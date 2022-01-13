Pandemi sonrasında iş yaşamı “Uzak ama daha Yakın” olacak

İş dünyası Covid-19 pandemisinin ilan edildiği ilk günlerden itibaren büyük bir süratle değişen koşullara uyum sağlamaya çalışıyor. 2020’nin ilk aylarında yaşanan karantina günlerinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beyaz yakalı çalışanlar kısa bir süre içinde uzaktan çalışma biçimine geçtiler. Bazı şirketler gelişen ihtiyaçlara göre ofislerde de tüm önlemleri alarak, evden çalışmak istemeyen personel için sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmaya çalıştılar. Mavi yakalılar içinse üretim tesislerinde en üst düzey hijyen tedbirleri alındı. Çalışma saatleri, yemek düzeni ve ulaşım süreçleri gözden geçirildi.

2021’de aşılarla birlikte hibrit çalışma biçimi yaygınlaştı. Ofislerdeki çalışan sayısı arttı. 2022 itibarıyla, bazı kuruluşlar tümüyle ofise dönmeyi seçerken, bazıları uzaktan çalışma modeline devam kararı almış durumdalar.

Araştırmalar, bu dönemde yaşanan dönüşümün iş yaşamının geleceğini radikal bir biçimde değiştireceğini ortaya koyuyor. İnsan Kaynakları yöneticileri dijitalleşmenin iş yaşamına olan etkilerini, çalışanların beklentilerini anlayabilmek ve daha yaratıcı bir çalışma ortamı oluşturmak için çözüm yolları arıyorlar.

24-28 Ocak 2022 tarihinde düzenlenecek olan Human Week Zirvesi bu arayışa katkıda bulunacak bakış açıları sunnaya hazırlanıyor.

Pandemi ile birlikte değişen çalışan davranışları

İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE) tarafından düzenlenecek. zirvenin açılış konuşmasını Türkiye’nin önemli iş insanlarından Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve ünlü TEDx konuşmacısı ve Gelecekteki Beceriler kitabının yazarı, Mucit Perttu Pölönen’in yapacak.

Geçen hafta görüştüğümüz İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE) Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir, “Bütün teknolojik gelişmeler, yapay zeka müthiş bir tempodaki çalışma hayatı insanı insandan biraz uzaklaştırdı. Ama pandemi her şeyin özünde insan olduğunu yeniden anımsattı. İçinde bulunduğumuz bu değişim çağında odağımızı artık iyileşmeden gelişmeye doğru değiştirmeye ihtiyacımız var.” diyor..

Çalışan deneyiminin gelecekte nasıl şekillenecek?

Human Week Zirvesi’nin temasını “New Employee(r) Experience: Remote But Closer” (Yeni Çalışan Deneyimi: Uzak ama daha Yakın) olarak belirlediklerini kaydeden Ali Atıf Bir, yaklaşımlarını şu cümlelerle özetliyor: “Çıkış noktamızı, uzaktan çalışmanın zorunlu olarak hayatımıza girdiği pandemi dönemine atıfta bulunan, ‘uzak ama daha yakın’ sloganı oluşturdu. 5 gün boyunca devam edecek olan zirve kapsamında bütüncül bir yaklaşımı benimseyerek insan kaynakları,

psikoloji, sosyoloji ve iletişim alanlarından uzmanları etkinliğimizde bir araya getirerek “çalışan deneyiminin” yakın gelecekte nasıl şekilleneceğini ve gelecekte İnsan Kaynakları’nın hangi rollerde görev alacağını tartışacağız”

Teknolojik dönüşüm İK süreçlerini nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Ali Atıf Bir: “Teknolojik gelişimlerin baş döndürücü olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda aslında bu yapay zekâ teknolojileri insanların işlerini ellerinden alır mı gibi korkular da var ama ben bunun suni bir korku olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu teknolojik dönüşüm tek başına teknoloji ile ilgili değil. İnsan ve teknolojinin birlikteliği ile ilgili aslında. Teknoloji, artık hali hazırda yapılan işleri kolaylaştırmak için kullanılmıyor. Teknolojiyi iş üzerindeki etkisini artırmadan ziyade dönüştürüp iş potansiyeline odaklanmak ve insanların yetkinliklerini daha ön plana çıkartabilmek için kullanmak şu anda daha önemli olduğunu düşünüyorum. “

Şirketlerde ve çalışan davranışlarında nasıl değişiklikler yaşandı?

