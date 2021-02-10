Pandemide en çok ihracatı ‘araştırdık'

“Pandemi ile birlikte bilmediğimiz bir döneme girdik, daha önce deneyimlemediğimiz, farklı dinamikleri olan bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte daha çok merak ettik, merak ettikçe daha çok soru sorduk” diyor Xsights Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Çiğdem Penn. Şirketler de bu dönemde önlerini görüp, rota çizebilmek için sorguladı… Penn’in verdiği bilgilere göre bu dönemde araştırma şirketlerine en çok da ihracata yönelik fizibilite çalışması talebi geldi.

Çiğdem Penn, Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine London School of Economics'de devam etmiş, şirketi Xsights’ı 2004 yılında Londra’da kurmuş bir isim. Pandemi dönemini Penn, “Biliyorsunuz, araştırmanın temeli merak, dolayısıyla bugüne kadar araştırma yapmamış kurumlar araştırma yapmaya başladı, araştırma yapanlar ise daha çok araştırma yapma eğilimine gitti. Öte yandan cevaplarını bildiğimiz soruları sormaktan vazgeçtik. Bir anlamda araştırmalar yenilendi, güncellendi ve daha dinamikleşti. Özel sektördeki müşterilerimiz için tüketici davranışlarındaki değişim, sosyal ve dijital mecralardaki deneyim, tasarruf eğilimi, e-ticaretten beklentiler, yeni ürünlere bakış gibi alanlarda araştırmalar yaptık. Sosyal çalışmalarda ise, hane içindeki şiddet, kadın istihdamı, gençlerin iş gücüne katılımından eğitim kalitesine kadar farklı konular üzerine eğildik” diyor.

Dijital araştırma yapmaya 2010’da başladı

Bu dönemde dijitalleşmenin etkisiyle online araştırma yöntemleri sayesinde daha fazla araştırma yapıldığını da kaydediyor Penn. “Birçok sektör gibi, araştırmada da beklediğimiz dijitalleşme pandemi sayesinde hızlandı” diyor Penn ve ekliyor: “Xsights, tüm yöntemlerle araştırma yapmakla birlikte, biliyorsunuz ülkemizdeki ilk online araştırma panelini kuran araştırma şirketlerinden biri. 2010 yılından bu yana online araştırma hizmeti veriyoruz ve bu konuya çok yatırım yaptık. Pandemi sırasında online araştırma ile ilgili eğitimler verdik, makaleler yazdık, online yöntemlerle veri kalitesini sağlamanın yolları hakkında müşterilerimizi bilgilendirdik.“

Start-up’ların ilgisi büyük

Çiğdem Penn, martta başlayan salgından beri, pandeminin tüketiciler, çalışanlar, tedarikçiler, hekimler, hastalar, gençler, anneler, beyaz yakalılar üzerindeki etkilerini farklı sektörler için çalıştıklarını kaydediyor. Penn, “Hizmet verdiğimiz kurumlar iş yapama şekillerini geliştirdiler. Yeni ürünlerin, yeni hizmetlerin, yeni pazarların potansiyellerini ölçümledik. En çok da ihracata yönelik fizibilite çalışması talebi geldi bu dönemde. Start-up’lardan, yatırımcılardan daha çok brief aldık. Yeni fikirler ve yeni yatırımlar pandemi döneminde de gündemde kaldı” diyor ve şunları söylüyor: “Bugünlerde ise pandemiden sonraki dünya nasıl olacak? Bu değişen tüketici davranışları kalıcı mı? Eski düzene ne ölçüde döneceğiz? Değişim ne yönde devam edecek? Pandemiden öğrendiklerimizle neleri yeniden yapılandırabiliriz? Hangi sektörlerde nasıl fırsatlar doğacak? Bunlar hala cevaplarını merak ettiğimiz konular…”

