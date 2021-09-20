Pandemide doğal gıdaya talep dört kat arttı

Üç mühendisin Balıkesir’de temellerini attığı Eski Tadında, 16 ilden 80 tedarikçiye gelir kapısı yaratıyor. Online organik gıda platformunun kurucularından Okan Arı, “Ürünleri köylerden alıp laboratuvar analizine gönderiyoruz. Pandemide talep dört kat arttı. Online organik gıda pazarının büyüklüğü 500 milyona çıktı” diyor.

Eski Tadında, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak bir girişim yaratan üç mühendisin hikayesi aslında. Hikayenin kahramanlarından olan Okan Arı, e-ticarette deneyimli bir isim. Daha önce emlakjet.com’u kuran ve satışını yapan Arı, şimdi Eski Tadında ile online organik gıda platformunda iddialı yol alıyor. Arı’nın emlaktan gıda alanına girmesinin ardında ise küçük kızının doğumu var. “Kızım doğduğunda onu kalıntısız, doğal gıda ile beslemeyi kafaya koyduk. Ancak pestisitlerin olduğu bir ortamda bu zordu. Böylece doğal üretimin peşine düştük” diyen Arı, endüstri mühendisi kız kardeşi Oya Arı ve harita mühendisi arkadaşı Ozan Eke ile 2016’da şirketi kurduklarını anlatıyor.

Atalık buğdayla yola çıkıldı

Okan Arı’nın ilham aldığı kişi kayınpederi olmuş. Avukatlıktan emekli olduktan sonra Balıkesir’deki arazisinde tohumlarla ilgilenmeye başlayan kayınpederinin çalışmalarından yola çıktıklarını belirten Arı, süreci şöyle anlatıyor: “Balıkesir’de arazi aldık. 80-90 dönüm arazide atalık buğday ekmeye başladık. Bu arada yanımıza uzmanlar aldık. Laboratuvarlarla anlaşmalar yaptık. Salça, un, zeytin, zeytinyağı, tarhana gibi ürünler üretmeye başladık. Sonra işler öyle bir hal aldı ki, talebe yetişemedik. Ve bir yol ayrımına geldik. Ya bu işi yapan kişileri kırsalda destekleyen bir organizasyon kuralım ya da üretime devam edelim diye düşündük. Organizasyon tarafını daha iyi biliyorduk.”

Şimdi sadece online ortamda organik tarım ürünleri satan bir şirket olarak kendilerini konumlandırdıklarını söylüyor Okan Arı. Şirketin 16 ilde 80 sözleşmeli çiftçisi var. Ekipler köy köy dolaşıp üreticilerden ürün örnekleri alıyor. Laboratuvarlarda kalıntı testleri yapılıyor. Arı, “Biz yasal izin verilen limitlerde bile kalıntı istemiyoruz. Sıfır kalıntı ürünleri platforma kabul ediyoruz. Kadın üreticiler bu konuda çok başarılı. Analiz testinden geçen üreticiler platforma kabul ediliyor. 300’den fazla ürün satıyoruz. Tedarikçilerimizin 34’ü kadın” diyor.

Hedef, pazarın yüzde 12’sini almak

2021’de müthiş bir başarı yakaladıklarını belirtiyor Okan Arı. Aslında ilk günden itibaren gösterilen ilgi, pandemide katlanarak artmış. Pandeminin talebe dört kat etkisi olduğunu ifade eden Arı, organik gıda işinin zorluklarına da dikkat çekiyor: “Lojistiği zor bir iş. Dayanıksız bir ürün satıyorsunuz. İki günde bozuluyor. Ancak sistemi oturttuk. Lojistik planlamasını buna göre yapıyoruz. Artık gece toplanan mahsul sabah tüketicinin kapısına teslim ediyoruz. Daha çok tedarikçi ve ürün çeşidi olabilir ama analizlerden taviz vermiyoruz.” Eski Tadında’nın önünde şimdi, ürün analizleri ve üretici denetimlerini dijital hale getiren bir sistem kurma hedefi var. Pazarın hem organik hem de online anlamda büyüdüğünü belirten Okan Arı’ya göre gıdanın dijitalleşmesi yeni yatırımları da zorunlu kılıyor. Bunu da online organik gıda pazarının potansiyeline bağlıyor Okan Arı: “Gıda sektörünün yüzde 8’i online pazar. Bu oranın 2025’te yüzde 18’e çıkması bekleniyor. Şu anda Türkiye’de online organik gıda pazarının büyüklüğü ise 500 milyon TL. Online gıda pazarının içinde doğal gıdanın payı yüzde 10. 2025’te yüzde 15 olacağı tahmin ediliyor. İşte biz bu hem online hem de doğal gıda pazarından yüzde 12 pay almayı hedefl iyoruz.