Pandemi sürecinde dijital oyunlar...

Dijital oyun sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen sektörü. Küresel ticaretin öncüsü olan otomotiv, enerji gibi sektörlerin büyüme hızlarını geçerek son dönemde en hızlı büyüyen sektörün bu başarısında; akıllı telefon ve tabletlerin günlük kullanımdaki yerinin artması, bilgisayar ve konsollara ulaşımın kolaylaşması, dijital donanım maliyetlerinin düşmesi, internetin yaygınlaşması ve akıllı cihaz kullanım yaş aralığının genişlemesi önemli yer tutmakta olduğu görülüyor.

Tüm dünyada teknolojinin gelişimine paralel eğlence anlayışı, değişim ve dönüşümden geçiyor. Bilgisayar, internet, akıllı mobil cihaz teknolojilerindeki gelişmeler, dijital oyun sektörünün gelişimini hızlandırıyor.

Bir yılı geçen ve halen sürmekte olan Pandemi koşulları gereği evde kalınma zorunda olunması, herkesi film izlemeye, kitap okumaya ve dijital oyun oynamaya yöneltiyor.

Bir başka ifade ile pandemi süreci , dijital oyunlarda artışa hız kazandırdığı görülüyor..

Değerli okurlar,ülkemizin parlayan sektörü olarak tanımlanan “Dijital oyun sektörü”ne ilişkin “2020 Türkiye Oyun Sektörü Raporu”ndan ve açık kaynaklardan edindiğim bilgileri sizlere sunmak istiyorum..

Raporda ilginizi çekecek birçok bilgiler yer alıyor.

“- Pandemi öncesi hiç oyun oynamayan kişiler dahi oyun oynuyorlar.

- Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’unun mobil oyun oynuyor.

- 83 milyonu aşkın nüfusu bulunan Türkiye’de; 35 milyon mobil, 22 milyon bilgisayar, 17 milyon konsol oyuncusu bulunuyor.

- Ülkemizde erkeklerin yüzde 55’i, kadınların yüzde 45’i oyun dünyasında yer alıyor.

- Pandemi döneminde Mobil oyunlarda genel hakimiyet hypercasual tarzında ve PUBG Mobile, Garena Free Fire, LOL Wild Rift gibi online rekabetin çok yoğun olduğu geniş kitlelere hitap edebilen Among Us, Fall Guys gibi casual oyunlar olarak yer alıyor.”

Bir başka bilgide AdColony ve Global Web Index'in 2020 araştırmasından vermek isterim..

- Sadece gençler değil yetişkinler de oyun oynuyor.

- Yetişkinlerin yüzde 81,7’si kadın, yüzde 76,5‘i ise erkek.

- Ortaya çıkan datalar aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığı oynama süreleri ise %30 oranında artmış durumda.

Türkiye’deki mobil oyuncuların demografik özellikleri ve davranış alışkanlıkları ise şöyle ;

- Mobil oyuncuların %50,2’si erkek, %49,8’i kadın.

Oyuncuların yaş aralığının yüzdesel dağılımı:

- 16-24 yaş arası – %23,9

- 25-34 yaş arası – %28,5

- 35-44 yaş arası – %25,3

- 45 yaş üstü – %22,4

Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü olarak ilk sırada herkesin tahmin edeceği üzere yüzde 49,2 ile aksiyon-macera oyunları yer alırken ikinci ve üçüncü sırada ise, yüzde 46,2 ile puzzle ve yüzde 45,7 ile yarış oyunları yer alıyor.

Oyun sektörünün ekonomi boyutuna gelirsek;

Zaten büyümekte olan oyun sektörünün büyüme hızı pandemi sebebiyle daha da hızlandı.

Türkiye’de oyun sektörü en fazla yatırım alan sektör oldu.

Türkiye’nin ilk unicorn’u bir oyun firması oldu; Peak Games, 1.8 milyar dolar karşılığında, diğer bir deyişle 12 milyar TL'nin üzerinde bir tutara, dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satıldı.

2020 yılında pandeminin de etkisiyle yüzde 9.3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştı.

Bu büyüme Türkiye’de kendisini; geçtiğimiz yıl 32 milyon olan oyuncu sayısını 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılatı 880 milyon dolara yükselterek gösterdi.

TL olarak 7 milyar TL’lik büyüklüğü aşan Türkiye oyun sektörü pazarının; 450 milyon dolarla mobil oyunlar, 230 milyon dolar ile bilgisayar ve 200 milyon dolarla konsol oyun pazarı olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Sizlere sunacağım bir başka bilgi de Google Play'den,

Burada, 171.986 oyun yayıncısı arasında 2.689'dan fazla Türk yayıncı bulunmakta, 439.890 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8.055'ten fazla oyun bulunduğu, Türk yayıncıların Google Play'deki 8.055'in üzerindeki oyunlarının ortalama puanı 5 üzerinden 3.94 olup değer tüm mobil oyunların genel ortalama puanı olan 3,76'dan daha iyi olduğu bilgisi yer almakta.

Değerli okurlar, 2020 Türkiye Oyun Sektörü Raporu ve AdColony ve Global Web Index'in 2020 araştırmasından ve açık kaynaklardan derlediğim “Pandemi sürecinde dijital oyunlar”a ilişkin bilgiler özetle bunlar.