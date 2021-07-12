Pandemi zenginleri Boğaz’da yalı avında!

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Direktörü Gün Gökkaya, pandemide el değiştiren paranın lüks konut piyasasını hareketlendirdiğini belirtti. Özellikle net varlığı 30 milyon doların üzerinde olan ultra yüksek gelirli kesimde bir değişim görüldüğünü belirten Gökkaya, “Salgın geçirmez varlık konut oldu. Yalı satışları iki katına çıktı. Bodrum’da metrekaresi 8 bin 500 dolardan konutlara ilgi arttı” dedi.

Her krizde olduğu gibi pandemide de kaybeden ve kazanan sektörler öne çıkıyor. Pandeminin farkı, bu tabloya dijitalleşmenin imza atması oldu. Dijital dünyanın yeni yüksek ve ultra yüksek gelirlileri oluştu. Türkiye’de yaklaşık 120 bin kişi olarak gösterilen bu grubun yatırım eğilimlerini EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Direktörü Gün Gökkaya ile konuştuk. “Kazananlar daha çok e-ticaret işi yapanlar oldu. Buna bağlı olarak lojistik, depolama işleri, ‘data’ hizmeti verenler, sağlık alanı öne çıktı” diyen Gökkaya, diğer sektörlerin tümünde farklı dozlarda olumsuz etkilenme görüldüğünü vurguladı. Gün Gökkaya ve ekibi, pandemide yüksek varlıklı ve ultra yüksek varlıklı gruplarda gerçekleşen değişimi, bu grupların yatırım piyasasında yarattığı hareketi mercek altına almış.

Yüksek net varlıklı kaçış evi istiyor

Pandeminin kazanan ve kaybedenler listesindeki değişim, Türkiye’de yüksek ve ultra yüksek gelir grubuna da yansımış. Gün Gökkaya, “yüksek net varlıklı” grubun; birincil konutu dışında net varlıkları yıllık 1 milyon dolar olan kişilerden oluştuğunu söyledi. Türkiye’de bu grupta 115 kişinin olduğunun tahmin edildiğini vurgulayan Gökkaya, bu kişilerin yatırımlarının yüzde 20 oranında gayrimenkulde olduğuna dikkat çekti.

Yüksek net varlıklı kişilerin pandemideki gayrimenkul iştahlarını ise şöyle anlattı: “Bu grubun yüzde 30’u, 2021’de yeni bir ev satın almayı planladığını, özellikle de birincil konutlarındaki şartları iyileştirmek arzusunda olduklarını ifade ediyorlar. Konutta en çok istedikleri özellik ise açık alana erişim. Doğa ve denize yakın mülklere olan talep bu nedenle arttı. Yüksek net varlık grubunun yüzde 30’u evini yenilemek istiyor, yüzde 20’si ise “Bir kaçış evi istiyorum” diyor. Mayıstan ekim ayına kadar yaşayacakları ikinci bir ev arayışındalar. Bu da sahil kesimlerinde arsa fiyatlarını birkaç kat artırdı.”

Ultra yüksek varlıklının gözü Boğaz’da

Öte yandan ultra yüksek net varlık grubunda da benzer talep olduğunu söyledi Gökkaya. Bu grup ise birincil konutları dışında net varlıkları toplamı 30 milyon doları aşan kişilerden oluşuyor. Türkiye’de yaklaşık bin 500 kişinin bu gruba girdiği tahmin ediliyor. Gökkaya, “Bu grup, her kriz döneminde olduğu gibi pandemide de kendi içinde değişim yaşadı. İfl as edenler oldu, geliri azalanlar varken elbette kazananlar onların yerine geldi” dedi Gökkaya.

Ultra yüksek net varlık grubunun yeni üyelerinin harcama eğilimini ise şöyle anlattı: “Bu grup da hemen oturduğu konutu bir üst sınıfa yükseltmek istedi. Lüks konutta son iki yıldır el değiştirme hızlandı. Çünkü belli sektörler kan kaybederken, belli alanlarda da ciddi gelir artışı oldu. Bu iş kollarındaki şirketlerin hissedarları gayrimenkulde hatırı sayılır alımlar yaptılar. Sermaye ile birlikte lüks gayrimenkul, özellikle de yalılar el değiştiriyor. Bu grubun özellikle yalılara ilgi duyduğunu görüyoruz. Yalı segmentinde talep, geçen yıllara göre yüksek. Normalde yalılar genellikle veraset yoluyla el değiştirirdi ancak pandemi, tüm krizlerden daha derin oldu. Her yıl ortalama 2-3 yalı satılırken şimdi bu sayı ortalamada 6’ya çıktı. Yalılarda metrekare fiyatları 25 bin dolar civarında. Metrekare fiyatı 40 bin dolar olarak değerlenen tek taş yalılar da var. Ultra yüksek net varlık grubu, Boğaziçi kadar Bodrum’u da hedefe aldı. Bodrum’da lüks konutlarda metrekare fiyatları 8 bin 500 dolar civarında seyrediyor.”

İlk tepki eve sınıf atlatmak

Gün Gökkaya’ya göre bu dönemde konut, “salgın geçirmez varlık” oldu. Bunun nedeni ise yüksek ve ultra yüksek grupta yer alan kişilerin ilk tepkisinin evini bir üst sınıfa taşıma talebi olmuş. Bunun da özellikle lüks konut piyasasını çarpıcı biçimde hareketlendirdiğini belirtti Gökkaya. Gözlemlerini şöyle anlattı: “EY olarak en dikkat çekici hareketi lüks konutta gördük. Herkes evini bir üst sınıfa taşımak üzere hareketlendi. Lüks konutta el değiştirme yüzde 25 oranında arttı. Geliri artanlar oturdukları evi bir sınıf atlama aracı olarak görüyor. Sadece komşu için yüzde 30 fazlasını vermeye razı olanlar var.”

EY TÜRKİYE STRATEJİ VE KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ GÜN GÖKKAYA:

Samanlıkların bile peşine düştüler’

Özellikle lüks olarak nitelendirilen Boğaz hattı, Ulus, Etiler, Kemerburgaz gibi lokasyonlarda ciddi bir hareketlilik var. Kırsal yaşama talep artınca imarsız arsaların fiyatları 3-4’e katlandı. Ancak bu, pandeminin yarattığı geçici bir patlama. Virüsle birlikte fiyatlar pik yaptı. Samanlıkların bile peşine düştüler. Bu durum yerine oturacaktır.