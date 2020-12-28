Pandemi tetikledi, diş fırçalamada rekor sıçrama oldu

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, COVID-19 sürecinde görüntülü platformda gerçekleşen “tüketicinin nabzını tutma” buluşmalarının notlarını incelerken bir veri dikkatini çekti:

- Diş fırçalama alışkanlığında Türkiye’de yıllardır olmayan bir artış yaşandı. “Her gün dişimi fırçalarım” diyenlerin oranı yüzde 30 düzeyindeydi. Pandemi döneminde bu oran yüzde 50’ye çıktı.

Tankut Turnaoğlu ve ekibi, bu durumu şöyle yorumladı:

-Pandemide genel olarak hijyen öne çıkarken kişisel hijyene daha çok önem verildi. Bu dönemde toplum ağız sağlığının da önemini daha iyi kavradı. Ağız gargarası ürünlerinin satışındaki artış da bunu ortaya koyuyor.

Turnaoğlu, pandemi öncesinde tüketici ev ziyaretleriyle gerçekleşen “nabız” çalışmalarının online versiyonunda elde ettikleri bazı verileri “NGN IT Vision” etkinliğindeki panelde paylaştı:

►El yıkama yüzde 72 arttı.

►Ev temizliğinde yüzde 63 artış oldu.

►Çamaşır yıkamada artış yüzde 60’ı buldu.

► Duş alma sıklığı da yüzde 57 arttı.

Turnaoğlu, benim yönettiğim panelde bu verileri aktarırken şu saptamasının altını çizdi:

- Temizlik alanında inanılmaz bir zıplama oldu. Türkiye’de “temizlik damarı” çok güçlüdür.

COVID-19 sürecinin ilk dönemlerinde herkes evlerde olduğu için tüketicilerle daha kolay ve hızlı görüşmeye başladıklarını vurguladı:

- Türkiye’de her hafta400tüketiciyle ev ziyareti yaparcasına konuştuk. Bunu Türkiye’nin de dahil olduğu 9 Avrupa ülkesinde aynı anda yaptık. Avrupa merkezimiz bu görüşmeleri izledi, daha hızlı aksiyon alabildi.

Bu görüşmelerden bir başka veriye işaret etti:

- Avrupa ve Türkiye’de görüşmelerimize katılan tüketicilerin yüzde 52’si “kişisel bakım rutinleri”nin COVID-19 sürecinde değiştiğini bildirdi. Bunların yüzde 80’i, “COVID-19 sona erdiğinde bu değişiklik kalıcı olacak” mesajı verdi. Yani, bizim tüketicide kalıcı dönüşüm var.

Ardından alışverişteki dijital dönüşüm üzerinde durdu:

-Avrupa’da toplam alışveriş yapanların yüzde 20’si ilk kez online alışverişi COVID-19 döneminde denedi. Avrupa’da e-ticaret yüzde 45 büyüdü. Penetrasyon yüzde 70’e çıktı.

Türkiye’deki online alışverişteki artış hızının Avrupa’nın yüzde 20 üstünde gerçekleştiğini belirtti:

- Online alışveriş şu anda ülkemizde yüzde 30’a ulaştı.

Ürünlerinin dünyada 5 milyar tüketiciye ulaştığını kaydetti:

-Türkiye’de her 10 hanenin 9’unda P&G’nin bir markası bulunuyor.

Turnaoğlu, “Türkiye’de temizlik damarı çok güçlüdür” dese de, bu “damar”ın diş fırçalamaya aynı şekilde yıllardır yansımadığı anlaşılıyor.

Yoksa, “Her gün dişimi fırçalarım” diyenlerin oranının yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkmasına sevinir miydik?

Bebek bezi fabrikasına ‘yapay zeka' girdi, arıza için erken uyarı yapıyor

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “NGN IT Vision” buluşmasında Gebze’deki tesislerine 2017’de 100 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti:

- O yatırımın arkasında genelde otomasyona geçiş vardı. Amaç, verilerle bütün üretimi optimize etmekti.

Bebek bezi üretim hattında “yapay zeka”nın devreye girdiğini kaydetti:

- Üretim hattı, gelecekteki üretim kayıplarını tahmin ediyor, arızayı önleyici teknik bakımlar için uyarıyor. Geçmişteki arıza verilerini analiz edip, önceden sinyal de veriyor ve önlem alınmasını sağlıyor.

COVID'le işsiz kalana uygun fiyatlı ürün için plan yapıyoruz

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “NGN IT Vision” buluşmasında 2021’de öne çıkacak trendleri anlatırken, şu noktaya işaret etti:

- COVID-19 krizi, ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi, iş ve gelir kayıpları söz konusu oldu. Çok ciddi sıkıntıda olan iş kolları var.

Bu durumu dikkate alarak adımlar atacaklarını belirtti:

- Tüketicinin alım gücünün düştüğünü dikkate alarak markalarımızın ekonomik versiyonlarını çıkarıyoruz. Sağlık ve hijyende güvenilir markalara talep arttı. Biz de o markalarda ulaşılabilir portföy oluşturacağız.

‘Metal yaka' ile ‘mavi yaka' eşitlenir ama insan kaynağı öne çıkar

LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “NGN IT Vision” buluşmasında 2021’e bakışıyla ilgili yaklaşımını paylaştı:

- Ben temkinli iyimserim. İş yapabilmek için zor zamanlarda temkin ile iyimserliği bir arada tutmak gerekiyor.

Ardından araştırmalardan şu öngörüyü paylaştı:

- 2025'te fabrikalarda insan çalışması ile robot çalışması eşitlenecek. Yani, “metal yaka”lılar “mavi yakalı”ları yakalayacak.

Önümüzdeki dönemde insanların yeni yetenekler kazanacağını vurguladı:

- İnsan kaynağı daha da önem kazanacak.

Elimizde araç olsa sektör satışta 1 milyonu geçerdi

TOYOTA Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “NGN IT Vision” buluşmasında otomotiv sektörünün 2018-2019 döneminde ciddi satış kayıpları yaşadığını belirtti:

- 2019’da otomobil satışı iç pazarda 420 binler düzeyindeydi. Oysa sektörümüz 1 milyona dayanan satışlara alışmıştı. 2020’ye girerken satışlarını 550 bin dolayına ulaşacağını düşünüyorduk.

COVID-19 süreci sektörde üretimi de dönem dönem durdurduğunu vurguladı:

- COVID-19 kriziyle birlikte 2020’yi “kayıp yıl” olarak görmeye başladık. Ancak, insanların virüs nedeniyle toplu taşımadan uzak durmaya başlaması, otomobile talebi artırdı. Üstüne 2018-2019’da ertelenen talep ve faiz indirimi de gelince satışlar ciddi yükseldi.

Bu hareketliliğin tahminlerini 780 binlik satışa doğru çıkardığını kaydetti:

- Bugün geldiğimiz noktada 2020’yi 900 bini aşan otomobil satışıyla kapatacağımız ortaya çıkıyor. Eğer stoklarımızda araç olsa, satışların 1 milyonu geçmesi de söz konusu olurdu.

2021’e ilişkin öngörüsünü de paylaştı:

- 2021’de otomotiv sektöründe satışlar bir miktar gerileyebilir.

2020 düzeyinin altında kalabiliriz.