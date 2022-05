Pandemi şehir trafiğine çıkarınca, 25 bine ulaştı 120 milyon doları yakaladı

ŞİŞLİ Terakki Lisesi’nden 2014 yılında mezun olan Kadir Can Abdik, Bellerbys Collage’de hazırlık okudu, lisans öğrenimine Coventry University London’da adım atıp, University of Roehampton’da işletmeyi bitirdi. 2021 yılında da University of Law’da yüksek lisansı tamamladı.

Kadir Can Abdik, öğrencilik yıllarında iş hayatına atıldı:

- “Çay Dünyası” adlı bir zincir kurmak üzere yola çıktım. Starbucks’a rakip olacaktım, olmadı. Battım. Nasıl batılır, iyi bilirim.

2019 yılında Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Haris Pojata ve Mustafa Saim Birpınar kafa kafaya verdi:

- Çevreci bir iş yapalım. Okullarda öğrendiklerimiz işe yarasın. Yurt dışında paylaşımlı scooter işi yaygınlaşıyor. Biz de Türkiye’de bu işe girelim.

Böylece 5 arkadaş “BinBin” adlı mikromobilite şirketini kurdu, 20 adet scooter alıp Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kapısını çaldı:

- Bir firmadan destek alıp kendi teknolojimizi oluşturduk. Start-up mantığı ile hareket ettik, bir soruna çözüm oluşturmak istedik. Scooter ile ulaşımın üniversite kampüslerinde tutabileceğini düşündük.

Ardından İstanbul Havalimanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yöneldiler:

- İGA, öncelikle dış hatlar bölümünde kullanımı seçti. Sonrasında iç hatlar tarafında da kullanıma geçti.

Geçenlerde BinBin’in Dudullu OSB’deki merkezine gittim, kurucu CEO’su Kadir Can Abdik’le sohbet ettim:

- 2020 Mart’ında pandemi ülkemize de sıçrayınca işsiz kaldık. Havalimanı, üniversiteler hep kapandı, bizim işler durdu. Aslında sokağa, yani şehir trafiğine çıkma niyetimiz yoktu. Mecbur kaldık.

Şehir trafiğine çıkmaya İstanbul’un Fatih ilçesinden başladıklarını belirtti:

- Üsküdar, şehir trafiğine yöneldiğimiz ikinci adresimiz oldu. Adım adım İstanbul’un ilçelerine yayıldık. Ardından da diğer illerimizde çalışmaya başladık.

BinBin’in hizmet verdiği illeri sıraladı:

- İstanbul, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Eskişehir, İzmir, Adana, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa, Trabzon, Gaziantep ve Sakarya. Bu yılın sonunda 30’u aşkın ilde olmayı hedefliyoruz.

Halen toplam 25 bin scooter ile hizmet verdiklerini kaydetti:

- Bu yılın sonunda 50 bin cihaza kadar çıkabileceğimizi düşünüyoruz.

Piyasada paylaşımlı scooter işi yapan kaç şirket olduğunu merak ettim, Kadir Abdik anlattı:

- UKOME’ye 10 dolayında şirketin başvurusu oldu. Şu anda biz dahil 6’sı faal.

Piyasadaki cihaz (scooter) sayısının şu anda 70 bin dolayında olduğuna işaret etti:

- Bu cihazları kullananların sayısı 4 milyonu buluyor. Kullanıcılar genelde 16-40 yaş arasında değişiyor. Kullanımda kadınlar da ağırlık kazanıyor. Bizim kullanıcılarımızın sayısı 1.5 milyona ulaşıyor. Bugüne kadar BinBin’i 6 milyon kişi kullandı.

Paylaşımlı scooter’ların hangi amaçla kullanıldığına ilişkin izlenimlerini sordum, yanıtladı:

- Yüzde 80’i ulaşım amaçlı kullanıyor. Kısa mesafede en uygun araç scooter çünkü.

BinBin’in ulaştığı değeri merak ettim, paylaştı:

- Geçen yıl 16 milyon dolarlık değer üzerinden yatırım almıştık. Son aldığımız yatırımda 120 milyon dolarlık değer üzerinden işlem gerçekleşti.

BinBin’le ilgili gelecek planları konusunda şu mesajı verdi:

- Bundan sonra ulaşım platformu olmayı hedefliyoruz. Yani 0-8 kilometre mesafede scooter, 8-12 kilometrelik mesafe için elektrikli bisikletler, 12 kilometre üstü mesafede de paylaşımlı otomobil hizmeti vermeyi planlıyoruz.