“Bu süreçte insan kaynakları uygulamalarında teknolojiden daha çok yararlanılmaya başlandı. Zorunlu olarak başlayan evden çalışma ve hibrit modelleri kalıcı hale gelmeye başladı. Artık insanı gerçekten odağa almayan, mış gibi yapan şirketlerin başarılı olmaları mümkün değil. Çünkü çalışanlar artık daha anlamlı bir iş ortamında kendilerine, insana ve çevreye değer veren şirketlerde çalışmak istiyorlar. Belki bu her çalışanın talebi değil ama talebi olanların zor bulunan yetenekli çalışanlar olması insan kaynakları yönetiminde zihniyet değişikliğini zorunlu kılıyor”.

Alfa kuşağı geliyor. Onlar Z kuşağına göre daha da rahatlar.

Z kuşağı şirketlerden ne bekliyor?

“İş dünyasına yeni katılan Z kuşağının teknoloji, dijitalleşme, 3D, sanal gerçeklik, metaverse gibi yeni teknolojiyi çabuk öğrenmeleri sayesinde hayattan beklentileri değişti. Gençler dünyada çok pasif bir şekilde yaşıyorlar ve kendilerini yormak istemiyorlar. Şimdi Alfa kuşağı da geliyor ve onlar Z kuşağına göre daha da rahatlar. Dünyadan daha fazla zevk almak istiyorlar. Bizim kuşaklarımız gibi çok çalışmak istemiyorlar. İşyerlerinde de onları baskı altına alacak, strese sokacak işlerde çalışmak istemiyorlar.

Ayrıca gençler çalışacağı şirketin dünyaya saygılı olmasını, kötü işler yapmasını istemiyorlar. Ve hayatlarını hazlarıyla birleştirerek mutlu bir hayat sürmek istiyorlar. Yeni kuşakların iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak İK yönetimlerindeki yeni trendlerin başında geliyor.”

Zirvede kimler konuşacak?

“Etkinliğin 24 Ocak 2022’deki açılış oturumunda 26 yaşında ünlü TEDx konuşmacısı, Geleceğin Becerileri isimli kitabın yazarı ve Mucit Perttu Pölönen ile blog yazıları ile iş

dünyasının gündemine önemli katkılar yapan Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker geleceğin insan becerilerini konuşacaklar. Daha sonra And Change CEO’su Tom Marsicano, Talent Strategy Group Başkanı Marc Effron, İnsan Kütüphanesi Kurucusu Ronni Abergel, Sonsuz Oyunlaştırma kitabının yazarı Toby Beresford, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, HR Trend Institute Kurucusu Tom Haak, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, UiParth Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, The Alexander Partnership Yönetici Koçu Hande Yaşargil, Yıldız Ventures İcra Kurulu Üyesi ve Strateji Danışmanı Arzu Aslan Kesimer, Liderlik Gelişimi ve Sistem Koçu Gülsün Zeytinoğlu, HRCurator Kurucusu ve Yazar Dave Millner, Tüm dünyada en çok satanlar listesinde olan Karar, Değişim, Soru kitaplarının yazarları Mikael Krogerus ve Roman Tschappeler, Maçka EMAR, Amerikan Hastanesi Doktoru Prof. Dr. Murat Aksoy, Acıbadem Hastanesi Doktoru Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Jackson Laboratuvarı Profesörlerinden Prof. Dr. Derya Unutmaz, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucusu Prof. Dr. Haluk Gürgen, Sosyal Girişimci ve Danışman İdil Türkmenoğlu, D&R Genel Müdürü Dr. Mustafa Altındağ, Davranışsal Tasarımcı Mine Turalı, Fram Araştırma şirketinin kurucusu Ersan Alkan, Kibar Holding İK Başkan Yardımcısı Şennur Kuru, Doğuş Teknoloji İK Direktörü Aslı Barış, Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Deloitte İnsan Sermayesi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, Allianz Avustralya İç İletişim Müdürü Özlem Özer Kurt, Sanatçı ve Konuşmacı Hakan Bilgin ve Geveze lakabıyla tanınan ünlü radyocu Jozi Zalma yeni insan yöneyimi döneminde insan kaynaklarında yapay zekâ uygulamalarından, internet başvurularından insan kaynağı seçimine, liderlikten, motivasyona, iç iletişime ve performans yönetimine konuşmalarıyla farklı bakış açılarını farklı ülkelerden örneklerle anlatacaklar. Zirve hem Türkiye’den hem dünyadan katılımcılara açık olarak yürütülecek.”