Yurtdışına taşıyacak

Yabancı pek çok firma için madencilikten gıdaya, tekstilden telekoma kadar birçok sektörde araştırma yaptıklarını söylüyor Penn, “Pek çok kişi için çalışma yapıyoruz. Bu yatırımcılar çoğunlukla gayrimenkul ya da gıda sektörleri ile ilgileniyorlar. Xsights’ın odağında yurtdışına açılma var, şirketimizin içindeki know-how’u, iş yapış şekillerini, araştırmadaki değerlerimizi yurtdışına taşımak için çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor. Penn, şöyle devam etti: “Araştırma için ayrılacak kısa bir zaman, kurumlara yıllar kazandırabilir. Ben 20 yıllık araştırmacıyım, araştırma bütçesinin boşa gittiğini henüz görmedim, iyi yapılmış bir araştırmanın faydası saymakla bitmez.”

Nepal ile turizm ve altyapıda işbirliği mümkün

DEİK-Türkiye Nepal İş Konseyi Kurucu Başkanı olarak, üç dönem konseye başkanlık yaptığını anımsatan ve bayrağı Mustafa Akıncılar’a devrettiğini belirten Çiğdem Penn, şunları söylüyor: “DEİK’teki iş konseyleri iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağları kuvvetlendirmek için çalışırlar. İş insanlarının tanışmaları, beraber iş yapmaya başlamaları, ortak yatırımlara imza atmaları ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ve derinleşmesi mümkün olur. Böylelikle ticaret de, diplomatik ilişkiler de daha kolay hale gelir. Hem Türkiye hem dünyanın en güzel ülkesi Nepal için çalışmış olmaktan mutluyum. Nepal’in müthiş bir turizm potansiyeli var. THY, Nepal’e Avrupa’dan direkt uçuşu olan tek havayolu. Bu durum birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Nepal’de yapılmayı bekleyen büyük inşaat ve altyapı projeleri var ki bunlar genellikle Dünya Bankası ya da Asya Kalkınma Bankası tarafından destekleniyor; inşaat şirketlerimiz bu projelerde ciddi karlar elde edebilirler. Sağlık, gıda, elektrikli eşyalar için de Nepal kıymetli fırsatları ile iş insanlarını bekliyor.”

Çok nüfuslu Asya ülkeleri cezbediyor

Çiğdem Penn, Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) 2028 yılında Çin’in ABD’yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağını öngördüğünün de altını çiziyor. Penn, “Çin, aslında beklenenden daha hızlı ilerliyor. Sadece Çin değil, Hindistan, Bangladeş gibi büyük nüfusların olduğu geniş pazarlar var Asya’da. Biz geçen aylarda Burma’da bir pazar araştırması yaptık, potansiyeli gördük. İş insanlarımız Asya’ya girerken araştırma yapsınlar, veriye göre hareket etsinler. Bizim Xsights olarak, ticaret odalarına, ABİGEM’lere, ihracatçı birliklerine yaptığımız raporlardan başlasınlar, DEİK’ten TİM’den faydalansınlar. Veriye ulaşamadıkları, karar vermekte zorlandıkları noktalarda mutlaka bir araştırma şirketinden kendilerine özel hizmet alsınlar” şeklinde konuşuyor.

17 ülke 52 proje arasından seçildi

Çiğdem Penn, pandemi ile birlikte yaptıkları işi ne kadar sevdiklerini, şirketlere ne kadar önemli katma değer sağladıklarını gördüklerini söylüyor. Penn, “2020 yılında ESOMAR Vakfı tarafından Fark Yaratan Araştırmalar ödülüne layık görüldük” diyerek, zorlu geçen bir yılda Xsights olarak yüzlerinin güldüğünün altını çiziyor. “Araştırmamız, 17 ülkeden 52 proje arasında, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan örnek bir çalışma olarak seçildi” vurgusunu yapan Çiğdem Penn, “Abdi İbrahim Otsuka ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte ESOMAR Dünya Kongresi'nde araştırmamızı sunduk. Şimdi aynı çalışmanın farklı ülkelerde yapılması için çalışıyoruz” diyor.