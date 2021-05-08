Pandemi sağlık ve sosyal hizmetlerde kamunun dijitalleşmesini hızlandırdı

Serhat AKMEŞE - EY Türkiye Yardımcı Şirket Ortağı

COVID-19 pandemisi ile birlikte olağanüstü bir dönemden geçen kamu sağlık ve sosyal hizmet sağlayıcılarının tüm dünyada dijital çözümleri benimseme hızında kayda değer bir artış yaşandığına şahit olduk. Pandemi öncesinde kamuda yeni teknolojilerin uygulamaya alınması fon yetersizliği, kısıtlayıcı düzenlemeler ve siber güvenlik gibi riskler dolayısıyla oldukça yavaş ilerliyordu. Pandemi ile bu dönüşüm bir gereklilik halini aldı ve dijital çözümlerin hem kurum ve kuruluşlar hem de kullanıcılar için uzun vadeli olarak taşıdığı potansiyel ortaya çıktı.

EY (Ernst & Young) olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının sağlık ve sosyal hizmetlerde dijital çözümleri ve veri çözümlerini uygulamada karşılaştıkları güçlüklere yönelik bir araştırma yapmak üzere Londra Emperyal Koleji Küresel Sağlık İnovasyonu Enstitüsü (Londra Imperial College - Institute of Global Health Innovation) ile 2020 yılı başında bir iş birliği gerçekleştirdik. Salgının dünya geneline yayılmaya başlamasıyla birlikte araştırmamıza YouGov’u da dâhil ederek Avustralya, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere 6 ülkede sağlık sektöründeki değişimi gözlemledik. Kamuda sağlık hizmetleri sağlayıcılarının pandemi ile mücadelede dijital çözümleri ne şekilde kullandıklarını, yeni çalışma şekillerinin sağladığı faydaları ve dijital çözümlerin gelecekte hizmetleri nasıl dönüştürebileceğini inceledik.

Sosyal mesafe kuralları, enfeksiyonun kontrolü ve sokağa çıkma kısıtlamaları sağlık sektörünün olağan çalışma biçimleri ve hizmet sunumunda bir dizi zorluk yarattı. Kurum ve kuruluşlar için bu dönem, sağlık çalışanlarının güvenlik ve sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması olmak üzere iki temel öncelik doğurdu. Öte yandan, pandemi yalnızca yoğun bakım ünitelerine talebi artırmakla kalmayarak görüntüleme ve kemoterapi gibi rutin sağlık hizmetlerine erişimde aksamalara neden oldu. Sosyal hizmetler sektöründe de işsizlik oranları, yoksulluk ve aile içi şiddet ve psikolojik problemlerde artış yaşanması ile birlikte benzer bir kriz yaşandı.

Araştırmamızın sonuçlarına göre; COVID-19 pandemisi öncesinde sağlık ve sosyal hizmetler sağlayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının yalnızca %18’i çalışma biçimlerine dijital araçları entegre etmişti. Pandemi döneminde ise kurum ve kuruluşların %62’sinin dijital teknolojilerin kullanımına hız vermesiyle yeni çözümler hem sağlık hizmetleri hem de sosyal hizmetlerde ön plana çıktı. Hizmet kullanıcıları tarafına baktığımızda yüz yüze verilen pek çok hizmetin uzaktan konsültasyonlar yoluyla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Pandemi öncesinde telefon yoluyla görüşme yapan organizasyonların oranı %39 iken, pandemi döneminde %81’e yükseldi. Video ile görüşme gerçekleştiren organizasyonların oranı ise %22’den %71’e çıktı.

Pandemi döneminde ülkelerin idari yönetimleri sosyal hizmetlerde dijital bilgi portallarına odaklandılar; yapay zekâ temelli chatbot’lar, mobil aplikasyonlar ve sosyal medya platformları ile vatandaşlarla doğrudan iletişime geçtiler ve vatandaşların kendilerinin ve ailelerinin virüsten korunmalarına destek oldular. Bununla birlikte pandemi, veri paylaşımına yönelik yaklaşımda da değişime ön ayak oldu. Sadece sağlık ve sosyal hizmet sağlayıcı kamu kurum ve kuruluşlar arasında değil, sivil toplum kuruluşlar arasında da veri paylaşımı arttı. Yeni dijital araçların kullanımı kullanıcı tarafından oluşturulan verinin nitelik ve niceliği artırdı ve kamunun hizmet kalitesini iyileştirerek daha iyi sonuçlar alınmasını sağladı.

Araştırmamız kapsamında sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerde dijital teknolojilerin ve veri çözümlerinin beraberinde getirdiği değişimin uzun vadeli sürdürülebilirliğini de mercek altına aldık. Araştırmamıza katılan organizasyonların %48’i gelecek üç yıllık dönemde teknolojiye yatırım yapmaya devam etmeyi planladıklarını ifade etti. Hizmet kalitesinin artırılması, idari yükün azaltılması ve iletişimin ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi planlanan dijital yatırımlar için öncelikli odak alanlarını oluşturuyor. Diğer taraftan katılımcıların %47’si ise dijital teknolojilerin ve veri çözümlerinin pandemi döneminde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelmede kullanılan geçici önlemler olduğunu düşünüyor. Pandemi sonrasında kamu tarafından sağlanan mali desteğin azaltılması ile birlikte dijitalleşmedeki hızın ivme kaybedeceği beklentiler arasında yer alsa da pandemi döneminde teknoloji kullanımında kaydedilen ilerlemenin kalıcı bazı etkileri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunlar arasında kullanıcıların kişisel bakım alanında bilgiye doğrudan erişimini sağlayan araçlar ve uzaktan bakımı destekleyen veya tamamlayan takip araçları ön plana çıkıyor.

Pandeminin kontrol altına alınmasına yönelik çabalar sağlık ve sosyal hizmetler sağlayıcı kamu kurum ve kuruluşlar için yoğun bir inovasyon dönemini beraberinde getirdi; dijital teknolojilerin daha iyi ve daha verimli hizmetler sunulmasında çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bu dönemde elde edilen tecrübenin gelecekte de vatandaşlar için sürdürülebilir değer yaratmaya devam etmesi dijitalleşmeye yönelik yeterli teşvik sunulması, pandemi sonrası için kullanıcı beklentilerinin analiz edilmesi ve siber güvenlik risklerinin yönetimi ile birlikte veri paylaşımında gereli mevzuat ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesiyle mümkün kılınabilir.