzerinde daha fazla kavrayışa ve kontrole sahip olmasına yol açacak, bu da tarihsel olarak yaratıcı ajansların sorumluluğunda olacak.

Tüketicilerle bağlantı kurmak için hangi yeni kanallar ön plana çıkıyor?

Mobil ve DTC (Direct To Consumer) Tüketici davranışındaki değişiklikler, 2020'nin hâkim bir teması oldu.

CTV ve video gibi kanalların sürekli büyümesinin yanı sıra, tüketicilerin markalarla etkileşime girme biçiminde daha temel değişiklikler oldu, bu da daha sonra tüketicilere bulundukları yerde ulaşmak için en iyi fırsatları ararken pazarlamacılar ve reklamverenler için ortamı değiştirdi.

En büyük değişiklik, mobil cihazlara geçişin birincil yöntem hâline gelmesidir. Tüketicilerin markalarla, market / restoran teslimi online alışveriş yapmaları, dönem içinde tüketicilere ne kadar kullanışlı olabileceğini gösterdi. Bu mobil cihazlara geçişin çoğu, mağaza içi alışverişe veya siparişe geri dönmeyecek.

Ayrıca, tüketiciler bu yıl televizyonda eğlenirken ne yapıyorlardı? Çoğu telefonunda oyun oynuyordu. Araç satın alma deneyimi bile, mobil satın alma işlemlerinin giderek daha rutin hâle gelmesine dönüştü.

Doğrudan tüketiciye (DTC) eğilimi, COVID-19 sırasında da markaların tüketicilere doğrudan satış yapmak ve pazarlamak için yeni çevrimiçi kitlelerinden yararlanması nedeniyle katlanarak hızlandı. Doğrudan tüketiciye yönelik yeni iş modelleri dalgası göreceğiz, herkese sunulan pazarlama hizmetlerinin yanı sıra daha karma ajans modelleri hayata geçecek.

Aynı zamanda, müşterileri ısmarlama teknoloji, danışmanlık veya eğitimle destekleyebilecek daha büyük ajansların yenilikçi ortaklık modellerinde bir artış göreceğiz; riskli bir ortamda kendi başlarına yaşamaya çalışan uzman ajansların satın alınmasıyla destekleniyor olacak.

COVID-19 salgınının, 2021 yılın sonuna kadar devam etmesi durumunda tüm perakende sektörlerinde online tüketici harcamalarında bir artış olacaktır.

Buna karşılık, markalar her şeyi dış kanallar aracılığıyla satmaktan uzaklaşıyor ve doğrudan tüketiciye yönelik bir strateji benimsiyor. Tüketiciler bu doğrudan ilişkilerden yararlanacak ve bu markalar kişiselleştirilmiş promosyonlar sunabileceği gibi perakende alışkanlıklarında da uzun vadeli bir değişiklik olacak.

Kişisel olarak, 2020'nin dijitalde benzeri görülmemiş bir değişimle heyecan verici bir yıl olduğunu düşünüyorum. Hiç şüphe yok ki, COVID , DTC'yi hızlandırdı ve dijital reklamcılık ve veri yönetiminde hâlihazırda iyi kurulmuş reklamcıların temellerinden yararlanmalarına yardımcı oldu.

Birçok şirket, tüketicilerle bağlantı kurma ve işlem yapma yöntemlerini hızlı bir şekilde belirledi. Markaların rekor bir sürede kendi e-ticaret çözümlerini kurduklarını veya tüketici talebini karşılamak için alışveriş çözümleriyle ortaklık kurduklarını gördük.

Hâlihazırda e-ticarete sahip olan diğer markalar, veri yönetimine daha fazla yatırım ve yaptıkları iyileştirmeler sayesinde olağanüstü doğrudan gelir artışı elde ettiler.

Bundan sonra neler olabilecek?

2020 ilkbaharında COVID-19 başladığında, reklamverenler ve ajanslar markaları engelleme listeleriyle virüse karşı korumak için mücadele etti. Küresel salgın, engelleme listesi sistemlerindeki zayıflıkları vurguladı.

Ancak markalar, reklamlarının çok sayıda katılımcı izleyiciye sahip olduğundan, geniş kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak kullanıldığında engelleme listelerinin ne kadar kusurlu olabileceği ortaya çıktı. Aslında, bazıları için reklamları belirli kanallarda anahtar kelimelere karşı engellemek, iyi bir neden olmaksızın kampanya erişimini sınırlamaya, ses payını azaltmaya ve marka güvenliği için iyilikten çok zarara neden olacaktır.

