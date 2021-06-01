Pandemi sürecinde dijital dolandırıcılık arttı

Pandemi, iş yaşamından, eğitime kadar pek çok alanda alışkanlıkları değiştirdi. Pandemiyle birlikte internet üzerinden alışveriş, sosyal medya kullanımı, kısacası dijital mecraların kullanımı da arttı. Dijital mecraların kullanımı giderek yaygınlaşırken bir yandan da dijital dolandırıcılıkta artış yaşanmaya başlandı. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse dijital platformları kullanarak dijital dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşların sayısındaki artışa dikkat çekerek konunun Meclis’te araştırılması için önerge verdi. Köse, araştırma önergesinde, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı logoları, bakanlık logoları kullanılarak sahte devlet yardımı ilanları verildiği, linkleri tıklayan vatandaşların bilgisayarlarına ve telefonlarına casus yazılımlar bulaştırılarak hesap bilgilerinin ele geçirildiğini hatırlattı. Köse, özellikle pandemi sürecinde artan dijital dolandırıcılık vakalarının bir an evvel önlenmesi için ilgili kurumların ve finansal kuruluşların ne tür önlemler alması gerektiğinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, dolandırıcılara karşı etkin mücadele yöntemlerinin neler olacağı konusunda, vatandaşlara her türlü dijital platformda güvenli alışverişin sağlanacağı bir ortam yaratılması gerektiğini vurguladı. Köse, vatandaşları en iyi şekilde bilgilendirmek ve bu tuzaklardan uzak tutarak mağduriyetlerini gidermek ve çözüm yollarını bulmak adına Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Eğitim çağına ulaşan 1 milyon 197 bin sığınmacı var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2020 verilerine göre; eğitim çağındaki geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu sayısının 1 milyon 197 bin 124 olduğunu belirterek, bunlardan 774 bin 257’sinin eğitim öğretime dahil edildiğini, öğrencilerin okullara kayıt sürecinin devam ettiğini kaydetti. Önerge sahibi Gürer, 2011 yılından bu yana ülkemize sığınan Suriyelilerin eğitim çağına gelen ve bugün 10 yaşına basan çocukların sayısının 1 milyon civarında olduğunu belirterek, “Son 10 yıl içinde ülkemizde doğan sığınmacıların sayısı bazı ülkelerin nüfusundan fazla” değerlendirmesi yaptı.