2019’da 5 arkadaşın kurduğu BinBin, 3 yılda 25 bin adetlik scooter filosuna, 120 milyon dolarlık değere ulaştı…

BinBin’in, kısa vadede Türkiye’nin unicorn’ları arasına girmesi sürpriz olmaz gibi görünüyor…

Hızını, durumunu zzaktan izliyorlar

BİNBİN CEO’sı Kadir Abdik, şu hesabı ortaya koydu:

- 150-200 bin dolayındaki paylaşımlı araç, İstanbul’da 1 milyon dolayındaki özel aracın trafikten çekilmesini sağlayabiliyor.

BinBin filosundaki scooter’ları üzerindeki özel cihazla uzaktan izleyebildiklerini belirtti:

- Scooter’ın hızını, o anki durumunu izleyebiliyoruz. Beklenmeyen hareketler halinde haberdar oluyoruz.

Scooter’ların kolay kolay ulaşım, tur dışı amaçlarla kullanılamayacağını kaydetti:

- Ortada bir terslik olduğunda sistem cihazı kilitliyor.

Kullanıcıların mobil uygulamaya ad, soyad, TC numaraları ile giriş yapmaları gerektiğini bildirdi:

- Aracı kiralama sırasında kredi kartı bilgilerini de giriyor. Aracı teslim alırken fotoğraf çekip uygulamaya yüklüyor. İşi bittiğinde aracı bıraktığı yerde de fotoğrafını çekip uygulamaya yüklüyor. Kullanıcı, kullandığı süreye göre ödeme yapıyor.

Scooter’ların şarj işini batarya değişimi ile çözdüklerini bildirdi:

- Başlangıçta scooter’ları toplayıp şarj ediyorduk. Şimdi ekiplerimiz batarya değişimi yapıyor. Batarya değişimi birkaç saniye sürüyor. Cihazlar tek şarjla 65-70 kilometre yol yapabiliyor.

25 kilometre hız sınırı var

BİNBİN CEO’su Kadir Abdik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliğinin, sektörün regüle edilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye’de scooter kullanımına ilişkin kuralları şöyle sıraladı:

Yollarda kullanılabilecek scooter’larda hız sınırı 25 kilometre. Kullanıcı yaş sınırı da 15.

Yaya yollarında kullanmak yasak. Bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yoluna giremez.

Azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarına çıkamaz.

İki scooter yan yana gidemez, başka araçlara tutunarak kullanılamaz.

Manevra sırasında işaret vermek dışında araç, iki elle kontrol edilecek.

Araçlar park edilirken özel mülkiyet ihlali olmayacak. Yayaların veya engellilerin hareket alanlarını işgal etmeyecek.

Scooter’lara birden fazla kişi binemez, kullanıcının sırt çantası dışında yük taşınamaz.

Büyükşehirlerde her ilçede nüfusun 200’de biri kadar paylaşımlı e-scooter lisansı veriliyor. Bu da İstanbul’da en fazla 77 bin 300 paylaşımlı scooter bulunabileceği anlamına geliyor. Talebin artması durumunda sayı yüzde 50 yükseltilebiliyor.

Nüfusu 20 binin altındaki ilçelerde nüfusun 200’de biri olan maksimum lisans sayısı ihtiyaç haline 3 katına kadar çıkarılabiliyor.

Her bir şirkete o il veya ilçedeki kotanın 5’te biri kadar lisans veriliyor. Böylece her ilçede en az 5 ayrı şirketin faaliyet göstermesi mümkün oluyor.

Yurtdışına ilk adımı Bulgaristan’da attı

BİNBİN CEO’su Kadir Abdik, ilk yurtdışı yatırımı Bulgaristan’a yaptıklarını bildirdi:

- Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 1000 adet scooter’la hizmet vermeye başladık.

Bulgaristan’ın ardından başka ülkelere de açılacaklarını belirtti:

- Yıl sonuna kadar yurt dışında 15 şehire ulaşmayı hedefliyoruz.

Yerli yazılım ve mühendislik dokunuşuyla hizmet verdiklerini vurguladı:

- Türkiye’nin yanısıra yurt dışı yatırımlarımızla global oyuncuların yer aldığı mikromobilite ekosisteminde büyümeyi hedefliyoruz. Bundan sonra global oyuncularla aynı kulvarda olacağız.