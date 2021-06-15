Pandemide 1.1 milyar dolarlık yatırıma girişti Vietnam’ı 3’üncü üs seçti

HAYAT Holding’te 3’üncü kuşağın temsilcisi olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, grubun küresel yolculuğunda açtığı yeni sayfa üzerinde çalışırken 1937 yılına uzandı:

- 1937 yılında dedem Avni Kiğılı ile büyük amcam Fahri Kiğılı, iş hayatına Sultanhamam’da tekstil ticaretiyle girmiş. 1960’lı yıllarda babam Yahya Kiğılı işleri devralmış.

1969 yılında önemli bir yatırıma adım atıldığını irdeledi:

- Bugün grubumuzun önemli üretim şirketlerinden olan Kastamonu Entegre 1969 yılında kurulmuş.

Hayat Kimya’nın daha yakın dönemde kurulduğuna baktı:

- Hayat Kimya 1987 yılında faaliyete başlamış.

Avni Kiğılı, görüntülü platformda düzenlediği sohbet toplantısında grubun mevcut yapısını özetledi:

- Bugün 41 şirketimiz, 17 bini aşkın çalışanımız, 12 ülkeye yayılmış 36 üretim tesisimiz, 100’ü aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla ürünlerimiz dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşuyor.

Grubun bulunduğu sektörlerde dünyadaki yeri üzerinde durdu:

- Hijyen, ev bakım, temizlik kağıtları ve kişisel sağlık kategorilerinde bugün dünyanın 5’inci büyük markalı bebek bezi üreticisiyiz. Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisiyiz.

Kastamonu Entegre’yi işaret etti:

- Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’de birinci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada 6’ncı sırada yer alıyoruz.

Üretimle bulundukları ülkeleri sıraladı:

- Türkiye, Cezayir, Mısır, Nijerya, Bulgaristan, Romanya, Kenya, Rusya, Bosna Hersek, İtalya, İran.

COVID-19 krizinin başladığı günlerden itibaren yatırımlarında duraksama yaşamadıklarını, toplam 1.1 milyar dolarlık yatırım kararı aldıklarını kaydetti:

- Söz konusu yatırımların 400 milyon dolarlık bölümü tamamlandı, üretime başlandı. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız da 2022 sonuna kadar devreye girmiş olacak. Yeni çehremizle yatırımlarımız sürecek.

Söz konusu yatırımları şöyle anlattı:

Hayat Kimya, Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi kuruyor.

Kastamonu Entegre Samsun’da yonga levha, Balıkesir’de MDF tesisi yatırımı yapıyor.

Geçen yıl oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Böylece bizim için yeni kategoriye girmiş olduk.

Mısır’da maskede kullanılan non-woven kumaş üretmek üzere yatırıma başladık.

Cezayir’de temizlik kağıtları fabrikası kuruyoruz.

Rusya’da yonga levha tesisi yatırımı yapıyoruz.

Rusya’da var olan kağıt fabrikamıza ek olarak devreye alacağımız yeni tesisimizle bu ülkedeki en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı sürdüreceğiz.

Vietnam için ayrı başlık açtı:

- Vietnam’da 100 milyon dolarlık yatırımla çocuk bezi ve hijyenik ped fabrikası kuruyoruz. Aslında ilk ürünleri almaya başladık. Vietnam bizim Güneydoğu Asya’daki üretim üssümüz olacak.

Vietnam’da ikinci ve üçüncü faz yatırımların da gündeme geleceğini bildirdi:

- Açıkladığım 1.1 milyar dolarlık toplam yatırım rakamının dışında Vietnam’da ikinci faz olarak 150 milyon dolara temizlik kağıdı tesisi planlıyoruz. Üçüncü fazı gündeme aldığımızda Vietnam’daki yatırım 500 milyon dolara çıkacak.

Vietnam’la ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Vietnam’a kurduğumuz tesisle Malezya ve Tayland başta olmak üzere bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek istiyoruz. Söz konusu ülkelerde de markalarımızla pazarın ilk iki oyuncusu arasına yerleşmeyi planlıyoruz.

COVID-19 gibi dünyayı saran kriz ortamında yarısı Türkiye’de, yarısı yurt dışında olmak üzere 1.1 milyar dolarlık yatırıma girişmek, Hayat Holding’in gücünü, iddiasını ortaya koyuyor.

3 milyar dolarlık cironun yüzde 60’ı yurtdışından geliyor

HAYAT Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı’ya 2020 cirosunu sorduk, şöyle yanıtladı:

- 2020’de aslında TL bazında büyüdük, dolar bazında yerimizi koruduk. Biz hesaplarımızı dolarla yapmak durumundayız. Çünkü, dünyanın farklı noktalarında üretim ve iş yapıyoruz. 2020 yılı ciromuz 3 milyar dolar oldu.

Cironun iç-dış oranlarını paylaştı:

- Ciromuzun yüzde 55-60’ını yurtdışındaki faaliyetlerimizden sağladık. Cironun yüzde 60’ını Hayat, yüzde 40’ını da Kastamonu Entegre tarafı oluşturuyor.

Ardından yatırımlarla sağlanan istihdam artışına dikkat çekti:

- Pandeminin başından buyana 2 bin kişiye ek istihdam oluşturduk. Yeni yatırımlarımızla 1600 kişiye daha iş olanağı sağlamış olacağız.

‘Ana değerler’inde girişimcilik, azim ve cesaret yer var

HAYAT Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, grubun yeni logosunu şöyle tanımladı:

- İnsanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması.

Kurumsal kimlik değişimini anlatırken vizyon ve ana değerlerini de özetledi:

- Girişimcilik, azim ve cesaret, aidiyet, açık fikirlilik, adalet ve dürüstlük, insana ve doğaya saygı temellerinden bir adım bile sapmayacağız.

1 ton kağıt için kullanılan suyu 3 tona indirdik

HAYAT Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, sürdürülebilirlik konusundaki bir soruyu yanıtlarken temizlik kağıdı üretiminden örnek verdi:

- 1 ton kağıt üretiminde dünyada ortalama 10 ton su kullanılıyor. Bizde bu miktar 3-3.5 ton düzeyinde bulunuyor.

Avrupa’nın en az su harcayan 3’üncü üreticisi olduklarını vurguladı:

- Ayrıca, yer altı su kaynaklarının kullanımını azaltmak için İzmit’teki tesisimizde deniz suyunu arıtıyoruz.