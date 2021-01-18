Pandemide mikro işletmeler için hijyen hareketi

Hizmet sektörü, 2020’de pandeminin etkilerini en sert gören iş kollarından biri oldu. Mayıs ayında normalleşme süreci başladıktan sonra da konaklamadan, yeme-içmeye kadar sektörün birçok dalında işler hedeflenenin çok uzağında canlandı. İstihdamın yoğun olduğu sektörde çalışanlara yardım etmek için kampanyalar bile oluşturuldu ancak asıl mesele sektörün yeni normale hazırlanmasıydı. Şimdi kısıtlamaların gölgesinde zor bir kış geçiliyor. Aşılamanın başlamasıyla normalleşme umutları arttı ancak bu kez geçen yılki gibi açılmaya hazırlıksız yakalanmak istenmiyor.

Yeni normalin yıldızı yine hijyen olacak. Özellikle hizmet sektöründe daha hijyen olan müşteriyi kapacak. İşte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET’in desteğiyle geliştirilen “İşimiz Temiz Projesi”nin odağında da hizmet sektörünü hijyen temelli yeni normale hazırlamak var.

“İşimiz Temiz Projesi” ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmeler için hijyen eğitim programları oluşturulacak. Bu işletmeler için hijyen kriterleri belirlenecek ve buna uyanlar ticari faaliyetlerinde ön plana çıkarılacak. Proje, pilot iller seçilen İzmir, Muğla ve Antalya’da başladı. İlk etapta yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren 31 bin 500 işletmeye ulaşılması planlanıyor. Yıllık istihdamı 10 kişiden az olan, net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini artırmak ve işlerinden duydukları memnuniyetle birlikte gelirlerinin yükselmesi hedefleniyor.

Bu işletmelerin yöneticileri ve çalışanlarına eğitimler ise Temiz Tuvalet projesiyle ülke çapında büyük bir hijyen eğitimi deneyimine sahip olan Opet tarafından verilecek. Eğitimlerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması ve projenin sadece pandemi dönemiyle sınırlı kalmayıp sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Hisarcıklıoğlu: Tüm ülkeye ulaştıracağız

“İşimiz Temiz” projesinin tanıtımında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk öncülüğünde başlatılan projenin gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakılmasını amaçladığını söyledi. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların ortak amaçla bir araya gelmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Temizlik sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir nesil için mecburiyettir. Pandemi döneminde hijyen önemini daha da artırdı. İşimiz Temiz Projesi ile de özellikle bu kritik dönemde, hizmet sektöründeki yeme içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek. Üç pilot ilde başlatılan projeyi, ülkemizin her yerine ulaştıracağız” diye konuştu.

Esnafa uzaktan öğrenme portalıyla ulaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de İşimiz Temiz projesiyle geliştirilecek eğitim programlarının halk eğitimi merkezi öğretmenleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uzaktan öğrenme portalı üzerinden mikro işletmelerle buluşturulacağını söyledi. Büyük proje hakkında şu bilgileri verdi: “Bu projeyle amacımız, hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmeler için hijyen normları oluşturmak, bu normların içselleştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirmek ve hijyenle ilgili Türkiye genelinde farkındalık yaratmaktır.”

10 milyonu aşkın kişiye hijyen ve temizlik eğitimleri verdi

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “İşimiz Temiz” projesi ile proje ortaklarıyla birlikte mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçladıklarını anlattı. Opet olarak temiz ve sağlıklı bir toplum için 2000 yılından bu yana sürdürülen Temiz Tuvalet Kampanyası ile 10 milyonu aşkın kişiye hijyen ve temizlik eğitimleri verdiklerine dikkat çeken Öztürk, “Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacındayız. Ülkemizin, insanımızın ve turizmin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İlk aşamada ağırlık İzmir’de olacak

Projenin ilk ayağında pilot olarak seçilen üç ilden İzmir, 18 bin işletmeyle eğitimlere en çok katılım sağlayacak il olacak. Antalya’dan 9 bin, Muğla’dan ise 4 bin 500 işletmeye eğitim verilecek. Konaklama, yeme-içme ve ulaştırma alanlarında online çalıştayların düzenleneceği projede etki ölçümlerini ortaya koymak için hedef kitlenin bilgi, tutum ve değişiklikleri raporlanacak. Eğitimlerini tamamlayan kişiler ‘Hijyen Eğitim Sertifikası’ alırken, işletmesine de “İşimiz Temiz Hijyen Eğitimi” belgesi verilecek.