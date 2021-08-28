Pandemi sonrası, 5,5 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor

Burcu KALE

Tırport Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Pandemi ile birlikte dünya yeniden şekilleniyor ve 6 trilyon dolara ulaşan global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor. Dünya lojistik pazarı, 2020 sonu itibariyle 5 trilyon dolar büyüklüğün üzerine çıktı. Önde gelen global pazar araştırma şirketlerinden IMARC Group’un lojistik sektörüne ilişkin 2021-2026 büyüme tahminleri ve eğilimlerini paylaştığı raporunda, 2020 sonu itibariyle sektörün büyüklüğü 5,2 trilyon doları geçti. 2021 yılının sonunda, 5,5 trilyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılında ise, 6,9 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Lojistik sektörü bir yandan büyürken, diğer yandan hızla dijitalleşiyor.

e-Ticaret ve pandemi kaynaklı stok bulundurma talebi sektöre hız kattı

Lojistik sektöründeki büyümenin ve dijital dönüşümün hızlanmasının iki önemli nedenini bulunuyor. Bunlardan birincisi pandemi ile globaldeki e-ticaret kullanımı hızla artmaya başladı. Ülkeler, e-ticarette 5 yılda gelmeyi hedefledikleri yere, sadece 1,5 yıl içinde ulaştılar. Çin’de %45’lere koşan e-ticaret oranı, Avrupa ve ABD’de %25’lere ulaştı ve Türkiye’de %15’i geçti. İç pazarın yanı sıra, ülkeler arası ticarette de e-ticaret hacmi hızla artmaya devam ediyor. İkincisi ise pandemi sürecinde, ülke, kurum, aile, kişi bazında gıda odaklı stoklu bulunma kavramı ön plana çıktı. İnsanlar, ihtiyaçlarından daha fazlasını ellerinde stok olarak bulundurma eğilimine girdiler. Bu durumda, gıda ve hızlı tüketim grubunda ciddi bir talep patlaması yarattı. Diğer taraftan, dondurulmuş ve bozulabilir gıdaların depolanması, taşınması ve muhafazası gibi çözülmesi gereken konular da karşımıza çıktı.

Dünyada, dijital yük yönetimi 10,1 milyar dolara ulaştı

Taşınan ürünlerin izlenebilirliği, lojistik operasyonun cep telefonlarındaki uygulamalardan anbean takip edilebilirliği, gerçek-zamanlı, konum-tabanlı teslimat raporlaması vb. konular ön plana çıktı. Markets Insider’ın Ağustos başında yayınladığı verilere göre, 2020 sonunda 10,1 milyar dolara ulaşan dijital yük yönetim platformların ürettiği işin büyüklüğü katlanarak artıyor. Benzer büyümeye Gartner’da 2020 yılı Ekim ayında yayınladığı Karayolu Taşımacılığında Dijital Yük Taşıma Modelleri (Market Guide for Digital Freight Models for Road Transportation) raporunda yer vermiştir ve bu alandaki büyümeye işaret ederek, ABD, Çin ve Avrupa’daki önde gelen dijital aktörleri kategorize etmiştir. Söz konusu raporda; ABD’de Uber Fireight, Convoy, Coyote, Fourkites, Flock Freight gibi lojistik startupları öne çıkarken, Çin’den Full Truck Alliance (FTA), Hindistan’da Rivigo, Blackbuck, Delhivery, Avrupa’da Sennder, Ontruck, Shippeo, Saloodo, Instrafeight ve Türkiye’den Tırport öne çıkıyor. Ülkemizden Tırport’un yanında, yeni nesil depoculuk ve e-ticaret lojistiğinde farkı yaratan OpLog raporda yer alıyor.

Türkiye’nin 100 milyar dolarlık lojistik sektörü Tırport ile dijitalleşecek

Dünyada iş yapma ve yönetme tarzları, pandemi nedeniyle, kalıcı olarak değiştirmeye devam ediyor. Eğitim, lojistik, sağlık gibi birçok sektör uçtan uca dijitalleşmesini hızla sürdürüyor. Artık, günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz birçok hizmet, akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital platformlar sayesinde, konum tabanlı ve gerçek zamanlı olarak yönetilmeye başladı. Bu değişim ve dönüşümde Tırport, lojistiğin cepten yönetilerek, yükün de cepten bulunmasını sağlayan uçtan uca dijitalleşmeye imkan sağlıyor. Türkiye’nin 100 milyar dolarlık lojistik sektörü Tırport ile dijitalleşecektir. Nitekim, ülkemizin önünü açacak çıkış noktalarından birisi “lojistik sektörü”dür. Lojistik sektörü, doğru yatırımla desteklenirse, Türk lojistik pazarı 2030 yılında 1 trilyon dolara koşabilir. Gelecek 10 yıl içinde sektör, 2.5 milyon doğrudan yeni istihdam yaratma potansiyeline sahiptir.