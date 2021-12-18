Pandemide kadın girişimcilere özel projeler planlıyorlar  

E-ticaretin devreye girmesi en çok girişimci kadınların kendilerini göstermelerine fırsat tanıdı. Many box, Accouchêe, Vispera gibi örnekler çoğalsa da Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde kadın oranı hala yüzde 10’lara ulaşmış değil. Beşinci dönem mezunlarını veren Ünlü&Co Kadın Girişimciler Akademi’sinin diploma töreninde eğitim ve yatırım desteği alan kadınların birbirlerini en çok cesaretleri için tebrik ettiklerine şahit olduk. Çünkü anketlere göre kadınların sadece yüzde 40’ı kendisinde girişimcilik cesareti gördüğünü söylüyor. Törene evsahipliği yapan Ünlü&Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü de, bu cesaretin ilk fitilini ateşleyen en önemli şeyin sermaye olduğuna inanıyor. Gazetecilerle bir araya gelen Kalyoncuoğlu Ünlü, “Anketlere göre ‘girişimcilik için yeterli donanıma sahibim’ diyen kadınların oranı ise sadece yüzde 30. Türkiye’deki en büyük sorun ise girişimcilerin erken aşamada yatırımcı bulamaması. İşte biz de beş yıl önce Ünlü&Co Kadın Girişimciler Akademisi’ni kurarken bu cesareti desteklemek ve onları yatırımcılarla bir araya getirmek hedefiyle yola çıktık” dedi.

5 yılda 100 mezun verildi

Ünlü&Co’nun Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Akademisi beşinci yılında tam 100 mezuna ulaştı. Programa kabul edilen kadınlar hem eğitim aldı hem de yatırımcılarla bir araya geldi, finansman desteği buldu. Bütün bu süreç boyunca da Ünlü&Co başta olmak üzere liderlerden mentörlük desteği aldılar. Kadınların güçlenmelerini hedef alan birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif rolleri olan Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü’nün yeterince destek verildiğinde kadın girişimcilerin çok başarılı olacaklarına inancı tam. “Yeter ki önlerinde engel olmasın” fikrinde.

Sanatın gizli kalmış kadın kahramanları

Kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Ünlü&Co, Akademi’nin son mezunlarına özel bir sergi de hediye etti. Serginin adı “Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı”. Şebnem Kalyoncu Ünlü, Türkiye’de yaşamış kadın sanatçıların eserlerinin buluştuğu bu sergiye sponsor olarak aynı zamanda asırlık emeği de gözler önüne serdiklerini söyledi. “Ben-Sen-Onlar sergisi, sanat tarihinin gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği sanatçı kadınları fark edilmesi ve bu isimlerin görünür kılınması için önemli bir kilometre taşı olacak” inancında. İki yıllık çalışmanın sonucu olan ve Koç Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilen sergide 117 kadın sanatçının 217 eseri yer alıyor. 1850-1950 yılları arasında yaşayan bu kadınların kimi babasının, kimi de eşinin izni olmadığı için eserlerine kendi imzalarını atamamış, gizli kalmışlar.

Şebnem Kalyoncu Ünlü, şirketin 25’inci yılında Akademi ile 100 kadın mezuna ulaştıkları tören öncesinde, kadın girişimcileri daha da cesaretlendirmek için sergiyi desteklediklerini anlattı. Yeni planını ise şöyle özetledi: “Şimdi sırada pandemide zarar gören kadın girişimcileri güçlendirmek var. Kadınların pandemide kaybı çok büyük oldu. Aradaki açığı kapatmak, süreci hızlandırmak için işbirlikleri, projeler planladık. Görüşmelerini yürütüyoruz.”