İşin özü, bunun sektöre yeniden değerlendirme ve her kanalda erişimi, alaka düzeyini ve marka güvenliğini optimize etmeye yetecek kadar parçalı bir yaklaşım benimsemenin değerini dikkate alması için büyük bir fırsat verdiğini gösteriyor.

Bir aşımız olsa da, virüs hiçbir yere hızlı gitmiyor, bu nedenle en iyi pazarlama çözümlerini oluşturmak için proaktif adımlar atmamız önemlidir. 2021'de, geçen yılın deneyimlerinin değişim için bir katalizör işlevi gördüğünü ve reklamverenleri tedarik zincirinde ortaklarıyla daha fazla iletişim kurmaya zorladığını görmeyi umuyorum. Ayrıca, tüketici güveni, mahremiyet ve düzenleme gibi sektör konularının sohbet sırasında ana akım haberler hâline gelmesi sayesinde, salgının reklama yaklaşımımızda daha geniş değişiklikler getireceğini de tahmin ediyorum.

2021'de bundan kaynaklanan yedi önemli değişiklik öngörüyorum:

1. “Dijital pazarlama” ifadesini kaybediyoruz ve bunun yerine “dijital dünyada pazarlama” kullanıyoruz.

2. Müşterilerle, büyümelerini sağlamalarına yardımcı olacak kitleleri nasıl belirlediğimiz ve onlarla nasıl bağlantı kurduğumuz konusunda daha fazla konuşma fırsatı doğacak. Kimlik, gizlilik, güven, abonelik kültürü ve tanımlama bilgileri bu konuşmalarda şüphesiz özellikler olacaktır[p4] .

3. Müşterilerin kendi insan tabanlı verilerini (ve bunları medyada kullanma becerimizi) oluşturmak ve ölçeklendirmek için yatırım yapmaya devam etmesi gerekecek.

4. Bir sonraki TL’yi nereye yatıracağımız konusunda iş sonuçlarını yönlendirmek için daha zengin kanıta dayalı anlayışa sahip olacağız. Pazarlama ve Finans daha çok bir araya gelecek. Tahmine dayalı modelleme ana akım hâline gelecektir.

5. Davranışsal veri kümelerinden ve yapay zekâdan elde edilen tüketicilerle alaka düzeyini arttıran cesur, etkili kampanyalar göreceğiz. Bu, insanları neyin harekete geçirdiğini, deneyimlerimizi medyada, yaratıcılıkta onlar için nasıl çeşitlendirdiğimizi ve nasıl daha iyi anladığımızı gösterecek.

6. Daha az silo, daha fazla bağlantı; ister içgörü ve etkinleştirmeler arasında, isterse medya ile yaratıcılık arasında ya da kanallar arasında olsun, başarının anahtarı buna bağlı olacak.

7. Ajanslar ve markalar arasında, yalnızca verimlilikten değil, etkinlik görüşmelerinden yola çıkılarak daha gerçekçi bir ortaklık yaklaşımına dönüş gerçekleşecek.

Siz şirket olarak yeni döneme nasıl hazırlandınız? Neler bekliyorsunuz?

COVID-19'un sonrasına hazırlanabilsek de, "yeni normal"in tam olarak ne olacağı belli değil. Milyonlarca insan şu anda davranışlarını, alışkanlıklarını ve motivasyonlarını gözden geçirip yeni bir dünyaya adapte oluyor. Bu, ileriye dönük nasıl hareket edebileceğimiz ve tüketebileceğimiz konusunda bir durdurma ve sıfırlama oldu. Zorlu bir ekonomik ortamda, markaların pazar paylarını korumak ve uzun vadeli satışları sürdürmek için her fırsatı değerlendirmelerini sağlamak için bunu anlamaları ve buna uyum sağlamaları gerekir.

Tüm paylaştığım öngörü ve tespitler sektörümüzün içinden geçmekte olduğu zorlukları yansıtırken, açıkçası 2020, FCB ARTGROUP olarak bizim en başarılı yılımız olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 2020’de FCB Adweek tarafından “Yılın en başarılı network ajansı” olarak seçildi. FCB ARTGROUP olarak bulunduğumuz tüm coğrafyalarda çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Bulunduğumuz 6 ülkede (Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Irak ve Pakistan) ofislerimizle hizmet ihracı yapan ajanslar arasında yerimizi aldık. 2021 umarım tüm sektör için salgının olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulduğumuz daha sağlıklı bir yıl olur.